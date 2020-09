Brandkatastrophe im Lager Moria: Leipzig will Betroffene aufnehmen

Leipzig

Angesichts der Brandkatastrophe im Flüchtlingslager Moria auf Lesbos ( Griechenland) kündigte Leipzigs Oberbürgermeister Burkhard Jung ( SPD) am Mittwoch erneut an, Menschen aus dem Lager in der Messestadt aufnehmen zu wollen. „Gemeinsam mit vielen anderen Kommunen in Europa stehen wir bereit, die Menschen aufzunehmen. Wann, wenn nicht jetzt“, schrieb das Stadtoberhaupt am Morgen auf Facebook.

Allerdings kann die Messestadt nicht auf eigene Faust Betroffenen Zuflucht gewähren. Die dazu notwendigen Asylverfahren sind Aufgabe des Bundes. Zuletzt hatte das Bundesinnenministerium von Horst Seehofer ( CSU) angekündigt, im Rahmen einer Initiative von mehreren EU-Staaten rund 900 Jungen und Mädchen samt Eltern und Geschwistern aus den heillos überfüllen griechischen Lagern nach Deutschland holen zu wollen.

Bereits im März hatte Leipzigs OBM Jung, der auch Präsident des Deutschen Städtetages ist, eine ähnliche Willensbekundung wie aktuell abgegeben. Der Vorstoß war damals Teil einer Initiative von zahlreichen deutschen Städten, die sich bereits als „Sicherer Hafen“ für Geflüchtete positionierten. Zudem hat auch der Leipziger Stadtrat bereits beschlossen, 100 Menschen aus dem Lager aufzunehmen. Sachsen Ministerpräsident Michael Kretschmer ( CDU) ist gegen die Aufnahme im Freistaat. Letztlich hatte sich die sächsische Landesregierung im Frühling auf die Aufnahme von 15 bis 20 Flüchtlingskinder verständigt, die auf alle sächsischen Kreise verteilt werden sollten.

Steier : Extremer psychischer Stress für Betroffene

Der Brand im Lager auf Lesbos wurde in der Nacht zum Mittwoch laut Medienberichten wahrscheinlich durch Bewohner verursacht. Nach Angaben von Axel Steier, Mitbegründer der Dresdner Seenotretter „Mission Lifeline“, sei das Feuer ausgebrochen, nachdem die griechischen Behörden die Zugänge abgeriegelt hätten. „Die Geflüchteten in Moria werden nicht wie Menschen behandelt. Wir haben davor gewarnt, dass es eskaliert. Wir haben unter anderem die Bundesregierung wieder und wieder aufgefordert, alle Menschen aus den griechischen Lagern zu evakuieren. Doch kaum etwas ist passiert", so Steier am Mittwoch. Aufgrund der katastrophalen humanitären Situation und Ausgangsbeschränkungen wegen Covid19, seien die Menschen in Moria extremem psychischem Stress ausgesetzt.

Das Flüchtlingslager Moria ist seit Jahren heillos überfüllt, derzeit leben dort nach Angaben des griechischen Migrationsministeriums rund 12.600 Menschen – bei einer Kapazität von gerade mal 2800 Menschen.

