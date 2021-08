Bürgermeister im Ehrenamt: Volker Tiefensee ist der Kümmerer von Schönwölkau

Schönwölkau

Mittwoch, 10 Uhr. Das Bürgermeisterhandy klingelt zum fünften Mal. „Gemeinde Schönwölkau, Tiefensee, Guten Tag?“ Diesmal ist es ein Mann, der Laub in seinem Garten verbrennen will. „Dann bitte ich Sie um einen schriftlichen Antrag“, sagt Tiefensee. „Ach, Sie sind aus Badrina? Da wohne ich auch. Dann schmeißen Sie den Antrag doch einfach in meinen privaten Briefkasten.“ Klapphandy zu.

Volker Tiefensee, 64, schaut zufrieden. Seit mehr als 30 Jahren ist er CDU-Bürgermeister von Schönwölkau, einer kleinen Gemeinde mit elf Ortsteilen, nördlich von Leipzig. Sein Bruttoverdienst beträgt etwa einen Euro pro Einwohner: 2500. Tiefensees Handynummer steht im Amtsblatt, erreichbar sei er rund um die Uhr, sagt er. „Außer wenn ich dusche.“

Als sich die Grundschule unter ihm vergrößerte, zog Volker Tiefensee in ein kleineres Büro – mit halb so großem Schreibtisch. Quelle: Wolfgang Sens

Während seine Brüder Wolfgang und Eberhard große Karrieren einschlugen, blieb Volker Tiefensee sein Leben lang Bürgermeister einer Gemeinde, die meiste Zeit davon ehrenamtlich. Den Job stellte er nicht nur über das Geld, sondern auch über die Liebe, über sich selbst, über praktisch alles. Warum?

„Ich war der Revoluzzer von Badrina“

Die Gemeinde von Schönwölkau befindet sich im Obergeschoss einer Grundschule. Vor jedem Türrahmen muss der Zwei-Meter-Mann Tiefensee den Kopf einziehen. Als die Schule vor einigen Jahren größer werden sollte, räumte der Bürgermeister freiwillig als Erster sein Büro. Seitdem sitzt er in einer Art Abstellkammer mit Fenster. Eine Amtsstube, in der der Amtsträger gerade so stehen kann.

Morgens beantwortet er Emails, Tiefensee hackt in seine Tastatur. „Ich habe das Zweifingersystem“, sagt er. Der Sohn einer Thüringer Musikerfamilie arbeitete Ende der Achtziger Jahre als Melker. Parallel begann er ein Studium zum Agraringenieur. Dann verschlimmerte sich sein Asthma. Tiefensee musste raus aus dem Kuhstall, brauchte einen Schreibtischjob. Und er begann, sich politisch zu engagieren. Er trat in die Bauernpartei ein, verbreitete Papiere des Neuen Forums und erregte so die Aufmerksamkeit der Staatssicherheit. Dass man hinter ihm her war, sprach sich schnell im ganzen Dorf herum. „Ich war der Revoluzzer von Badrina“, sagt er.

Vor den Türrahmen der Grundschule, in der Volker Tiefensees Amtsstube ist, muss der Zwei-Meter-Mann den Kopf einziehen. Quelle: Wolfgang Sens

Die Wende kam und Badrina brauchte einen neuen Bürgermeister. Warum nicht den Revoluzzer? „Wir wählen dich“, sagten manche Bürger im Vorbeigehen zu Tiefensee. Also ließ er sich aufstellen, für die CDU. „Und dann war ich Bürgermeister, Bumm!“, sagt er. Er haut mit der Faust auf Tisch.

Tiefensee nahm seine Aufgabe immer etwas ernster

In Sachsen haben von 421 Gemeinden 126 einen ehrenamtlichen Bürgermeister. Meistens sind es Orte mit wenigen Tausend oder sogar nur Hundert Menschen, in denen so wenig zu tun ist, dass es gar keine Verwaltung gibt. Der Bürgermeister macht alles selbst. Und trotzdem üben die meisten den Job nur neben ihrem eigentlichen Beruf aus. Im Gegenzug gibt es eine Aufwandsentschädigung.

Volker Tiefensee nahm seine Aufgabe immer etwas ernster. Das bedeutet vor allem, dass er wirklich alles selbst macht. Auch jetzt noch, im Rentneralter und nach 30 Jahren im Amt. Zum Beispiel hat er Post von der Bahn bekommen. Einige Birken würden auf den Gleisen, die durch seine Gemeinde führen, auf die Strecke ragen, steht darin. Man müsse sie fällen. Also wird Tiefensee später an das Gleis spazieren und sich die Stelle angucken.

