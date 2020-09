Brandprüfzentrum im Norden von Delitzsch soll wachsen

Delitzsch/Leipzig

In den Gedanken von Jörg Schmidt und Mathias Reuschel dürfte am Montagmorgen, als der Innovation-Park Bautechnik Leipzig/Sachsen in Engelsdorf eingeweiht und ein Hallenneubau an die Hochschule für Technik, Wirtschaft und Kultur (HTWK) übergeben wurde, auch Delitzsch eine Rolle gespielt haben. Denn für Schmidt, Geschäftsführer der Material-, Forschungs- und Prüfanstalt Leipzig (MFPA) und Reuschel, Vorsitzender der S&P-Ingenieurfirmengruppe, zu der die MFPA zählt, ist die Zukunft in Leipzig auch eng mit Delitzsch verbunden. Im Ortsteil Laue betreibt das Unternehmen eine Brandprüfstelle. Auch diese soll in Zukunft wachsen.

MFPA beschäftigt aktuell 34 Mitarbeiter in Laue

„Fakt ist“, sagt Jörg Schmidt, „dass Laue gemeinsam mit Leipzig-Engelsdorf die Firma weiter repräsentieren wird.“ Es sei eine wirtschaftliche Einheit an zwei Standorten, gleichwohl der im Osten Leipzigs größer ist. Einen davon aufzugeben, werde nicht beabsichtigt, ergänzt Reuschel.

Anzeige

Blick in die neue Leipziger Halle: Unterzeichnung der Kooperationsvereinbarung zwischen der Hochschule für Technik, Wirtschaft und Kultur (HTWK) und dem Firmencluster um die S&P Gruppe, MFPA Leipzig und IFBT Leipzig. Quelle: Christian Modla

Weitere LVZ+ Artikel

In der MFPA-Brandprüfstelle, die etwas abseits, nördlich des Delitzscher Ortsteils Laue liegt, arbeiten aktuell 34 Mitarbeiter. Davon sind 17 Ingenieure, das restliche Kollegium setzt sich aus den unterschiedlichsten Handwerkerberufen zusammen. 120 Personen beschäftigt das Unternehmen insgesamt.

Welchen Widerstand kann eine Fassade gegen Feuer leisten?

Im Wesentlichen ist die Aufgabe des Standorts, das Brandverhalten von Bauprodukten zu testen. Immer dann, wenn neue Materialien beispielsweise durch universitäre Forschung entstehen, müssen sie vor Markteintritt für ihre spätere Verwendung geprüft werden. In Laue wird unter anderem der Feuerwiderstand von Wänden, Decken, Fassaden oder Brandschutzbekleidungen geprüft und zertifiziert.

Sebastian Gemkow (Wissenschaftsminister Sachsen), Jörg Schmidt (Geschäftsführer MFPA Leipzig) und Leipzigs Oberbürgermeister Burkhard Jung während der Unterzeichnung der Kooperationsvereinbarung. Quelle: Christian Modla

Im Jahr 2001 wurde die MFPA gegründet, davor war sie eine Prüfstelle des Freistaates Sachsen. Am Hauptsitz in Leipzig-Engelsdorf werden alle weiteren bauaufsichtlichen Zulassungsversuche durchgeführt. Zu den Auftraggebern gehören Kunden aus ganz Europa, Asien, Nordamerika und Australien. Aber auch Forschungs- und Entwicklungsaufgaben in Zusammenarbeit mit Universitäten und Hochschulen gehören zum Spektrum.

Hallenneubau liegt auch in Laue im Bereich des Möglichen

Eine neue Kooperation ging das Unternehmen zu Wochenbeginn mit der Leipziger HTWK ein. Zum Start dieser Zusammenarbeit hat S&P in Leipzig-Engelsdorf eine neue Forschungshalle an die Hochschule übergeben. Kostenpunkt: Zwei Millionen Euro. Geplant ist unter anderem, den Einsatz einer Carbon-Beton-Verbindung zu prüfen.

Für deren spätere Anwendung und Marktfähigkeit spiele auch die Brandschutzprüfung in Laue hinein. Ein Hallenneubau sei auch hier nicht ausgeschlossen, sagt Reuschel und kündigt zeitnah größere Investitionen an.

Mehr zum Thema

Innovations-Park Leipzig-Sachsen eingeweiht

Von Mathias Schönknecht