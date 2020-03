In der Nacht zu Mittwoch sind auf dem Gelände der Bad Lausicker Firma Elektro Lehmann vier Firmenfahrzeuge in Flammen aufgegangen. Eine ähnliche Tat auf Baumaschinen ereignete sich in derselben Nacht im vogtländischen Treuen. Eine Spezialeinheit des Landeskriminalamtes hat die Ermittlungen übernommen.