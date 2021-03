Bürokratie und Durcheinander bei den Corona-Maßnahmen verärgern die Leser

Leipzig

Zu viele Dinge in der Pandemie-Bekämpfung laufen nicht nachvollziehbar ab, wirken unstrukturiert und verwirrend. Dass sich dann auch noch Abgeordnete bei der Beschaffung von Mund-Nase-Schutzmasken finanzielle Vorteile verschaffen, empört viele Menschen.

Erfolglos stundenlang am Telefon

Zum Artikel „Anmeldung beginnt: Sachsen impft jetzt auch 70- bis 80-Jährige“ vom 10. März: Jetzt wird schon einige Tage über dieses Thema in der LVZ berichtet. Gleich am 10. und 11. März habe ich stundenlang am Telefon zugebracht, um eine Verbindung zum Impfzentrum zu bekommen. Als es endlich am späten Nachmittag geklappt hat, wurde ich darüber informiert, dass die Vergabemöglichkeit noch gar nicht im System verfügbar ist, eventuell ab morgen, 12. März. Wieder stundenlang am Telefon? Ich bin sehr verärgert. (Karin Krafczyk, per E-Mail)

Im Impfzentrum Belgern Erfolg

Zur Leserbriefseite „Ein Jahr Corona: Wie geht es Ihnen denn?“ vom 12. März: Auf der Seite beklagen sich zwei Leserinnen, dass sie seit Langem vergeblich versuchen, einen Impftermin zu bekommen. Dankenswerterweise hatten frühere Leserbriefe auf das Impfzentrum in Belgern (Nordsachsen) hingewiesen. Dort war beispielsweise am letzten Freitag via Internet ein Impftermin schon für Sonntag, also zwei Tage später, zu bekommen, ebenso der zweite Impftermin für drei Wochen später. Natürlich ist es kein Idealzustand, wenn kurzfristig nur im Umland ein Termin zu haben ist – besonders, wenn Nicht-Autofahrer auf einen „Fahrdienst“ im Bekanntenkreis oder auf den Öffentlichen Nahverkehr angewiesen sein sollten. Letzterer braucht etwa 90 Minuten ab Leipzig Hauptbahnhof bis Belgern, Mühlberger Straße. (Dr. Eberhard Gerland, per E-Mail)

Fehlende Impfungen schaden Menschen

Zur Impfstrategie: Im Jahr 1998 war das Unwort des Jahres in Deutschland „sozialverträgliches Frühableben“. Es projektierte für die Zukunft fahrlässiges Ableben durch einschneidende Maßnahmen der damaligen Gesundheitsreform. Dies trat Gott sei dank nicht ein. Die Impfstrategie der Bundesregierung der Jahre 2020/2021 nimmt billigend in Kauf, dass Menschen durch nicht zeitgerechte Impfung Schaden erleiden. Persönliche Konsequenzen für die Verantwortlichen werden daraus keine abgeleitet. Sehr wohl aber für die Bürger, deren Freiheitsrahmen dadurch weiter länger eingeschränkt bleibt. (Kurt Löhnicker, per E-Mail)

Warum wird Älteren so etwas zugemutet?

Ich frage mich, warum die Impftermin-Vergabe für die über 80-Jährigen, die zu Hause leben, in Sachsen so schwer gemacht wird. In vielen Bundesländern werden Impfberechtigte, wenn kein Impfstoff vorhanden ist und die erforderlichen Prioritätsdaten durch online Anmeldedaten vorliegen und eine Nummer durch die zentrale Vergabestelle des Landes (in Sachsen ist es Dresden) vergeben wurde, auf eine Warteliste gesetzt. Bei Eingang von Impfstoff werden dann die über 80-Jährigen entsprechend dem Eingang ihrer Daten (Datum oder Alphabet) verständigt und ein Impftermin in dem gewünschten Impfzentrum vermittelt und gemeinsam abgestimmt.

Warum ist, was in anderen Ländern möglich ist, in Sachsen nicht machbar? Weshalb muten die Verantwortlichen in Dresden das Lotteriespiel für einen Termin den älteren Bürger zu? Zumal jetzt der Ansturm von Terminanfragen noch zunehmen wird, da die Prioritätenliste erweitert wurde. (Klaus Härtel, 04179 Leipzig)

Corona-Regeln ein einziges Verwirrspiel

Zu den Corona-Lockerungsplänen: Die Komplexität der Perspektiven, eine gerade viel benutzte Formulierung, ist so verwirrend und so ein Durcheinander, dass man eine Bedienungsanleitung immer in der Tasche haben und die Informationen über die letzten Inzidenzen kennen müsste, um an bestimmten Orten aktuell auf der Höhe zu sein. Irgendwie spiegelt dieses Durcheinander das Wirrwarr in den Köpfen derer wieder, die es erfunden haben. Anstatt die Problematik des Testens und Impfens zu lösen, um die Zahl der Todesfälle zu reduzieren sowie eine sinnvolle Öffnung zu ermöglichen, befasst sich unsere Regierung mit Nebenkriegsschauplätzen und Verwirrspielen. Die wirklich wesentlichen Themen des Testens und Impfens überlassen unsere Eliten, so nennt man das heute, der Bürokratie und der Unfähigkeit des eigenen Managements. (Volkhard Richter, per E-Mail)

Mängelliste wird immer länger

Zum Artikel „Die 10 großen Fehler in der Corona-Politik“ vom 24. Februar: Leider wächst die Liste der „10 großen Fehler ...“ zusehends und ungebremst. Zwar verwundert kaum noch, dass nun auch „Schnelltests“ unter deutschen Corona-Regularien länger als anderswo dauern und sich niemand außerhalb der eigens einberufenen informellen Bund-Ländergipfelrunde zu beantworten traut, ob Hausärzte impfen können und dürfen. Unappetitlich zudem die Vorteilsnahmen von Politikern als Impfvordrängler und Provisionshaie.

