Markkleeberg/Markranstädt

Die rasante Entwicklung der Baupreise hat in den zurückliegenden Jahren dazu geführt, dass Bauvorhaben für Kommunen nicht nur immer teurer werden, sondern vor allem finanziell auch weniger planbar sind. Infolge der langen Bearbeitungsdauer von Fördermittelanträgen laufen den Bauämtern in der Zwischenzeit die Preise davon. Noch vor dem eigentlichen Baubeginn stehen dann immer häufiger „überplanmäßige Auszahlungen“ auf den Tagesordnungen der Stadträte.

„Das ist kaum noch zu vermitteln“

„Das ist den Abgeordneten ebenso wie den Bürgern kaum noch zu vermitteln“, klagt Markranstädts Bürgermeister Jens Spiske (Freie Wähler Markranstädt). Die den Stadträten vorgelegten Kostenschätzungen für Bauvorhaben resultieren aus der Entwurfsplanung und müssen dem aktuellen Stand entsprechen. „Erst dann können die Fördermittelanträge gestellt werden.“ Aber deren Bearbeitung dauert in der Regel lange – und in der Zwischenzeit dreht sich die Preisschraube weiter. „Am Ende haben wir dann die Fördermittelzusage für einen Baupreis, der gar nicht mehr realistisch ist“, erläutert Spiske.

Dann beginnt die „Finanzakrobatik“, um das Projekt irgendwie im Haushalt abbilden zu können. Im Idealfall liegt der Baustart in der zweiten Hälfte eines Doppelhaushalts. „Dann können wir einen Teil des Vorhabens abtrennen und in den kommenden Haushalt einstellen“, nennt der Bürgermeister ein Beispiel. So geschehen mit den Außenanlagen beim gegenwärtig laufenden Neubau von vier Klassenzimmern am Markranstädter Gymnasium.

In zwei Jahren stiegen die Baukosten um 422 000 Euro

Spiskes Markkleeberger Amtskollege Karsten Schütze ( SPD) kennt das Problem. Erst jüngst hatten Verwaltung und Stadtrat der Großen Kreisstadt bei der Sanierung der Dreifeldersporthalle Städtelner Straße damit zu tun (die LVZ berichtete). Zwischen Entwurfsplanung und Baustart liegen zwei mit Genehmigungs- und Bewilligungsverfahren ausgefüllte Jahre, in denen die Baukosten um 422 000 Euro stiegen. Nur ein Beispiel von vielen.

Neben den Bearbeitungszeiten der Fördermittelanträge sehen Schütze und Spiske unisono auch die Zeiträume für deren Inanspruchnahme kritisch. Denn hier lauert das nächste Problem: Strafzinsen. „Wir beschäftigen uns ständig mit Anträgen auf Übertragung der Fördermittel ins nächste Jahr, weil die gesetzlich vorgeschriebenen Abläufe eine Realisierung im laufenden Jahr gar nicht möglich machen“, schildert Schütze. Sein Markranstädter Amtskollege fragt sich gar: „Was ist das für eine Förderung, wenn wir einen Teil der Zuschüsse in Form von Strafzinsen gleich wieder an die Sächsische Aufbaubank zurückzahlen müssen, weil wir deren Verwendung so kurzfristig gar nicht nachweisen können?“

Mit Bescheid flatterte Drohung von Strafzinsen ins Haus

Welche Blüten die Verwaltungsverfahren treiben können, weiß Spiskes Bauamtsleiter Sven Pleße. Demnach erhielt Markranstädt am 4. November 2018 einen auf den 1. November datierten Fördermittelbescheid. Eigentlich ein Freudentag, aber die Ernüchterung folgte schon einige Zeilen weiter unten. „Gleichzeitig wurden wir aufgefordert, die Fördermittel bis zum 31. Oktober abzurechnen, ansonsten würden Strafzinsen fällig.“ Fördermittel abrechnen, noch bevor sie gewährt wurden? Pleße hielt das für ein Versehen. Er fragte nach und erfuhr: „Es wurde uns bestätigt, dass das kein Irrtum war. Schon mit der Zusage waren also Strafzinsen verbunden.“ Um die zu vermeiden, wurde ihm lediglich mitgeteilt, dass man die Fördermittel ja nicht in Anspruch nehmen müsse.

Unter Sachsens Bürgermeistern ist der Unmut über die Fördermittelpraxis groß. Forderungen nach Bürokratie-Abbau durch Vereinfachung der Verfahren seien zuletzt auch im Sächsischen Städte- und Gemeindetag aufgekommen, schildert Spiske. Er selbst sieht eine Möglichkeit in der Bereitstellung von Fördermittel-Pauschalen und fragt: „Wer, wenn nicht die Handelnden vor Ort wissen am besten, wo Fördermittel benötigt und am effizientesten eingesetzt werden können?“ Sowohl Spiske als auch Schütze sind sich darin einig, dass dies eine größere Verantwortung bedeute – und den Bürgermeistern dazu mehr Vertrauen entgegengebracht werden müsse.

Fördermittelverfahren: Sächsischer Städte- und Gemeindetag fordert Verbesserungen Der Sächsische Städte- und Gemeindetag (SSG) fordert vom Freistaat Verbesserungen für die Fördermittelverfahren der Kommunen. „Dies könnte dafür sorgen, dass sich die Nachfrage nach Bauleistungen besser über das Jahr verteilt und jeweils zügiger mit der Planung und dem Bau begonnen werden kann“, sagt Ralf Leimkühler, stellvertretenden Geschäftsführer des SSG. Dazu beitragen könnten darüber hinaus auch Vereinfachungen des Vergaberechts für Auftragnehmer und Auftraggeber, um zumindest dieses Hemmnis bei der Vergabe öffentlicher Aufträge abzubauen. Die komplizierten Vorgaben würden viele Unternehmen abschrecken, sich überhaupt um öffentliche Aufträge zu bewerben. „Uns erreichen aus den sächsischen Städten und Gemeinden seit geraumer Zeit Rückmeldungen, dass auf öffentliche Ausschreibungen nur noch wenige, teilweise zu teure oder gar keine Angebote mehr eingehen und manche Ausschreibungen sogar aufgehoben werden müssen“, erklärt Leimkühler. Eine Ursache dafür sei sicher auch die konjunkturelle Lage – das Baugewerbe hat seit längerem Hochkonjunktur; die Preise sind entsprechend gestiegen.

Von Rainer Küster