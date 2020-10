Leipzig

War die Feierlaune vor einem Einheitsjubiläum schon einmal so getrübt wie jetzt? Es wäre ja nicht verwunderlich. Ein kleiner Kassensturz von dreißig Jahren Zusammenwachsen genügt, und schon fragt man sich: Wie kann es sein, dass Ostdeutsche immer noch weniger verdienen? Und länger arbeiten? Dass sie eher am Fließband stehen, statt im Vorstand zu sitzen? Und an Sparkassenkonten welcher Städte überweisen sie noch einmal eine Miete? Viele fragen sich, unweigerlich: Was gibt es da denn bitteschön zu feiern?

Kritik an Wiedervereinigung zur Identitätsstiftung

Natürlich liegt in all der Skepsis auch ein Aufbegehren. Viele Ostdeutsche ziehen aus ihrer Wiedervereinigungskritik ein Gemeinschaftsgefühl, das sie vielleicht aus DDR-Zeiten zurückwünschen. Aus dem miesepetrigen, benachteiligten Ossi, der seine Benachteiligung nur erträgt, ist ein selbstsicherer Ostdeutscher geworden, der seine Situation kritisch reflektiert.

Aber kaum köchelt das Ostbewusstsein in dieser Republik mal auf zumindest mittlerer Flamme, kommt schon wieder einer daher, der es auslöschen will. In diesem Fall handelt es sich um den gebürtigen Saarbrücker und späteren Finanzminister Sachsen-Anhalts, Karl-Heinz Paqué – und den ehemaligen Volkskammer-Abgeordneten und emeritierten Philosophie-Professor Richard Schröder.

Die beiden sind die Autoren eines Buches, das sie am Freitagabend im Leipziger Haus des Buches vorstellen wollen und das den Titel trägt: „Gespaltene Nation? Einspruch!“. Das Buch erscheint am 15. Oktober im Verlag der Neuen Zürcher Zeitung.

Da platzen also zwei Männer, denen die Einheit nicht besonders geschadet hat, in den Anti-Einheits-Taumel. Was wollen sie?

Das Buch, das sich „Streitschrift“ nennt, argumentiert gegen eine „zurzeit häufig vorgebrachte Behauptung“, welche lautet: „die Deutsche Einheit sei gescheitert, weil sie eine gespaltene Gesellschaft hinterlassen habe.“ Im Zuge dieser Behauptung, so steht es im Klappentext, werde beispielsweise die Treuhandanstalt als „Ursünde der Deutschen Einheit“ dargestellt. Und die von der Wiedervereinigung gedemütigten Ostdeutschen seien der Grund für einen Rechtsruck in einigen ostdeutschen Regionen.

Verwerfungen im Osten: Resultat der DDR-Vergangenheit

Dieser Herleitung widersetzen sich die Autoren. Vielmehr, schreiben sie, könne sich die deutsche Einheit „sehen lassen“, schreiben sie. Um die Folgen der Wiedervereinigung zu erklären, haben die Autoren ihr Buch in zwei Teile geteilt: „Fakten“ und „Mythen“. Die Entwicklung des Ostens sei ein „Schicksal“ und wäre kaum anderes möglich gewesen. Die „politischen Verwerfungen“ also: das Wahlverhalten der Ostdeutschen, resultiere aus dem „Erbe der DDR-Diktatur“ und nicht aus den Makeln der Wiedervereinigung. Der Westen, schreiben Paqué und Schröder, habe nicht viel „kalten Kapitalismus“ in den Osten getragen, sondern vor allem „ Soziale Marktwirtschaft in deutscher Tradition“.

Schon da will man wiedersprechen. Denn ist die „ Soziale Marktwirtschaft“ nicht eine sehr westdeutsche Erfindung, die viele gute Ideen der DDR ausmerzte? Ist es nicht sogar eines der validesten Argumente der Einheitskritiker, dass die BRD sich gegenüber dem Osten eben vor allem sozial gab, also: in den Konsumbereich investierte, in subventionierte Löhne und Renten und damit Wahlen gewann – anstatt, was vielleicht viel wichtiger gewesen wäre, in den Wirtschaftsstandort Ostdeutschland?

„Gefahr einer neuen Dolchstoßlegende“

Allerdings lassen Schröder und Paqué einen gar nicht dazu kommen, ihre Einheitskritik-Kritik zu kritisieren – denn sie gehen noch weiter. Die Behauptung einer misslungenen Wiedervereinigung, schreiben die Autoren sei nicht nur falsch, sondern sogar eine Bedrohung. Das untermauern sie mit einem gewaltigen Wort: Es bestehe heute die „Gefahr einer neuen Dolchstoßlegende“.

Die Autoren nehmen also jene, die sagen, dass es auch wirtschaftliche Interessen des Westens waren, die für den Niedergang der Industrie des Ostens gesorgt haben. Und vergleichen sie mit denen, die nach dem Ersten Weltkrieg behaupteten, der Krieg sei nicht wegen eines stärkeren Gegners verloren gegangen, sondern durch unpatriotische Zivilisten in den eigenen Reihen.

Die unbeirrbaren, antisemitischen Nationalisten von damals sind die Einheitskritiker von heute?

So ein Vergleich hat schon eine Wucht. Und diese schwächen die Autoren, gleich nachdem sie ihn formulieren, schon wieder ein wenig ab. „Nun ist der ostdeutsche Opfermythos à la Köpping und Kowalczuk“, schreiben sie, „sicherlich weniger zerstörerisch als die damalige Dolchstoßlegende.“ Aber es stecke in der Behauptung, der Westen habe sich 1990 auch zu Täter gemacht, eben auch „eine Menge Gift“.

Ist da was dran? Natürlich kann niemand erwarten, dass sich zwei Länder erst politisch vereinigen – und innerhalb kürzester Zeit auch wirtschaftlich angleichen. Trotzdem ist längst gut belegt, wie die brachliegende DDR-Industrie auch zum Spielball der Kräfte eines profitgetriebenen, westdeutschen Marktes wurde.

Natürlich handelte der Westen nach gelernter kapitalistischer Logik. Nicht wenige Treuhänder, auch Birgit Breuel, sagen heute: Sicher haben wir Fehler gemacht, aber wir konnten nicht anders. Das Nicht-anders-Können ist dabei auch ein Resultat von Fantasielosigkeit, welche Alternativen zum Kapitalismus (oder innerhalb des Kapitalismus) denn existieren.

Wenn heute ein Buch wie das von Schröder und Paqué das Spiel mit dem Osten „schicksalhaft“ nennt, dann ist dies auch genau das: Fantasielosigkeit für Alternativen, was nach dem Ende der DDR denn hätte kommen können – außer ein Wahlsieg Helmut Kohls.

Trotzdem sollten sich Einheitskritiker von dem Buch nicht entmutigen lassen, sondern dürfen sich durchaus ein eiskaltes Sternburg Export aufmachen. Denn natürlich ist es für sie auch ein Sieg, dass man offenbar laut genug über den Einheitsjubel gemeckert hat, dass sich ein Schweizer Verlag, ein Ex-Professor und ein Ex-Minister aufgerufen fühlen, dagegen Einspruch einzulegen.

Von Josa Mania-Schlegel