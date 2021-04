Brennpunkt Leipziger Hauptbahnhof: So geht die Polizei gegen Drogen und Gewalt vor

Leipzig

Wildschweine in Grimma von einem Zug erfasst, Fahrraddieb ohne Ticket gestellt: Die Sicherheitslage an diesem Morgen klingt kaum brisanter als der Rapport aus einem idyllischen Polizeiposten auf dem flachen Land. Dabei befinden wir uns im Lagezentrum der Bundespolizei im Leipziger Hauptbahnhof. Von hier aus operiert seit mehr als 20 Jahren die Gemeinsame Einsatzgruppe Bahnhof-Zentrum (GEG BaZe). Eine Spezialeinheit, in der Bundes- und Landespolizei ihre Ressourcen, Befugnisse und ihr Know-how bündeln, um einen der hartnäckigsten Kriminalitätshotspots in ganz Sachsen in den Griff zu bekommen.

Das Lagezentrum der Bundespolizei im Leipziger Hauptbahnhof. Quelle: Polizeidirektion Leipzig

Auf einer großen Monitorwand flimmern Bilder von Überwachungskameras. Der Querbahnsteig, die West- und Osthalle, die Zentralhaltestelle vor dem Bahnhofsgebäude. Die Beamten können auch Haltepunkte im Citytunnel wie den Markt und den Wilhelm-Leuschner-Platz aufschalten. Sogar weiter entfernte Stationen wie Engelsdorf, Grimma und Bad Lausick können von hier beobachtet werden. Allein im Bereich des Hauptbahnhofes gibt es 120 Kameras, im gesamten Zuständigkeitsbereich sind es 200.

Hintergrund: Einsatzgruppe seit 2000 Die Gemeinsame Einsatzgruppe (GEG) besteht aktuell aus 18 Beamten der Landespolizei und zehn Beamten der Bundespolizei. Zunächst gab es lediglich eine Einsatzgruppe Innenstadt. Diese wurde im Jahr 1995 gegründet. Ihr gehörten ausschließlich Beamte der Landespolizei an sowie von Schutz- und Kriminalpolizei. Auch das Rauschgiftkommissariat der Kriminalpolizeiinspektion wurde damals in die Arbeit eingebunden. Im März 1998 wurde die Einheit sogar auf 50 Beamte aufgestockt, die in zwei Schichten tätig waren. Die GEG Bahnhof-Zentrum (BaZe) existiert seit dem Jahr 2000. Im Gründungsjahr startete sie mit jeweils zehn Beamten beider Dienststellen. Personelle Anpassungen waren aufgrund der seither veränderten Lage nötig.

„Wir haben eine relativ engmaschige Überwachung von Hauptbahnhof und Citytunnel, allerdings auch mit starken qualitativen Unterschieden“, sagt Markus Pfau. Er ist Leiter der Bundespolizeiinspektion in Leipzig. So könne es passieren, dass Tatverdächtige beim Heranzoomen nur noch schwarze Punkte sind. Für eine effektive Strafverfolgung, die eine wasserdichte Beweislage verlangt, ist das eher schwierig. Ende des Jahres steht deshalb eine komplette Modernisierung der Anlage an.

Die beiden Leipziger Polizeichefs im Citytunnel. Quelle: Polizeidirektion Leipzig

Regelmäßig rücken die Einsatzkräfte zu sogenannten Fahndungstagen aus, auch an diesem Morgen. Polizeiführer Jörg Schöneich nennt in der Einsatzbesprechung die Schwerpunkte: Gewaltkriminalität, Betäubungsmittelhandel durch nordafrikanische Tätergruppierungen, illegale Migration, vorwiegend aus Syrien, und Afghanistan. Jüngste Erkenntnisse deuten darauf hin, dass Schleuser Zugverbindungen aus dem norddeutschen Raum nutzen. Auch Dealer fahren offenbar Bahn: Die Bundespolizei weiß, dass etwa über die Zugstrecke Leipzig-Zwickau Drogen hin- und her transportiert werden.

