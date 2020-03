In der Nacht zu Mittwoch sind auf dem Gelände der Bad Lausicker Firma Elektro Lehmann mehrere Firmenfahrzeuge in Flammen aufgegangen. Das Landeskriminalamt hat die Ermittlungen übernommen.

Brandanschlag? Fahrzeuge einer Bad Lausicker Elektrofirma in Flammen

