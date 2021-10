Dresden

Meterhoch ragen die grauen Blechwände empor. Sie schirmen derzeit den Westflügel des Dresdner Residenzschlosses ab. Eine Lücke gibt es nicht. Hier dringt kein Blick durch – und das ist durchaus beabsichtigt. Hinter dem grauen Schutzwall wird, nach allem was zu erfahren ist, das Gebäude einbruchsicherer gemacht. Einzelheiten zu Kosten und den genauen Vorgängen? Fehlanzeige. Die zuständige Behörde schweigt. So wie es die Landesregierung und die Staatlichen Kunstsammlungen in den vergangenen zwei Jahren gern getan haben, wenn es um das Grüne Gewölbe ging.

Seit dem spektakulären Einbruch in das Museum, bei dem mutmaßlich mehrere Mitglieder eines Berliner Clans Juwelen des sächsischen Staatsschatzes gestohlen haben, herrscht eine eigentümliche Stille. Zunächst war da der Schock. Doch mittlerweile hat sich rund um das Residenzschloss eine andere Stimmung breit gemacht.

Offiziell wird bedauert und gehofft, dass die kostbaren Kleinode und die Edelsteine mit einem geschätzten Versicherungswert von zirka 114 Millionen Euro zurückkehren mögen. Ansonsten hat es den Anschein, als seien die zuständigen Kulturmanager, die Landesbehörden und die Ministerien zur Tagesordnung übergegangen. Frei nach dem Motto: Alles schade, sicherlich, aber nicht zu ändern.

Das von der Polizei Sachsen veröffentlichte Überwachungsvideo zeigt den Einbruch im Grünen Gewölbe. Quelle: Polizei Sachsen/dpa

„Anschlag auf die kulturelle Identität“

Dabei war der Juwelendiebstahl in seinen Dimensionen spektakulär: In den frühen Morgenstunden des 25. November 2019 setzten die Diebe zunächst einen Stromkasten in Brand und legten damit die Straßenbeleuchtung rund um das Schloss lahm. Im Dunkeln stiegen sie durch ein Fenster ins Grüne Gewölbe ein, verschafften sich mit roher Gewalt Zugriff zu den Edelsteinen, rafften einen Teil zusammen und versprühten den Inhalt eines Feuerlöschers, um Spuren zu verwischen. Das Fluchtauto fand die Polizei später ausgebrannt in einer Tiefgarage. Elf Stücke, Teile von zwei Objekten und ein paar Rockknöpfe sind seitdem verschwunden.

Innenminister Roland Wöller sprach von einem „Anschlag auf die kulturelle Identität aller Sachsen“. Ministerpräsident Michael Kretschmer (beide CDU) stellte klar: „Nicht nur die Staatlichen Kunstsammlungen wurden bestohlen, sondern wir Sachsen!“ Die Museumsleitung nannte den Schmuck eine „Art Weltkulturerbe“: Es gebe „nirgendwo in irgendeiner anderen Sammlung in Europa eine Juwelengarnitur in dieser Form und Qualität“.

Die Aufnahmen zeigen entwendete und bislang nicht wieder aufgetauchte Schmuckstücke (oben, l-r): Einen Hutverschluss des Diamantrosen-Sets, einen Bruststern des Polnischen Weißadlerordens, eine große Brustschleife, eine Aigrette für das Haar in Form einer Sonne, sowie (unten, l-r) ein palettenförmiges Juwel, ein Juwel des Polnischen Weißadlerordens, eine Kette aus 177 sächsischen Perlen, einen Degen des Diamantrose-Sets, eine Epaulette des Diamantrosen-Sets, eine Aigrette für die Haare in Form eines Halbmonds. Quelle: Jürgen Karpinski/Grünes Gewölbe/Polizeidirektion Dresden/dpa

Das Schloss sollte gesichert wie Fort Knox sein

Vielleicht war in Deutschland nur der Einbruch ins Berliner Bodemuseum 2017 ähnlich aufsehenerregend, bei dem eine 100 Kilogramm schwere Goldmünze entwendet wurde. Damals hatten die Täter Hilfe von einem Wachmann. Im Dresdner Fall reiht sich dagegen eine Panne an die andere, obwohl das Schloss gesichert wie Fort Knox gewesen sein sollte.