Es gibt noch mehr zu tun: In einem Kleingartenverein soll der Strom erneuert werden. Tiefensee muss da später noch mal anrufen.

An einem Haus im Ort ist nicht ersichtlich, wo die Nummer 12a aufhört und wo die 12b beginnt. Tiefensee will hin und ein neues Laminatschild anbringen.

Außerdem soll die Verwaltung heute neue Glasfaserkabel bekommen. Es klingelt, die Telekom ist da. Tiefensee und ein Techniker wandern eine halbe Stunde lang durch Gemeinde und Grundschule, auf der Suche nach der richtigen Buchse.

„Du Sau, du!“ ruft ihm ein Bürger entgegen

Zwischendurch geht der Bürgermeister immer wieder an sein Klapphandy. Neben seiner Nummer steht auch seine Privatadresse im Amtsblatt. „Manche kommen persönlich vorbei“, sagt er. Das passiere regelmäßig.

Oder sie kommen auf seine Gemeinde. So wie jetzt. „Du Sau, du!“ Ein Mann in Sandalen und pinkem Poloshirt stürmt die Treppe zu Tiefensees Büro hoch. Der bleibt ganz ruhig stehen. „Ihr beschließt einen Mist, das ist doch idiotisch!“ Der Bürger hat sich für 60 Euro eine gelbe Tonne für seinen Plastikmüll gekauft. Aber Tiefensee hat mit anderen Bürgermeistern auf gelben Sack umstellen lassen. Nun wird die teure Tonne des Mannes nicht mehr geleert. Tiefensee lässt sich beschimpfen. Zwischendurch erklärt er. Und irgendwann hat er eine Lösung für den Mann: Der gelbe Sack muss in die Tonne. Wenn die Müllabfuhr kommt, muss er eben daneben.

Solche Momente, sagt Tiefensee, seien völlig normal. Das plötzlich einer vor ihm steht und ihn anbrüllt. „Danach geht es meist wieder“, sagt er. Tiefensee, Kümmerer vom Dienst.

Er fand keinen Nachfolger. Also blieb er

2002 dachte Tiefensee zum ersten Mal darüber nach, aufzuhören. Er hätte in die Landwirtschaft gehen können. Nicht zurück in den Kuhstall, aber vielleicht in eine Betriebsleitung. Er suchte einen Nachfolger für sein Amt. Seine Partei, die CDU Delitzsch, suchte einen Nachfolger. Sie fanden keinen. Tiefensee blieb.

Er blieb auch, als er sich 2009 als Delitzscher Direktkandidat für den sächsischen Landtag aufstellen ließ und direkt gewählt wurde. Fünf Jahre später noch einmal. Man darf in Sachsen nicht Bürgermeister und Abgeordneter sein. Also machte er einen Termin beim sächsischen Innenminister. Er legte dar, dass er von 8 bis 22 Uhr arbeite. Dass er auch sonnabends nicht frei mache. Dass er alleinstehend sei. Der Minister erteilte ihm eine Sondererlaubnis.

Über seine zehn Jahre im Landtag spricht Tiefensee nicht viel. „Es gibt zwei, drei Dinge, die Lex Tiefensee sind“, sagt er. Zum Beispiel, dass es in sächsischen Kindergärten nun Sozialassistenten gebe.

Er wolle nicht so werden wie sein Bruder

Im Januar 2018 wachte Tiefensee eines Nachmittags in einer Blutlache auf, ein Schwächeanfall. Dass es zu viel ist, habe er schon vorher gemerkt: Als er fälschlich den Bauantrag eines Bürgers genehmigte, in dem stand, dass dieser sein Regenwasser auf die Straße ableiten dürfe, obwohl das nicht legal sei. Der Bürger verlangte die 1000 Euro für die bereits angeschaffte Rinne zurück. „Ein Mist“, sagt Tiefensee. Ein wenig ärgert ihn das heute noch. „Der Bürger erwartet, dass sein Anliegen zu 100 Prozent erledigt wird“, sagt er. Der Satz könnte über seiner Tür stehen.

