Brocken-Benno erkrankt: Osterspaziergang zum Harzgipfel fällt erstmals seit 30 Jahren aus

Das hat’s zu Ostern im Harz auch lange nicht gegeben: Erstmals seit Öffnung der innerdeutschen Grenze muss „Brocken-Benno“ pausieren und kann seinen Lieblingsberg nicht erklimmen. Der Rekordwanderer Benno Schmidt kämpft mit einer heimtückischen Krankheit. „Ich bin seit einiger Zeit in medizinischer Behandlung, mache gerade eine Chemotherapie und unternehme deshalb Ostern nur einen kleinen Spaziergang durch Wernigerodes wunderschöne Umgebung“, sagt der 87-jährige, der den 1141 Meter hohen Brocken deutlich von einem Dachfenster seines Hauses in Wernigerode ( Landkreis Harz) erkennen kann.

Vor dem Fall der Mauer und der deutschen Wiedervereinigung konnte Schmidt seinen Berg 28 lange Jahre nur aus der Ferne sehen. Im August 1961 wurde der Brocken, der im Grenzgebiet lag, zum militärischen Sperrgebiet erklärt und war somit nicht mehr zugänglich. Den Weg zum höchsten Berg Norddeutschlands seit dem hier am 3. Dezember 1989 die Befestigungsanlagen fielen, hat der einstige Fachdirektor beim Konsum Wernigerode bis vor ein paar Wochen nahezu täglich zurück gelegt. Den Brocken nennt er „Symbol der Einheit und Freiheit Deutschlands.“

Goethes Weg ist auch Bennos Lieblingsroute

Schmidt kennt alle Wege, Routen und Steige hinauf zu seinem Lieblingsberg. Die Wanderung dorthin sei für ihn immer noch eine große Freude, betont der Naturfreund, dessen liebste Route der „Eckerlochstieg“ ist, jenen Weg den Goethe bereits Faust und Mephisto hinauf steigen ließ. Mehr als zwei Stunden benötigt Schmidt für die 500 Höhenmeter hinauf und anderthalb Stunden für den Abstieg. Diese Zeiten varieren. „Das Wetter spielt eine Rolle und auch die Gespräche mit vielen freundlichen Leuten, die ebenfalls unterwegs sind“, resümiert Schmidt, der wirklich bei jedem Wetter, bei Schneesturm und Kälte, den Brocken erstiegen hat.

Dass er jetzt pausieren muss, bringt „Brocken-Benno“ allerdings nicht neuen tollkühnen Plänen ab. So ist er fest entschlossen, zum seinem 88. Geburtstag am 22. Mai 2020 den 8888. Aufstieg perfekt zu machen. Entscheidend allerdings sei, dass es ihm zu diesem Zeitpunkt gesundheitlich wieder besser gehe. Die große Feier auf dem Gipfel im Goethesaal des Brocken-Hotels habe er aber abgesagt – es sei alles ohnehin von der Corona-Entwicklung abhängig, die auch Touristen vom Brocken-Besuch abhält.

Corona hält auch Brocken-Touristen fern

1,6 Millionen Menschen kommen jährlich auf den Berg, davon ein Zwei Drittel zu Fuß und ein Drittel mit der Bahn, berichtet Brockenwirt Daniel Steinhoff, dem seit der Pandemie die Gäste fehlen. „Der Berg ist verwaist. Höchstens ein paar Einheimische wandern in diesen Tagen herauf“, so Daniel Steinhoff, dessen Vater Hans, als Wirt der Brocken-Gaststätte, 1990 auf die Idee kam, einen Brocken-Pass herauszugeben, auf dem man sich seinen Aufstieg an der Theke abstempeln lassen kann. Die gefüllten Pässe bewahrt „Wanderkaiser Benno“ mit weiteren schönen Erinnerungen in seinem Hobbyraum in Wernigerode auf.

9000. Aufstieg soll beim Brocken-Wirt so richtig gefeiert werden

„Ich wünsche ihm alles erdenklich Gute und noch viele Aufstiege“, betont Daniel Steinhoff. In einem Brief hat ihm der Rekord-Wanderer vor wenigen Tagen mitgeteilt, dass der 9000. Aufstieg so richtig gefeiert werden soll. Freunde bescheinigen dem agilen Rentner allesamt eisernen Willen und strenge Disziplin. Bennos Ehefrau Helga ist überzeugt: „Wenn er sich etwas vornimmt, dann setzt er es auch um.“

