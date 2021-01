Britische Coronavirus-Mutation erstmals in Sachsen festgestellt

Dresden

In Sachsen gibt es einen ersten registrierten Fall der Coronavirus-Mutation B.1.1.7. Das teilte das Sächsische Sozialministerium am Donnerstagabend mit. Sie wurde bei einer Person aus Dresden nachgewiesen, die aus Großbritannien zurückgekehrt war und sich nach ihrer Ankunft sofort in Quarantäne begeben hatte. „Das zuständige Gesundheitsamt betreut den Fall und geht nicht von der Gefahr einer weiteren Verbreitung aus“, heißt es in der Mitteilung.

Der Fall sei durch ein stichprobenartiges Screening von positiven Proben beim Robert-Koch-Institut nachgewiesen worden, hieß es. Die örtlichen Gesundheitsämter seien damit beauftragt, Einreisende aus Großbritannien und Südafrika „besonders sorgfältig bei der Quarantäneüberwachung zu begleiten“.

Die Coronavirus-Mutation B.1.1.7 wurde erstmals im Dezember in Großbritannien nachgewiesen und ist nach aktuellen Erkenntnissen um ein Vielfaches ansteckender als die ursprüngliche Variante, soll aber nicht zu schwereren Krankheitsverläufen führen.

Von CN