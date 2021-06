Boom bei Wohnmobilen: Hier wurden in Sachsen zuletzt die meisten Caravans angeschafft

Dresden/Kamenz

Der Eindruck trügt nicht: In Sachsen gibt es immer mehr Menschen, die ein Wohnmobil besitzen und fahren. Dabei steigert sich die Liebe zum Caravan im Freistaat von Jahr zu Jahr immer mehr. Nach Angaben des Statistischen Landesamtes waren im Januar 2021 zwischen Leipzig, Görlitz und Annaberg-Buchholz schon fast 20.000 der rollenden Unterkünfte registriert. Zum Vergleich: Vor vier Jahren fuhren noch weniger als 12.000 sächsische Wohnmobile über die Straßen – eine Steigerung um 73 Prozent.

Bundesweit lagen die rollenden Kolosse zuletzt zwar überall im Trend, betrug die Zunahme im selben Zeitraum allerdings nur bei etwa 50 Prozent. Schaut man allein auf die vergangenen zwölf Monate, wird der sächsische Caravan-Boom nur noch von den Nachbarn aus Thüringen übertrumpft. Dort stieg die Wohnmobil-Dichte seit 2020 um 21 Prozent auf 11.000 Fahrzeuge, in Sachsen um 20 Prozent auf knapp 20.000 Fahrzeuge.

500 neue Wohnmobile innerhalb eines Jahres in Leipzig

Die meisten sächsischen Wohnmobile sind bisher in der Stadt Dresden registriert: Zuletzt fuhren fast 2900 Caravans aus der Landeshauptstadt immer wieder in die Welt. Die Leipzigerinnen und Leipziger auf Platz zwei (2500 Wohnmobile) waren beim kostspieligen Hobby bisher noch etwas zurückhaltender. Sie nutzten die Pandemie aber offenbar umso mehr, um auch in dieser Kategorie kräftig aufzuholen. Ein Zuwachs von 26 Prozent seit Jahresbeginn 2020 bedeutet in der Messestadt: In nur zwölf Monaten stieg die Zahl der angemeldeten Wohnmobile dort um mehr als 500 zusätzliche Fahrzeuge.

Ähnlich hohe Wachstumsraten gab es zuletzt nur im Erzgebirge, wo im vergangenen Jahr etwa 300 Kolosse zusätzlich auf die Straßen gebracht wurden. In der benachbarten und etwas dünner besiedelten Sächsischen Schweiz gibt es indes pro Kopf die meisten Wohnmobile von allen Regionen im Freistaat: Hier sind unter 1000 Einwohnerinnen und Einwohnern mehr als sechs Fahrzeuge registriert – im Rest des Landes zwischen vier und fünf.

Hersteller FCA ist klarer Marktführer

Am häufigsten anzutreffen sind laut Kraftfahrt-Bundesamt in Sachsen bisher Mobile des Herstellers Fiat Chrysler Automobiles (FCA) mit fast 10.000 registrierten Wohnmobile Fahrzeugen. Im Januar fusionierte der italienisch-amerikanische Konzern nun unter anderem mit Peugeot zum neuen Multikonzern Stellaris. Der neue französische Partner hatte bisher mit gut 500 Fahrzeugen nur geringen Anteil am sächsischen Wohnmobilmarkt. Die Plätze hinter FCA teilten sich bisher Volkswagen (3500 verkaufte Caravans), vor Daimler (1900) und Ford (1600).

Die meisten sächsischen Wohnmobile fahren übrigens noch mit Diesel-Treibstoff: Aus knapp 16.000 der Fahrzeuge kommen hinten hohe CO2-Belastungen heraus. Erst 70 der insgesamt 20.000 sächsischen Wohnmobile sind mit umweltschonenderem Flüssiggasantrieb ausgerüstet, vier fahren mit Erdgas.

Auch wenn die Sächsinnen und Sachsen inzwischen beim Caravaning enorm zum Rest der Republik aufholen, rollen aus anderen Bundesländern noch immer deutlich mehr Wohnmobile über die Straßen. Allein in Nordrhein-Westfalen sind 140.000 der markanten Fahrzeuge zugelassen, in Bayern 130.000 und in Baden-Württemberg 100.000. Auch pro Kopf liegt Sachsen mit aktuell gut fünf Mobilen je 1000 Einwohnerinnen und Einwohnern noch klar hinter den bevölkerungsreichen Bundesländern, wo auf 1000 Menschen jeweils neun bis zehn der fahrenden Wohnungen kommen. Die mit Abstand größte Caravan-Dichte bundesweit hat mit 15 Fahrzeugen je 1000 Menschen Schleswig-Holstein.

Mehr Fakten aus Sachsen: www.lvz.de/fakten

Von Matthias Puppe