Starke Präsenz sowie hoher Fahndungs- und Kontrolldruck – darum geht es, erklärt der Leipziger Bundespolizeichef. „Die jährliche Wahl des Hauptbahnhofes zu einem der besten Bahnhöfe Europas macht auch Bundes- und Landespolizei stolz, weil es ein Ergebnis der guten Zusammenarbeit ist. Gleichwohl ist der Hauptbahnhof und das Bahnhofsumfeld Anziehungspunkt und Aktionsfeld diverser Kriminalitätsphänomene.“

Mehr als 5600 Personenkontrollen

Auch im vergangenen Jahr machte die Einsatzgruppe ganz schön Druck, absolvierte mehr als 5600 Personenkontrollen, deckte dabei über 500 Ordnungswidrigkeiten sowie mehr als 700 Straftaten auf, nahm rund 60 Tatverdächtige fest. Zudem stellte sie mehr als 16 Kilogramm Rauschgift sicher. Und das, obwohl durch die Corona-Krise und die damit verbundenen Lockdowns das Begängnis rund um den Hauptbahnhof erheblich zurückging.

Gerade die Bekämpfung der offenen Drogenszene zwischen Schwanenteich, Bürgermeister-Müller-Park, kleinem Willy-Brandt-Platz, Bahnhofsvorplatz und Zentralhaltestelle sei „eine Sisyphusarbeit“, erklärt ein Beamter. Das hängt auch damit zusammen, dass die Dealer in Windeseile reagieren, wenn die Polizei ihre Strategien durchschaut hat.

Drogen unterm Fahrradsattel

Einige Jahre lang versteckten die Rauschgifthändler ihren Nachschub in Erddepots oder in Bäumen. Nachdem diese Lager bei Razzien immer wieder aufflogen, disponierte die Szene um. Mittlerweile findet die Polizei Drogenverstecke beispielsweise in Versorgungsschächten im Citytunnel. Und es wird sogar noch weiter ausgelagert, bis hin zur Eisenbahnstraße. Ermittler gehen davon aus, dass die Händler ihre Depots in einem Radius anlegen, der innerhalb von zehn Minuten per Fahrrad oder Bahn erreichbar ist. Auch völlig Unbeteiligte dienen zuweilen als Deckung: So klebten Dealer ihre Tütchen schon unter die Sättel von einigen der am Willy-Brandt-Platz zahlreich abgestellten Fahrräder.

Mit der kaum einzudämmenden Rauschgiftszene geht weiteres Ungemach einher. Sorge bereiten vor allem blutige Gewalttaten, die sich im Bahnhofsumfeld immer wieder ereignen. Sächsisches Innenministerium und Polizei sehen einen Grund in Streitigkeiten rivalisierender Dealer um die Platzverteilung. Zudem kommt es hier zu Beschaffungskriminalität, zu Diebstählen und zur Belästigung von Reisenden. So ist das Parkhaus West für die Einsatzgruppe ein Kontrollschwerpunkt. Im Treppenhaus konsumieren Junkies ihre Drogen, auch zu Einbrüchen in Autos kam es schon. Selbst um das Problem des wilden Urinierens müssen sich die Sicherheitsbehörden kümmern. Etwa dann, wenn durch Luftschächte die Lager von Gewerbetreibenden betroffen sind.

Auch hier kontrolliert die Polizei regelmäßig: Das Parkhaus auf der Westseite des Hauptbahnhofes gilt als Treff von Drogensüchtigen. Quelle: Frank Döring

Am Ende dieses Kontrolltages werden die Beamten rund 70 Personen überprüft haben. Einige Rauschgiftfunde im Gramm-Bereich, ein gestohlenes Handy sowie ein 50-jähriger Algerier, der in den Promenaden schreiend, ohne Maske herumlief und Polizisten beleidigte. „Ich bin überzeugt, dass hier das Richtige gemacht wird“, sagt René Demmler. Leipzigs neuer Polizeipräsident ist das erste Mal vor Ort, um sich über die Arbeit der Gemeinsamen Einsatzgruppe zu informieren. „Die Zusammenarbeit ist sinnvoll, denn Kriminalität hält sich nicht an Zuständigkeitsgrenzen.“

Von Frank Döring