Während seine Partei in Dresden das Land regiert, kümmert sich Tiefensee um Regenrinnen auf dem Dorf. Das ging nicht zusammen. Es wurde Zeit, einen Job abzugeben. Für Tiefensee war klar, welchen: sein Landtagsmandat. Tiefensee sagt, fast stolz: „Ich habe mich gegen alle Versuche gewehrt, mich für höhere Aufgaben, für Arbeitskreise einzubinden.“ Er habe immer gesagt: „Nee, ein anderer kann das genauso gut.“

Ein anderer kann das genauso gut? Um Bürgermeister zu bleiben, verzichtete der gefragte Landespolitiker auf eine Karriere. „Dafür bin ich zu bodenständig, zu heimatverbunden“, sagt er. Er wolle nicht, sagt er, dass es ihm so ergehe wie seinem Bruder. „Ich habe gesehen wie das bei ihm gelaufen ist“, sagt er. Wolfgang Tiefensee war 2005, kurz nach seiner Wiederwahl zum Leipziger Oberbürgermeister, zurückgetreten, um in Berlin unter Kanzler Schröder Verkehrsminister zu werden. „Er hat damit in Leipzig viel Vertrauen zerstört“, sagt sein jüngerer Bruder.

„Herr Bürgermeister, warum haben Sie keine Kinder?“

Wenn er in zehn Jahren mit dem Fahrrad durch seine Gemeinde fahren werde, sagt Volker Tiefensee, dann wolle er, dass man ihn grüßt. Schon allein deshalb habe er sein Amt nie aufgeben können. Nicht, ohne einen Nachfolger zu haben. „Was will ich in Dresden?“, sagt Tiefensee. Er meint damit auch: Was soll Schönwölkau denn ohne ihn machen?

In den Neunziger Jahren kam ein Grundschüler aus dem Erdgeschoss in das noch geräumige Büro des Bürgermeisters. Ein kleiner Junge, er stellte sich vor den Schreibtisch. Dann fragte er: „Herr Bürgermeister, warum haben Sie keine Kinder? Und keine Frau?“

Vor fünf Jahren hat Volker Tiefensee zum letzten Mal länger als fünf Tage Urlaub gemacht. Im Sommer will er mit dem Fahrrad seine Schwester in Schleswig-Holstein besuchen, für drei Tage. Dann vielleicht noch seinen Bruder in Erfurt. Dann, sagt er, wolle er sich die restlichen Urlaubstage immer mal wieder im Amt sehen lassen.

„Das Dorf ist meine Ersatzfamilie.“

Eine Frau, eine Familie, Kinder hat Tiefensee nicht. Aber nicht, weil ihn niemand wollte.

Um die Jahrtausendwende, erzählt Tiefensee, gab es eine Liebe. Eine Frau, mit der er auf Dorffesten getanzt hat. „Bis weit in die Nacht“, sagt er. Eines Tages fragte sie ihn, ganz offen, ob er eine Familie mit ihr gründen wolle. Und Tiefensee, damals 44, dachte an sein Dorf. An seinen Arbeitstag. Und an seine Bürger, ihre Anliegen. Daran, dass er niemanden enttäuschen wolle. „Ich konnte es mir nicht vorstellen“, sagt Tiefensee. Er sagte der Frau ab.

Niemand kann behaupten, dass ihm etwas fehle, was er nie hatte. Tiefensee würde nicht einmal sagen, dass er nicht wisse wie es sei, eine Familie zu haben. „Das Dorf ist meine Ersatzfamilie. Auch wenn wir keine Intimitäten austauschen.“ Einen Baum, sagt er, würde er schließlich nicht umarmen.

In den letzten Monaten denkt Tiefensee dennoch manchmal ans Aufhören. Er wolle nicht so werden wie sein Bruder, sagt er, aber noch weniger wolle er er so enden wie Karlheinz Herrmann. Der Bürgermeister von Elsnig, eine Dreiviertelstunde von Schönwölkau entfernt, wollte sich 2019, nach zehn Jahren als Bürgermeister, zur Ruhe setzen. Aber zur Wahl trat kein anderer Kandidat an. Die Bürger schrieben auf den leeren Stimmzettel trotzdem Herrmanns Namen, also trat er doch noch einmal an. Ein Jahr später starb er.

630.236 Kilometer fuhr er mit seinem alten Auto

Vermutlich würden auch bei einer Wahl in Schönwölkau die meisten den Namen Tiefensee auf den Stimmzettel schreiben. Was würde er denn tun, wenn er nicht mehr Bürgermeister wäre? Vielleicht mehr Fahrradfahren, sagt Tiefensee. Und sonst? „Ich vermisse nichts“, sagt er.

Vor einer Weile hat sich Volker Tiefensee einen neuen Gebrauchtwagen zugelegt. Mit dem alten war er 630.236 Kilometer gefahren. Dann brachte er ihn zum Autohaus. Anstatt ihn zu verschrotten, stellten die staunenden Händler sein Auto auf ihr Gelände – zu Werbezwecken. Sie wollten allen zeigen, wie lange so ein Modell hält.

Von Josa Mania-Schlegel