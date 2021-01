Leipzig

Die gerade gekündigten Mitarbeiter von Durstexpress bekommen Unterstützung von Bierbrauern aus ganz Deutschland. In einem Brief an die Chefs der Radeberger Gruppe (gehört zu Oetker) drücken sie ihre „Sorge und Verwunderung“ über die Ereignisse rund um die Fusion der Getränkelieferanten Flaschenpost und Durstexpress aus.

Den Brief haben Betriebsräte aus 16 Brauereien, darunter Krostitzer, Rostocker, Jever, Tucher, Freiberger und Allgäuer, unterzeichnet, die alle zur Radeberger Gruppe gehören.

„Das stimmt uns Arbeitnehmervertreter sehr traurig“

Darin loben sie den geltenden Tarifvertrag in den Unternehmen der Radeberger Gruppe. Die Familie Oetker (Firmensitz des Konzerns ist im ostwestfälischen Bielefeld) lebe in ihren Unternehmen die Sozialpartnerschaft. „Diese bietet Sicherheit, Verlässlichkeit und gibt auch Vertrauen in die Zukunft.“ Dass man diesen Weg jetzt bei Durstexpress verlasse, „stimmt uns Arbeitnehmervertreter sehr traurig - da gerade in dieser so schwierigen Zeit die Menschen Sehnsucht nach positiven Nachrichten haben“. Man werbe dafür, „bei all den Zwängen, den Aspekt der sozialen Marktwirtschaft und des sozialen Friedens im Blick zu haben“, heißt es weiter.

Die zum Oetker-Konzern gehörende Tochter Radeberger hatte im vergangenen Jahr Flaschenpost mit dem Ziel übernommen, den Getränkelieferanten mit dem eigenen Unternehmen Durstexpress zusammenzuführen. Nach Billigung der Fusion durch das Bundeskartellamt kündigte das Flaschenpost-Management an, Standorte von Durstexpress – unter anderem in Leipzig, Berlin und Bochum – zu schließen und Mitarbeiter zu entlassen. Sie könnten sich neu bewerben. Eine Jobgarantie gebe es aber nicht.

Durstexpress-Beschäftigte haben den Blauen Brief erhalten

Wie die Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten ( NGG) mitteilte, haben die Durstexpress-Beschäftigten in Leipzig bereits den Blauen Brief erhalten. Den Angaben zufolge sind in Leipzig rund 450 Beschäftigte betroffen. Beschäftigte von Durstexpress, die neu bei Flaschenpost eingestellt werden, müssen laut NGG mit mehreren Hundert Euro weniger Geld im Monat rechnen. Deshalb fordert die Gewerkschaft einen Betriebsübergang.

Am Donnerstag soll es einen Fahrradkorso durch die Stadt geben. „Wir fordern den Oetker-Konzern auf, die Kündigungen zurückzunehmen“, sagte Gewerkschafter Jörg Most.

