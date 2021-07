Pirna

Viel Sonne und hohe Temperaturen in den vergangenen Tagen haben das Wachstum von Blaualgen an manchen Stauseen begünstigt. Wie die Landestalsperrenverwaltung am Mittwoch mitteilte, sind vor allem Gewässer im Landkreis Leipzig, Nordsachsen sowie in Mittelsachsen betroffen. Die Entstehung von Blaualgen wird unter anderem an den Talsperren Rötha, Göttwitzsee und Baderitz sowie an den Talsperren Döllnitzsee und Horstsee beobachtet.

Blaualgen - die eigentlich gar keine Algen, sondern sogenannte Cyanobakterien sind - kommen laut Landestalsperrenverwaltung in geringen Mengen in fast jedem Gewässer vor. Problematisch wird es erst, wenn sie sich massenhaft vermehren. Sie entziehen dem Wasser Sauerstoff, Hautkontakt kann Hautreizungen verursachen. Das Wasser sollte möglichst nicht verschluckt werden.

Die Landestalsperrenverwaltung bewirtschaftet 87 Talsperren, Hochwasserrückhaltebecken und Speicherbecken in Sachsen, zehn Anlagen sind als Badegewässer ausgewiesen.

Von LVZ