Parthenstein/Pomßen

Wöchentlich brennt es diesen Sommer in und um Pomßen. Meist waren es Strohballen draußen auf dem Feld, die von unbekannter Hand angezündet worden sind. Erstmals nun hätten Häuser und Menschen ein Opfer der Flammen werden können. Die Polizei ermittelt, bei frischer Tat konnte sie aber noch niemanden stellen.

„Seit März kam es zu über 20 Bränden in Parthenstein, die wir der Serie zurechnen“, erklärt Dorothea Benndorf von der Polizeidirektion Leipzig. Ermittlungen würden wegen Brandstiftung und Sachbeschädigung angestellt. Nähere Auskünfte zu Tatverdächtigen könnten aber nicht gegeben werden, solange das Verfahren läuft.

Beginn vor einem Jahr

Für Gemeindewehrleiter Sven Medicke begann jemand schon vor einem Jahr, sein Unwesen zu treiben. „Am Anfang rückten wir zu zwei Ölspuren aus, die in Pomßen und Großsteinberg ganz offensichtlich gelegt worden waren. Sie konnten nicht von einem Fahrzeug stammen, denn sie befanden sich zu weit am Straßenrand und hörten abrupt auf“, erklärt er.

Jägerstand und Mülltonnen brennen

Dieses Jahr stand laut Medicke zunächst ein Jägerstand in der Nähe des Naturfreundehauses Grethen in Flammen. „Ein Glück, dass der angrenzende Wald kein Feuer fing“, resümiert er. Vereinzelt brannten in der Folge Mülltonnen in Grethen und Pomßen. Die zeitlichen Abstände zwischen den Einsätzen der Feuerwehr waren im Vergleich zu heute größer. Zumeist wurde der Täter zu später Stunde aktiv.

Wöchentliche Brandstiftungen

Seit dem Brand eines Heufeimes in Pomßen schlägt er immer gegen Mitternacht zu. Mit Beginn der Ernte ging er dazu über, jede Woche Strohballen oder Schwade anzustecken. Hauptsächlich rückten die Parthensteiner Ortsfeuerwehren aus, die in Pomßen, Großsteinberg, Grethen und Klinga stationiert sind. Außerdem wurde das Tanklöschfahrzeug aus Naunhof hinzugerufen. „Für unsere Kameraden ist das nerv- und schlafraubend, sie müssen früh wieder zur Arbeit“, beschreibt Medicke die Dauerbelastung. „Aber wir sind nun mal dafür da, Materialwerte zu schützen.“

15 000 Euro Schaden durch Strohbrand

Manchmal ist es dafür zu spät. So konnten die Einsatzkräfte am 3. August einen haushohen Haufen von 300 Strohballen, aus denen bei ihrem Eintreffen lichterloh die Flammen schlugen, nur noch kontrolliert niederbrennen lassen. „Gedacht waren sie zum Verfüttern und zum Einstreuen“, sagt Gert Billig, Vorsitzender der Pomßener Agrargenossenschaft, der den Schaden auf rund 15 000 Euro beziffert.

15 000 Euro Schaden: Diesen haushohen Strohhaufen der Pomßener Agrargenossenschaft musste die Feuerwehr kontrolliert niederbrennen lassen. Quelle: Ralf Saupe

Einen Mangel für seinen Betrieb befürchtet er nicht. „Wir machen immer etwas mehr Stroh, als wir brauchen, um welches verkaufen zu können. Dieses Jahr ist das nun weniger“, erklärt Billig. Bedauerlich sei weiterhin, dass das verbrannte Stroh eine hohe Qualität aufwies. Was jetzt noch auf den Feldern liegt, sei hingegen nass geworden.

Feuer gefährdet Gebäude und Menschen

Mindestens 10 000 Euro sind nach den Worten von Familie Schöber aus Pomßen auf ihrem Grundstück in Rauch aufgegangen. In der Nacht vom 19. zum 20. August hörte ihr Nachbar ein Knistern, schaute aus dem Fenster und sah ihren Holzfeim brennen. „Er rief zum Glück sofort die 112, sonst hätten Gebäude und Menschen zu Schaden kommen können“, berichtet Maria Schöber. Erstmals hatte sich der Täter ganz nah an den Ort herangewagt.

Vernichtet: Hier lagerte das Holz für die Heizung von Familie Schöber, das ein Raub der Flammen wurde. Quelle: Ralf Saupe

Zunächst versuchten Anrainer mit Gartenschläuchen, ein Übergreifen der Flammen auf benachbarte Bauten zu verhindern. Reichlich 40 Feuerwehrfrauen und -männer trafen ein, die dieses Vorhaben professionell und erfolgreich fortsetzten. Sie schufen eine sogenannte Riegelstellung, bei der ein Wasserschleier die Ausbreitung des Feuers verhindert, während aus anderen Schläuchen der Brand gelöscht wird. Die Überdachung des Stapels, den Schöbers Sohn für die Holzvergaserheizung zusammengesägt hatte, und der Grundstückszaun ließen sich nicht mehr retten.

Brandstiftung in der Ortslage: Die Feuerwehren beim Einsatz am Grundstück der Schöbers in Pomßen. Quelle: Ralf Saupe

Hoffen auf Ergreifung des Täters

„Hoffentlich kriegen sie bald den, der das alles anstellt“, fleht Maria Schöber. Landwirt Gert Billig appelliert: „Die Leute sollten die Augen aufhalten, vielleicht wird er dann erwischt.“ Und Bürgermeister Jürgen Kretschel (parteilos) bittet die Polizei, intensiv zu ermitteln. „An Selbstentzündungen glaubt hier keiner mehr“, sagt er. „Ohne es herbeireden zu wollen, befürchte ich, dass als nächstes eine Gartenlaube oder gar ein größeres Gebäude brennt.“

Von Frank Pfeifer