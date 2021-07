Kamenz/Leipzig

In Sachsen und Thüringen sind die Bruttolöhne im vergangenen Corona-Jahr nur marginal angestiegen. Wie Daten des Statistischen Bundesamtes zeigen, verdienten sächsische Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 2020 mit durchschnittlich 32.400 Euro etwa 0,9 Prozent mehr als im Jahr davor. Auch in Thüringen ging es bei einem Pro-Kopf-Jahresverdienst von 31.200 Euro um knapp 0,9 Prozent nach oben. Für beide Bundesländer bedeutete dies die geringste Steigerung seit 16 Jahren. Zum Vergleich: In den vergangenen zehn Jahren war der Pro-Kopf-Verdienst in Sachsen um knapp 40 Prozent angestiegen.

Die Situation im Südosten der Republik war dabei natürlich nicht einzigartig: Auch in allen anderen Bundesländern verzeichneten die Statistiker zuletzt aufgrund der angespannten wirtschaftlichen Situation während der Pandemie – wenn überhaupt – nur geringe Steigerungen beim Bruttolohn. In sieben Ländern weist die Bilanz für 2020 sogar geringere Verdienste als im Jahr davor aus, darunter in den generell finanzstärkeren Ländern Bayern (-0,7 Prozent) und Baden-Württemberg (-2 Prozent)

Im bundesdeutschen Vergleich verlieren Sachsens Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer bei der Bezahlung nun wieder einen Platz, rutschen hinter Schleswig-Holstein auf den zwölften Rang ab. Zusammen mit den anderen ostdeutschen Regionen bilden Sachsen und Thüringen weiterhin das Ende der bundesdeutschen Lohntabelle. Lediglich Berlin spielt als ostdeutsche Region buchstäblich in einer anderen Liga.

Das meiste Geld in der Lohntüte hatten im vergangenen Jahr die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in Hamburg mit einem durchschnittlichen Brutto-Jahreslohn von 43.800 Euro, gefolgt von Hessen (40.900 €), Berlin (39.200 €) und Baden-Württemberg (39.200 €). Am wenigsten erhielten weiterhin die Menschen in Mecklenburg-Vorpommern: Deren 31.100 Euro Durchschnittslohn waren etwa 30 Prozent weniger, als in Hamburg.

Vier Kreise über dem Landesschnitt – Erzgebirge Schlusslicht

Beim Blick in die Regionen liegen Daten aus dem vergangenen Corona-Jahr noch nicht vor – in dieser Woche veröffentlichte das Statistische Landesamt Sachsen erst einmal detaillierte Zahlen aus dem Jahr 2019. Hier lässt sich klar der Lohn-Vorteil in den drei großen Städten erkennen – sowohl Spitzenreiter Dresden (35.800 €), als auch Leipzig (35.000 Euro) und Chemnitz (33.000 Euro) lagen dabei über dem landesweiten Pro-Kopf-Verdienst. Dazu gesellte sich 2019 noch der Landkreis Zwickau mit ebenfalls überdurchschnittlichen Löhnen (32.300 €).

Im sächsischen Schlusslicht Erzgebirge verdienten die Angestellten mit jährlich 28.200 Euro im Schnitt gut ein Viertel weniger als 50 Kilometer weiter östlich in der Landeshauptstadt. Auch in sechs anderen sächsischen Landkreisen blieben die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer anno 2019 noch unter einem durchschnittlichen Jahresverdienst von 30.000 Euro.

Vorteile in der Leipziger Produktion

Wer an der Werkbank steht, kann häufig auf mehr Lohn hoffen, als bei Tätigkeiten im Servicebereich. Das zeigte sich zuletzt auch wieder in Sachsen. „In allen sächsischen Kreisen wurden 2019 im Produzierenden Gewerbe deutlich höhere Pro-Kopf-Verdienste als in den Dienstleistungsbereichen erzielt“, hieß es aus dem Statistischen Landesamt. Spitzenreiter in dieser Branche ist im Freistaat klar die Stadt Leipzig, wo zuletzt in der Produktion im Schnitt 44.500 Euro pro Jahr verdient wurden. Im Dienstleistungsbereich ist Dresden dagegen das sächsische Maß der Dinge mit 34.400 Euro Jahresverdienst.

In Thüringen reichte die Spanne 2019 von jährlich 36.200 Euro als Arbeitnehmerin oder Arbeitnehmer in der Stadt Jena bis hin zu nur 27.800 Euro im Landkreis Sonneberg. Das Altenburger Land zählte mit 28.600 Euro weiterhin zum unteren Teil der thüringischen Lohn-Skala.

Von Matthias Puppe