Laut Angaben des Kulturministeriums war spätestens seit dem ersten Halbjahr 2019 klar, dass die Überwachungskameras im Grünen Gewölbe Aufnahmen von minderer Qualität machen. Der geplante Austausch kam zu spät.

Die Bewegungsmelder am Gebäude waren dem Sächsischen Immobilien- und Baumanagement (SIB) zufolge voll funktionsfähig. Der Technische Geschäftsführer des SIB, Volker Kylau, äußerte aber sehr deutlich seine Zweifel, ob die Melder in der Tatnacht auch korrekt bedient wurden oder eingeschaltet waren.

Die Museumsleitung ging davon aus, dass das Sicherheitsglas der Vitrinen Angriffen eine Viertelstunde lang standhalten würde. Die Diebe überwanden es mit Hilfe einer Axt viel schneller.

Mitarbeiter einer Restaurierungsfirma arbeiten an dem beim Einbruch durchtrennten Gitterfenster des Grünen Gewölbes. Quelle: Sebastian Kahnert/dpa

Die Täter konnten das Gitter vor dem Fenster, über das sie ins Museum kletterten, nach neuesten Erkenntnissen schon Tage vorher zerschneiden, ohne dass die Aktion auffiel. Der Bereich lag im toten Winkel der Überwachungskameras.

Noch immer steht der Verdacht im Raum, dass die Diebe über Insiderwissen verfügt haben können.

Die Verantwortlichen haben wenig aufgeklärt

Die zuständigen Stellen haben wenig zur Aufklärung beigetragen: weder die Staatlichen Kunstsammlungen Dresden (SKD), zu denen das Grüne Gewölbe gehört, noch die Landesregierung.

Welche Lücken das Sicherheitskonzept hatte, wurde durch Recherchen der Medien, im Rahmen der Ermittlungen und durch das Nachhaken der Linksfraktion im Landtag bekannt. Fraktionschef Rico Gebhardt hat die Regierung auch um die Herausgabe von Unterlagen gebeten, die über die Beratungen zum Konzept Auskunft geben könnten. Bisher hat er nichts erhalten.

Das Schweigen der Regierung und der Führungsebene der Kunstsammlungen steht im Gegensatz zum Erklärungsdrang der Offiziellen nach der Tat. Heute werden Worte zum Grünen Gewölbe sehr bewusst abgewogen. Wenn man denn überhaupt spricht.

Umstände erleichtern Schwarze-Peter-Spiel

Die Umstände machen es allen Beteiligten leicht, sich zu verstecken. Denn beim Grünen Gewölbe haben viele Stellen mitgeredet. Das Sicherheitskonzept wurde mit dem Landeskriminalamt abgestimmt. Für die Umsetzung ist das SIB zuständig. Die Museumsleitung des Grünen Gewölbes und die Staatlichen Kunstsammlungen waren ebenfalls involviert.

Auf Regierungsseite sind gleich drei Häuser betroffen: das Innenministerium aufgrund der polizeilichen Einbindung; das Finanzministerium, das die Dienst- und Fachaufsicht über das SIB ausübt; und natürlich das Kulturministerium.

Dieser Wirrwarr an Zuständigkeiten begünstigt, dass der eine auf den anderen verweist. „Das ist ein Schwarze-Peter-Spiel in Reinkultur“, sagt der Linke Gebhardt. „Niemand fühlt sich zuständig. Niemand in der Regierung stellt die Frage, wer die Schuld für das alles trägt.“

Eva-Maria Stange (SPD, l), damalige Wissenschaftsministerin, und Roland Wöller (CDU, r), Innenminister von Sachsen, antworten im Kleinen Schlosshof des Residenzschlosses auf Fragen der Presse. Quelle: Sebastian Kahnert/dpa

