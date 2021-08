Gute Nachricht für Wasserratten: In den offiziellen EU-Badegewässern im Raum Leipzig ist die Wasserqualität sehr gut. Eine Ausnahme ist der Auensee: Aufgrund von Blaualgen mahnt die Stadt zur Vorsicht. Auch in einigen Talsperren und Speicherbecken entwickeln sie sich derzeit vermehrt.

Wasserqualität in Mitteldeutschland - Blaualgen-Warnung im Leipziger Auensee – auch Talsperren in Sachsen betroffen

Wasserqualität in Mitteldeutschland - Blaualgen-Warnung im Leipziger Auensee – auch Talsperren in Sachsen betroffen