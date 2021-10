Borna

Der Fischer mit Zuchtbetrieb in Beucha bei Bad Lausick hat jahrzehntelange Erfahrungen. Auch mit dem Breiten Teich in Borna, den Udo Wolf seit 1988 bewirtschaftet.  Was er jetzt dort erlebt, „das ist für mich ein wirtschaftlicher Totalschaden“. Im Frühjahr hatte er wie jedes Jahr einjährige Karpfen in den Teich gesetzt. Die würde er normalerweise jetzt im Oktober wieder herausholen. Üblicherweise hätten aus den 600 Kilo Karpfen etwa vier Tonnen Fisch werden müssen. Damit wird es allerdings nichts. Wolf: „Es sind nur noch zehn Prozent der Fische da.“

Auch Fischotter am Breiten Teich

Daran sind nicht nur die Kormorane schuld, die Teichpächtern wie ihm das Leben seit Jahren schwer machen. Für die Vögel ist der Breite Teich wie andere Seen in der Nähe ein vorzüglich gedeckter Tisch. Ihre Basis haben die Vögel an den Eschefelder Teichen, die Wolf jahrelang ebenfalls bewirtschaftet hat. Er gab dort auf, weil sich die Kormorane dort ungestört niederlassen dürfen. Wolf darf die Vögel dort ebenso wenig wie am Breiten Teich vergrämen, also nicht einmal ein paar Vögel abschießen. Den Vögeln gehe es bestens, „und die kommen auch zu Hunderten nach Borna an den Breiten Teich“. Zudem gibt es am Teich seit einiger Zeit Fischotter, die aus der Wyhra kommen und für die die Karpfen ebenfalls Leckerbissen sind.

Teichpächter Udo Wolf füttert seine Karpfen Quelle: Oliver Becker

Gefährliches Hornkraut

Am Breiten Teich hat Wolf aber mittlerweile ein zweites Problem. Er hat in dem Wasser, das an seiner tiefsten Stelle gerade einmal 1,20 Meter tief ist, ein Kraut entdeckt, das es dort so bisher nicht gab. Ein Hornkraut, das für die Fische lebensgefährlich ist. Versuche, das Kraut aus dem Wasser herauszuziehen, waren unterm Strich erfolglos, weil der Fischer und seine Mitarbeiter damit zwar einen ganzen Hänger beladen konnten, das Wasser aber weiter voller Kraut blieb.

Teich ist nicht wintersicher

Wenn Wolf das Wasser ablassen würde, um die Fische vor Winterbeginn mittels großer Behälter in andere Gewässer zu schaffen, könnten sich die Karpfen darin verfangen – und sterben. „So etwas habe ich noch nicht gesehen“, sagt Udo Wolf. Die Fische in der kalten Jahreszeit im Breiten Teich zu lassen, geht aber auch nicht. „Der Teich ist nicht wintersicher.“ Zwar könnten die Fische ein, zwei Wochen Schnee und Eis überstehen. Wenn es aber zu einer längeren Kälteperiode kommt, wie es sie unseren Breitengraden immer mal wieder gibt, wäre das schlecht für die Tiere.

Ohne Fische würde der Teich zuwachsen

Der wirtschaftliche Schaden ist für den Teichpächter jedenfalls schon absehbar. Dass er für seine Verluste womöglich eine Härtefallentschädigung bekommen könnte, tröstet ihn nur sehr bedingt. Erstens, weil das dauern würde, und zweitens, weil er dann vielleicht 20 Prozent des verlorenen Geldes bekäme. Würde er auf die Fischzucht im Breiten Teich verzichten, bliebe das aber auch nicht ohne Folgen für das größte innerstädtische Gewässer. Wolf: „Ohne Fische würde der Teich zuwachsen.“

Von Nikos Natsidis