Brandtragödie von Grimma – Waisenjunge Max „soll zur Ruhe kommen“

Wenn die Grimmaer am Sonnabend zum Konzert der Hoffnung zugunsten des Waisenjungen Max einladen, werde sie nicht mit dabei sein. „Ich würde das noch nicht schaffen“, sagt Carola Faust. Die 55-Jährige hatte in jener Brandnacht im Februar drei ihrer liebsten Menschen verloren: Tochter Stephanie (32), Enkelin Paulina (8) und Enkel Lennart (7). Bei allem Schmerz sei sie den Grimmaern dankbar. Deren Anteilnahme gebe Kraft und Mut.

Die Katastrophe im Wohnblock Stecknadelallee 8, die offenbar in der Küche ihren Ausgang nahm, sorgte für eine ungeahnte Welle der Spendenbereitschaft. Einzelpersonen, Vereine und Betriebe – sie alle wollen dem zwölfjährigen Max helfen. Der Junge hat das Unglück überlebt und ist bei seinen Großeltern in einem von Grimmas Nachbardörfern untergekommen. „Wir mussten keine Sekunde überlegen, ob wir das machen“, sagt Oma Carola.

Max hat neues Zuhause gefunden

Zusammen mit ihrem Mann kümmert sie sich seitdem rührend um Max. „Er hat bei uns sein eigenes Zimmer, ist mit dem Computer bestens vertraut und gibt seinen Großeltern, also uns, Nachhilfeunterricht in Sachen Internet.“ Großmutter Carola, die von Fußball überhaupt keine Ahnung hat, macht sich seitdem sogar regelmäßig auf den Weg zum Sportplatz, um ihren kickenden Max anzufeuern.

Welche Position Max spielt, wisse sie bis heute nicht, gibt Carola Faust zu. „Er ist kein Torwart – so viel kann ich sagen.“ Über das anstehende Wochenende fahre der Junge mit seiner Fußballmannschaft zum Trainingslager ins Erzgebirge. Er werde also in Grimma beim Konzert nicht dabei sein, kündigt die Großmutter an: „Das ist auch besser so. Er soll zur Ruhe kommen und nicht ständig an die schlimme Nacht erinnert werden.“

Bürgermeister Berger sagte seine Hilfe zu

Natürlich spreche er mit seinen Großeltern immer wieder über das Geschehene. Natürlich sei er tief traurig und habe die Bilder auch noch im Hinterkopf. Aber er spüre so viel Solidarität, ergänzt Carola Faust: „Unsere Nachbarn haben ihm angeboten, jederzeit vorbei kommen und mit dem Hund spielen zu dürfen.“ Max war zuletzt im Ferienlager für Waisenkinder und hat in seiner Klasse viele Freunde. „Auch Bürgermeister Berger besuchte uns und sprach sein Mitgefühl aus.“

Carola Faust stammt aus der Uckermark. Sie lernte in Bitterfeld und arbeitete zusammen mit ihrem Mann im Tagebau Breitenfeld: Die heutige Schladitzer Bucht. 1987 kam ihre Tochter, ihr einziges Kind, auf die Welt. Stephanie lernte beim Bundeskriminalamt in Wiesbaden und bezog dort mit ihrem Mann auch eine Wohnung. Vor einigen Jahren starb der Partner an Krebs. Nach dessen Tod übersiedelte sie mit den Kindern ins Muldental, wo ihre Oma gelebt hatte.

Urnen in selbstgehäkelter Decke

Das Haus der verstorbenen Oma hatten inzwischen ihre Eltern übernommen: „Die erste Zeit wohnte Stephanie mit den drei Kindern noch bei uns, ehe sie die Wohnung in Grimma-Süd, Stecknadelallee 8, bekam. „Allee acht, sagte Paulina immer“. Carola Faust ringt um Fassung: „Paulina starb noch in jener Brandnacht.“ Einige Stunden später folgte ihr die nicht mehr zu rettende Mutter Stephanie in den Tod, am nächsten Tag Brüderchen Lennard.

Max, der zunächst auch ins Krankenhaus kam, erfuhr zum Teil aus den sozialen Netzwerken vom Schicksal seiner Lieben. An deren letzter Ruhestätte war er noch nicht: „Ich habe es bislang auch noch nicht übers Herz gebracht“, sagt seine Großmutter Carola. „Mein Mann übernimmt zurzeit die Grabpflege.“ In ihrer Trauer habe sie kaum noch Erinnerungen an die Bestattung: „Die drei Urnen waren in eine selbstgehäkelte Decke gewickelt.“

Max soll in Ruhe aufwachsen

Stephanie, Paulina und Lennart haben ein gemeinsames Grab auf dem Friedhof in der Nähe, sagt Carola Faust und schaut auf die Uhr. Gleich komme Max aus der Schule, wir müssten zum Schluss kommen. „Er soll jetzt in Ruhe mit seinen Fußballern ins Trainingslager fahren.“ Natürlich wisse er vom Konzert und spüre die Unterstützung. Übrigens: Nur ihm zuliebe hätten die Großeltern seit neuestem sogar WLAN im Haus, verrät Carola Faust. Ein Lächeln huscht ihr übers Gesicht.

Von Haig Latchinian