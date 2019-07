Magdeburg

Seit Jahresbeginn gibt es in Sachsen-Anhalt und in Niedersachsen eine neue Autobahn: Die A 36, die aus der Umbenennung der einstigen B 6 n und einem Teil der alten A 395 entstand. Doch über ein halbes Jahr nach der neuen Bezeichnung herrscht in Sachen blaue Wegweiser noch immer Fehlanzeige – und dies dürfte noch einige Zeit so bleiben. Uwe Langkammer, Präsident der Landesstraßenbaubehörde Sachsen-Anhalt (LSBB), rechnet damit, dass „im bestmöglichen Fall“ Ende des Jahres angefangen werden kann, die ersten Schilder aufzustellen.

Bislang weisen an allen Ausfahrten lediglich kleine blaue Schilder auf die neue Autobahn hin. Quelle: privat

„Seit etwa Mitte Januar gibt es an allen Anschlussstellen die kleinen Autobahn-Normverkehrszeichen 330.1 und 330.2 – damit ist die Straße grundsätzlich als Autobahn erkennbar“, so Langkammer. In den letzten Monaten habe es phasenweise ein „Verwaltungsmikado“ gegeben, denn einfach Schilder aufstellen gehe nicht, weil der Bund Eigentümer der A 36 ist, das Land aber die Beschilderung auf den Weg bringen soll.

Wegweisungskonzept steht seit Herbst

„Bereits im Herbst vorigen Jahres haben wir ein entsprechendes Wegweisungskonzept auf den Weg gebracht“, berichtet der 61-Jährige. Das sei mittlerweile vom Bund bestätigt worden. Natürlich habe es im Vorfeld mit den Kollegen in Niedersachsen eine Abstimmung über das Papier gegeben. Die Zustimmung des Bundes zu letzten kleinen Änderungen sei im Mai eingegangen.

Zuletzt war die sachsen-anhaltische Behörde laut LSBB-Präsident dabei, sich innerhalb des Landes mit Blick auf die Umsetzung abzustimmen, um eine sogenannte verkehrsbehördliche Anordnung auf den Weg zu bringen. Die ist seit letzten Monat auf dem Tisch, die Ausschreibung soll laut Langkammer im Herbst fertig sein. „Im bestmöglichen Fall können wir Ende des Jahres anfangen, die ersten Schilder aufzustellen“, so der Behördenchef.

Bis dahin lauern noch einige Tücken. „Bei rund einem Dutzend Wegweisern müssen wir die Unterbauten ändern, sprich verstärken“, so Langkammer. Denn die Autobahn-Schilder haben eine größere Schrift und fallen deshalb größer sowie schwerer aus als ihre gelben Bundesstraßen-Pendants. Teils würden die Unterbauten komplett neu gebaut. Die zeitliche Verzögerung ergebe sich außerdem aus der Tatsache, dass praktisch alle Wegweiser Einzelanfertigungen sind.

Änderung von Anschlussstellen-Namen

Zudem müssen laut LSBB-Chef einige Namen von Anschlussstellen geändert werden. „Beispielsweise ist die Bezeichnung ,Zentrum‘ nur für Städte mit mehr als 200 000 Einwohnern zugelassen“, erklärt Langkammer. Somit bekomme die bisherige B 6 n-Anschlussstelle Aschersleben-Zentrum den neuen Namen Aschersleben-Mitte.

Seit 1. Januar 2019 gibt es die A 36. Quelle: privat

Ein Kelch ist an den „Beschilderern“ in Sachsen-Anhalt vorbeigegangen: eine oder mehrere Ausfahrten-Schließungen. „Die Häufigkeit der Anschlussstellen ist für eine Autobahn mit diesem Hinterland eigentlich zu hoch“, erläutert der LSBB-Präsident den Hintergrund. Man habe aber den Bund erfolgreich davon abbringen können, diesbezüglich aktiv zu werden und Anschlussstellen zu schließen. Das Thema sei danach auch nicht wieder aufgekommen, sodass die A 36 künftig auf sachsen-anhaltischem Gebiet weiter über ein sehr engmaschiges Netz an Ausfahrten verfügen wird – irgendwann im nächsten Jahr auch mit komplett blauer Beschilderung.

Von Martin Pelzl