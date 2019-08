Grimma

Die Demonstranten aus Leipzig sind eingetroffen und zum Markt gelaufen. Die Linke hat ihr Sommerfest der Demokratie eröffnet. Und die AfD dankt im Rathaussaal mit einem Plakat dem italienischen Rechtspopulisten und Lega-Nord-Chef Matteo Salvini. „Grazie“. Schönen Dank auch.

Blick in den verwaisten Rathaussaal von Grimma, wo die AfD-Veranstaltung stattfindet. Dort ist auch ein Plakat mit dem rechtspopulistischen italienischen Politiker und Lega-Nord-Chef Matteo Salvini zu sehen. Quelle: Frank Prenzel

Jens Maier redet im Rathaus – Krumbiegel singt auf dem Markt

Der Dresdner AfD-Bundestagsabgeordnete Jens Maier traf 18.30 Uhr im Rathaus ein. Er wird die zweite Rede halten. Ein ZDF-Kamerateam fragt Maier, ob er eine Koalition mit der CDU befürworten würde. Seine Antwort ist eindeutig: „Mit der Merkel-Union ist kein Bündnis möglich und Michael Kretschmer ist so eine Art kleine Merkel, eine Merkel vor Ort. Meiner Meinung nach kommt auch eine Tolerierung überhaupt nicht in Frage, wir verlieren unseren Nimbus, unser Vertrauen, und das wird uns der Wähler beim nächsten Mal heimzahlen. Es würde am deutlichsten, wenn die CDU mit allen anderen ein Kartell bildet, dann wird auch der Dümmste verstehe, wie es um die Demokratie in Deutschland steht.“

Eine halbe Stunde vor Beginn der AfD-Veranstaltung ist der Rathaussaal mit knapp 200 Zuhörern voll besetzt, viele müssen stehen. Nicht alle dürfen aus Platzgründen hinein. Kreissprecher Bodo Walther kündigte an, dass Björn Höcke auch auf der Straße zu den Menschen sprechen werde – eine Übertragung der Veranstaltung über Lautsprecher nach draußen hat die Stadt untersagt. Das tut Höcke dann auch, begrüßt „die Patrioten“ und freut sich über die Einladung nach Grimma. Unter „ Höcke, Höcke“-Rufen wird er im Saal begrüßt. Die Sachsen seien heimatverbunden, aufrecht und bodenständig, das gefalle ihm. Viele würden auf die Sachsen schauen. „Ich drücke euch die Daumen für die Landtagswahl. Wir wollen die Sonne in Sachsen aufgehen lassen, dass sie sich bald wieder über ganz Deutschland zeigt“, so Höcke.

Naujok dankt OBM Berger: „Wir sind immer wieder gern hier“

AfD-Kreisvorsitzender Edgar Naujok eröffnet die Veranstaltung mit einem Dank an den Oberbürgermeister für die Räumlichkeiten. „Wir sind immer wieder gerne hier.“ Zunächst wird Direktkandidat Jörg Dornau sprechen. Er ist siegesgewiss. „Meine Chancen, das Direktmandat zu gewinnen, sind sehr gut“, sagt er. Ob sich Dornau dem „Flügel“ zugehörig fühlt, dem die besonders radikalen AfD-Vertreter wie Höcke und Maier angehören? Seine Antwort lässt das offen: „Ich bin Mitglied der AfD.“ Anfang Juli besuchte er das „Kyffhäusertreffen“ des „Flügel“ in Leinefelde, berichtet er. „Jede Partei hat mehrere Flügel, wir auch“, sagt er noch.

Zur Galerie Protest gegen den Auftritt des AfD-Rechtsaußen Björn Höcke in Grimma

Unterdessen singt draußen auf dem Platz Prinzen-Sänger Krumbiegel. Er sei nach Grimma gekommen, um sich gegen Nazis zu stellen, sagte Krumbiegel gegenüber der LVZ. Man könne aber nicht alle, die der AfD hinterherlaufen, als Nazis bezeichnen. Man könne sie aber zurückholen. Er stehe für Humanismus, niemand dürfe ausgegrenzt werden, „außer Nazis und Antisemiten. Ich stehe für das, wofür die Menschen 1989 auf die Straße gingen“.

Polizeidirektion wird von Bereitschaftspolizei unterstützt

Der Bereich um den Marktplatz ist durch Absperrgitter abgeriegelt. Die auffällige Polizeipräsenz deutet daraufhin, dass man auf alles vorbereitet sein will. Den Polizeieinsatz leitet Peer Oehler. Seinen Angaben zufolge sei es eine „spannende, aber keine dramatische Versammlungslage“. Die konkrete Zahl der Einsatzkräfte nannte er nicht – sie sei ausreichend. Polizisten der Polizeidirektion Leipzig werden von der Bereitschaftspolizei unterstützt. Auch Leipzigs Polizeipräsident Torsten Schultze ist in Grimma vor Ort.

Vom Zivilgesellschafts-Bündnis Leipzig nimmt Platz gibt es einen eigenen Aufruf für Morgen #grm0908: https://platznehmen.de/2019/08/03/hoecke-hau-ab-grimma_2019-08-09/ Gepostet von Kerstin Köditz am Mittwoch, 7. August 2019

Beide Versammlungsbereiche sind durch einen 20 Meter breiten Korridor entlang des Rathauses, den keiner betreten darf, getrennt. Es sei ein buntes Programm geplant, das von Musik über literarische Lesungen bis zu Redebeiträgen reicht. Man freue sich über die angekündigte Unterstützung von außerhalb. Man heiße alle willkommen, die das Konzept eines bunten, vielfältigen und friedlichen Protestes gegen die undemokratischen und rassistischen Positionen der AfD teilen. „Es gibt keine Alternative zur Demokratie und sozialer Gerechtigkeit“, so der Anmelder Max Schöpe abschließend. Der parteilose Berliner Wissenschaftler Prof. Christoph Kopke und der Medienwissenschaftler Friedrich Burschel sollen beim Sommerfest auftreten. Zudem wird aus dem Tagebuch der Anne Frank vorgelesen.

Sachbeschädigung gegen Grimmaer Rathaus

Nachdem der jüngste Wahlkampfauftritt Höckes am Vorabend in Döbeln friedlich ablief, begann der Freitagmorgen in Grimmaer unruhiger. Das Rathaus war mit Fäkalien und Graffiti beschmiert worden. Die Aktion geht auf das Konto linksextremer Kreise. In einem Bekennerschreiben auf der Plattform indymedia.org heißt es: „Wir haben das Rathaus in Grimma beschmutzt und beschmiert. Nun schmückt dessen Eingangsbereich ein Graffiti sowie ein fetter Haufen Kacke, der symbolisch für die Scheiße steht, die in Grimma gerade abgeht.“

Von Thomas Lieb, Frank Prenzel und Jan Sternberg