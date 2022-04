Leipzig

Leere Stühle im Bundestag, aber volle TV-Studios, in denen Politiker die Welt erklären, vorschnelle Stellungnahmen im Fall Ofarim und die Lage der Senioren im Land, das bewegt die Leserinnen und Leser der LVZ.

Zum Auftreten von Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD)

Volle TV-Studios mit Ministern

Morgens gähnende Leere auf der Regierungsbank im Bundestag, abends volle TV-Studios mit Ministern. Talkshow-König ist ohne Zweifel Karl Lauterbach. Und wo ist der passende Ort, um eine wichtige Entscheidung zur Quarantäne zu verkünden? Klar, in der Palaver-Runde bei Markus Lanz! Aber die Politik scheint sich ja insgesamt vom Bundestag ins Fernsehen zu verlagern. Und manche Politiker twittern mehr, als dass sie arbeiten. Wir brauchen aber keine Talkshow-Demokratie, sondern ernsthafte Debatten im Parlament.

Roland Kühnel, 04109 Leipzig

Zum Wirrwarr um die Quarantäne

Vertrauen in Politiker schwindet

Als das Ende der Quarantänepflicht verkündet wurde, war ich skeptisch, ob denn das wirklich für die Eindämmung der Pandemie gut wäre. Die Kehrtwende von Minister Lauterbach trägt zwar nicht unbedingt zur Vertrauensbildung in seine Politik bei, aber anzuerkennen ist, dass er sich zu einem Fehler bekennt. Anders dagegen sehe ich unsere sächsische Sozialministerin, die offenbar nur nachplappern kann, was man ihr aus Berlin vorsetzt. Siehe hierzu die Titelseite der LVZ vom 6. April („Köpping begrüßt Quarantäne-Aus“) und 7. April („Köpping begrüßt Kehrtwende“). So braucht sich keiner zu wundern, wenn die Glaubwürdigkeit unserer Politiker immer mehr schwindet.

Andreas Mansch, 04316 Leipzig

Es gab eine Wende im Fall von Gil Ofarim. Die ermittelnde Staatsanwaltschaft fand keine Belege für dessen Antisemitismus-Vorwürfe gegen ein Leipziger Hotel. Nun wird Ofarim von der Staatsanwaltschaft wegen Verleumdung angeklagt. Quelle: IMAGO

Zum Fall „Gil Ofarim“

Leipzig ist eine weltoffene Stadt

Die Berichterstattung vor rund einem halben Jahr hatte mich schon sehr bewegt. Der Vorfall passt absolut nicht zur weltoffenen Stadt Leipzig und ihrer tausendjährigen Geschichte mit engen Verbindungen zu jüdischen Unternehmern wie Kroch, Bamberger und Hertz. Auch die Hotels in Leipzig sind durch Messen eng mit internationalem Publikum verbunden. Unverständlich sind für mich deshalb die Reaktion der Stadt Leipzig und der sächsischen Landesregierung kurz nach Bekanntwerden des Vorfalls. Diese hätten beim Blick auf die Geschichte unserer Stadt etwas überlegter ausfallen sollen.

Joachim Hübner, 04277 Leipzig

Vorschnelle Schuldzuweisungen

Herr Ofarim war sich nicht zu schade, ein Hotel in Leipzig und einen Mitarbeiter auf übelste Art zu verleumden. Weshalb? Pure Eitelkeit? Weil man dem Sänger nicht genug Aufmerksamkeit gezollt hat oder er nicht „standesgemäß“ hofiert wurde? Wir wissen es nicht. Bemerkenswert finde ich deshalb, dass einigen sächsischen Ministern sofort klar war, wer hier der Schuldige ist, obwohl sie nicht vor Ort waren und keine persönliche Kenntnis von der Situation hatten. Insbesondere die Justizministerin sollte es doch besser wissen. Erst wird ermittelt, dazu beide Parteien gehört und nach intensiver Recherche kann ein Urteil gefällt werden.

Annelies Vogel, per E-Mail

Fakten stehen nicht mehr im Mittelpunkt

Unsere Informationsgesellschaft ist Segen und Fluch zugleich: Segen, weil schnelle Informationen unabdingbar sind. Fluch, weil Fakten inzwischen nicht mehr im Mittelpunkt stehen, der Unterschied von wahr und falsch verschwimmt. Den eindeutigen Beweis hierfür liefert der Fall Ofarim, wobei mich weniger der, wie sich jetzt herausstellte, unberechtigte Antisemitismusvorwurf empört, als vielmehr die überschnellen und unüberlegten Schuldzuweisungen hochkarätiger Politiker wie Sachsens Vizeregierungschef Martin Dulig. Und derselbe Politiker versteht die Welt nicht mehr, wenn der Freistaat immer wieder mit Antisemitismus und Rechtslastigkeit in Zusammenhang gebracht wird. Hoffentlich sind bald Landtagswahlen!

Lutz Köhler, 04416 Markkleeberg

Im Rechtsstaat gilt die Unschuldsvermutung

Wollen wir nicht erstmal abwarten, was Prozess und Urteil ergeben? Wenn dieses so ausfällt, wie es viel erwarten, kann man doch immer noch Stellung dazu beziehen. Wir leben in einem Rechtsstaat, in den man so lange als unschuldig gilt, wie die Schuld nicht festgestellt worden ist. Und das finde ich sehr gut so.

Hartmut Berge, auf Facebook

Die Gruppe der Rentner bleibt bei dem von der Bundesregierung beschlossenen Energiebonus bislang außen vor. Quelle: dpa

Zur Lage der Rentner

Altersdiskriminierung in reinster Form

Ich begrüße die Rentenerhöhung zum 1. Juli 2022. Aber was bleibt unterm Strich davon? Viele Rentner werden dadurch besteuert. Lebensmittel, Kraftstoff und Energie werden zudem immer teurer. Warum wurde die Bevölkerungsgruppe der Rentner also vom Energiebonus der Bundesregierung ausgeschlossen? Wir brauchen den ganzen Tag Heizung, Energie zum Kochen, und so weiter. Wurden wir schlichtweg nur vergessen oder ist für uns kein Geld übrig? Für mich ist das Altersdiskriminierung in reinster Form.

Hannelore Zeiler, 04680 Colditz

