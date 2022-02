Brandstiftung in Badrina: Großfeuer bei Containerdienst

Badrina

Unbekannte haben auf dem Firmengelände eines Containerdienstes in Badrina, einem Ortsteil von Schönwölkau, einen großen Altreifenstapel entzündet. Dadurch brach dort Mittwochabend gegen 19 Uhr ein Großbrand aus. Eine ausgedehnte schwarze Rauchwolke zog vom Brandort in Richtung Osten. Auch der Geruch von verbranntem Gummi lag in der Luft.

Feuerwehren aus der Region im Einsatz

Der Brand erstreckte sich über eine Fläche von rund 50 mal 50 Metern. Feuerwehren aus der betroffenen Gemeinde Schönwölkau sowie Delitzsch, Löbnitz, Hohenprießnitz, Tiefensee und Schkeuditz waren im Einsatz. Die Einsatzkräfte verlegten hunderte Meter Schläuche und stellten eine Wasserversorgung aus der Dorfmitte Badrinas sicher. Von allen Seiten versuchten die Kameradinnen und Kameraden, die brennenden Reifen zu löschen. Laut Angaben der Rettungsleitstelle der Feuerwehr in Leipzig vom späten Abend wurde um kurz nach 23 Uhr vom Einsatzort gemeldet, dass der Brand unter Kontrolle sei, sich also nicht mehr unkontrolliert ausgebreitet hat. Am späten Abend wurde auch die Berufsfeuerwehr aus Leipzig dazu alarmiert, die Löschschaum zur Verfügung stellte.

Aus vier Schaumrohren wurde das Feuer dann ab kurz vor Mitternacht bekämpft. Am Ende waren über 120 Menschen im Einsatz, darunter die Feuerwehrleute, der Rettungsdienst, die Polizei sowie die Schnell-Einsatz-Gruppe vom Katastrophenschutz des Deutschen Roten Kreuzes zur Versorgung mit Essen und Getränken. Die meisten Feuerwehrleute konnten gegen 1.30 Uhr die Einsatzstelle wieder verlassen und dann in ihren Gerätehäusern bis weit in die Nacht ihre Einsatzbereitschaft wieder herstellen. Die Kameradinnen und Kameraden aus der Gemeinde Schönwölkau blieben über Nacht für die weiteren Nachlösch- und Aufräumarbeiten vor Ort. Sie waren dann im Morgengrauen und auch am Donnerstagvormittag nochmal im Einsatz zur Restablöschung.

Polizei beziffert Sachschaden noch nicht

Verletzt wurde bei dem Großbrand laut Polizeiangaben niemand. Den entstandenen Sachschaden konnte die Polizeidirektion Leipzig am Donnerstag noch nicht beziffern. Das betroffene Firmengelände ist umfriedet. Wie genau die Täter die Altreifenstapel in Brand gesetzt haben, stand zunächst noch nicht fest. In Badrina macht der Spruch die Runde: „Solche Reifen entzünden sich ja nicht von selbst.“ Auch Bürgermeister Volker Tiefensee (CDU) sagt: „Es kann nur Brandstiftung sein.“ Er will darauf drängen, dass auch alte auf dem Gelände abgelagerte Plastereste von dem Areal entfernt werden und entsprechende Auflagen gemacht werden, um so etwas zukünftig besser unterbinden zu können.

Schon mehrmals Brände auf dem Gelände

Denn es war nicht der erste Brand an dieser Stelle. Erst 2019 hatte es bei dem Containerdienst in ähnlich großer Ausbreitung gebrannt, zuvor im Frühjahr 2015 ebenfalls auf dem Gelände – damals war es Brandstiftung.

Warnung für die Region

Wie die Rettungsleitstelle berichtete, wurden wegen des Feuers in Badrina und dessen starker Rauchentwicklung die Bürgerinnen und Bürger im Umkreis gewarnt. Dazu nutzte die Feuerwehr das Modulare Warnsystem, kurz MoWaS, ein vom Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe entwickeltes System zur Warnung bei Not- und Katastrophenlagen. Neben Informationen über den Ort des Brandes wurden auch Schutzhinweise ausgereicht – unter anderem, dass Türen und Fenster geschlossen gehalten werden sollen und sich niemand in der Nähe des Feuers im Freien aufhalten soll.

Die Warnung wurde über die Apps Katwarn und Nina an deren Nutzer verteilt. Zugleich wurde die entsprechende Meldung an Radio- und TV-Sender weitergegeben. Laut Angaben der Rettungsleitstelle unterbrach unter anderem MDR Sachsen alle 15 Minuten das laufende Radioprogramm, um über den Brand in Badrina zu informieren.