Persönliche Konsequenzen unerwünscht

Persönliche Konsequenzen waren früh keine Option für die leitenden Kulturmanager. SKD-Chefin Marion Ackermann, der kaufmännische Direktor Dirk Burghardt und der damalige Direktor des Grünen Gewölbes, Dirk Syndram, reagierten in den Tagen nach dem Einbruch pikiert auf entsprechende Fragen. Rückendeckung bekamen sie von Kunstministerin Eva-Maria Stange (SPD): „Die Frage nach personellen Konsequenzen stellt sich im Moment nicht“. Zunächst müsse man „das Geschehene vollständig aufarbeiten, alle Details kennen und mögliche Schwachstellen identifizieren“.

Stange muss man nicht mehr fragen, ob sich ihre Meinung inzwischen geändert hat. Sie war einen Monat nach dem Einbruch keine Ministerin mehr; Barbara Klepsch (CDU) folgte ihr, als die jetzige schwarz-grün-rote Regierung die Arbeit aufnahm. Der Museumsleiter Syndram ist im August in den Ruhestand gegangen. Ihm wurde ein schöner Abschied bereitet. Ackermann, Burghardt und auch der SKD-Sicherheitschef gehen ihren Jobs unverändert nach. Nur Wachleute einer Sicherheitsfirma, gegen die die Staatsanwaltschaft im Zusammenhang mit dem Einbruch ermittelt, sind nicht mehr für die SKD tätig.

Marion Ackermann, Generaldirektorin der Staatlichen Kunstsammlungen Dresden, steht vor der beim Einbruch beschädigten Vitrine im Juwelenzimmer im Historischen Grünen Gewölbe. Quelle: Sebastian Kahnert/dpa

„Ich habe nicht das Gefühl, dass in den Staatlichen Kunstsammlungen jemand ein schlechtes Gewissen hat“, sagt Fraktionschef Gebhardt.

Ursachenforschung gibt es nur intern

Ackermann selbst betont auf Anfrage: „Schuldzuschreibungen helfen grundsätzlich niemandem weiter, zumal sie auch keinen Fortschritt in der Aufklärung des Falles bringen.“ Ein Rücktritt könne auch als „Flucht aus der Verantwortung“ gewertet werden. Viel wichtiger sei es „den Prozess der Optimierung unserer Strukturen weiter aktiv mitzugestalten“.

Was und wie verbessert wird, erfährt die Öffentlichkeit allerdings nicht. Untersuchungen zu den Umständen des Diebstahls finden hinter verschlossenen Türen statt, wo es keine kritischen Nachfragen geben kann.

„Kontinuierlich“ habe man „intern“ den Diebstahl aufgearbeitet, teilt eine Sprecherin der Kulturministerin mit. Man könne aber „aus Vertraulichkeitsgründen“ nur sagen, dass das Sicherheitskonzept „überprüft und optimiert“ wurde. Der Freistaat hat für die Sicherheitsmaßnahmen in den SKD rund 10,3 Millionen Euro im aktuellen Doppelhaushalt verplant, eine personelle Aufstockung inbegriffen.

Dresden arrangiert sich mit dem Verlust

So haben sich viele in Dresden mit dem Einbruch im Grünen Gewölbe arrangiert. Die Dauerausstellung ist wieder eröffnet, bei dem der zurückgebliebene Teil des Geschmeides präsentiert wird: Teile der Diamantrosen- und Brillantgarnitur sowie des Diamantschmucks mit den Perlen funkeln an ihren alten Plätzen.

Die Staatsanwaltschaft hat im September Anklage gegen die sechs Verdächtigen erhoben. Ihnen wird unter anderem schwerer Bandendiebstahl vorgeworfen.

Die Sicherheitsmaßnahmen am Residenzschloss werden verbessert, gut geschützt hinter grauen Blechwänden.

Ein Teil der Juwelen fehlt weiterhin. Das lässt sich nicht so einfach ändern.

Die bei dem Einbruch beschädigte Vitrine im Juwelenzimmer des Grünen Gewölbes bleibt weiter leer. Quelle: Sebastian Kahnert/dpa

Von Kai Kollenberg