Dass man aber bei den Auszahlungen von staatlichen Corona-November-und-anderen-Hilfen, ohne jede Eile, jegliches Mindestmaß an gebotener Sorgfalt bei der Verwendung von Steuergeldern vermissen lässt, schlägt dem Fass den Boden aus. Kritik? Fehleranalyse? Konsequenzen? Etwas geht in diesem Land im Großen und Ganzen schief! (Stephan Thieme, per E-Mail)

Andere Länder klotzen, Deutschland kleckert

Zum Artikel „Die 10 großen Fehler in der Corona-Politik“ vom 24. Februar: Jeder Sport- und insbesondere Fußballfan kennt das Spiel: Bleibt der Erfolg aus und werden große Fehler begangen, muss der Trainer, manchmal auch Manager und Präsident „den Hut nehmen“. Sie listen 10 zum Teil gravierende Fehler auf, die die Bundesregierung in der Corona-Politik dem Volk zugemutet hat. Sporadisches Einge- stehen einzelner Fehler, aber eine Entschuldigung gegenüber dem Volk, dem sie laut Amtseid zur Schadensvereitelung verpflichtet ist – Fehlanzeige. Die Bundeskanzlerin ist gar der Meinung, nichts falsch gemacht zu haben. Aufkommen für den riesigen Schuldenberg muss ohnehin „der kleine Mann“, nicht die Regierenden.

Bei der Übernahme der Lasten zur Behebung der europäischen Finanzkrise 2008/2009, bei der Aufnahme von Flüchtlingen 2015/2016, bei den kostenintensiven Maßnahmen bei im Umgang mit der „Energie(w)ende“, bei der Finanzierung der Entwicklung von Corona-Impfstoffen – stets musste die deutsche Bundesregierung Klassenbester sein. Und beim Impfen? Während andere Staaten hierbei klotzen, bleibt man in Deutschland beim Kleckern. Israel und die USA liegen bereits bei einer Impfrate von 35 bis 50 Prozent der Bevölkerung, derweil ist die Bundesregierung mit einer Rate von rund 5 Prozent mächtig stolz. Zuerst Europa und die Welt, dann erst kommt Deutschland.

Nicht zu vergessen, diesen Zustand haben Merkel, Spahn, von der Leyen & Co. zu verantworten. Der Lockdown scheint der Regierung zu gefallen, erst light, dann mittelhart, dann hart – open end.

Zurück zum Sport. Manchmal zwingen auch die Fans – das Volk – Trainer, Manager oder Präsidenten zum Rücktritt. Nicht nur in Superwahljahren. (Dr. Klaus Lindner, 04157 Leipzig)

Lobbyregister ist nur ein kleiner Schritt

Zum Leitartikel „Die Politik versagt doppelt – politisch und moralisch“ vom 7. März und zu „Maskendeal erschüttert die Union“ vom 8. März: Natürlich müssen Abgeordnete auch unternehmerisch tätig sein dürfen. Aber so wie Unternehmen gesetzlich verpflichtet sind, wirksame Vorsorge zu treffen, dass zum Beispiel bei Nebentätigkeiten von Mitarbeitern und Organvertretern private nicht mit geschäftlichen Interessen vermischt werden, muss das nun endlich für Parlamentarier auf allen Ebenen gelten.

Es braucht Verhaltenskodizes, die den Umgang mit Interessenkonflikten regeln, eine externe Stelle für anonyme Hinweise bei Verstößen (Ombuds-Person), eine unabhängige Stelle zur objektiven und prozessunabhängigen Kontrolle der Einhaltung von Regeln (Interne Revision), die direkt an den Präsidenten des Bundestages berichtet und nicht an eine untergeordnete Abteilung in der Verwaltung, und es braucht insgesamt härtere Regeln anstelle von Ehrenerklärungen als Wahlkampfaktionismus.

Das ganze nennt man neudeutsch Compliance Management System. Zwar gibt es auch damit keine hundertprozentige Sicherheit, aber für politische Institutionen müssen die gleichen Maßstäbe an Integrität gelten wie für Unternehmen, damit das notwendige Vertrauen nicht noch weiter erodiert. Dass der Bundestag seit Jahren solche Maßnahmen blockiert und dafür auch im Jahr 2020 seitens der EU wieder gerügt wurde, ist beschämend und nicht länger hinnehmbar. Das Lobbyregister ist da nur ein kleiner Schritt in die richtige Richtung. (Dr. Stefan Röhrbein, per E-Mail)

Es ist nur die Spitze des Eisberges

In Bayern nennt man sie die „Großkopfernen“. Dass sind die Leute mit den entsprechenden Posten und Netzwerken. Sie verdrücken ein paar Tränchen, wenn es heißt, die Diäten steigen wieder. Natürlich kann keiner etwas dafür, dies steht doch so im Gesetz. Selbst das Grundgesetz lässt sich ändern. Man nutzt sämtliche mit dem Posten verbundenen Vorteile und manchmal auch darüber hinaus. Auch während der Zeit als Abgeordneter kann man sich schon der Industrie andienen, um nach der nächsten gescheiterten Wahl zumindest einen gut dotierten Beraterposten zu bekommen. (Wolf Wächtler, per E-Mail)

Unanständig Vorteile verschafft

Der CDU-Abgeordnete Nikolas Löbel zieht sich aus dem Bundestag zurück, weil er sich Vorteile durch die Maskenbestellung und somit Vorteile unanständig als Abgeordneter und Unternehmer, die Angst der Bürger ausnutzend, verschafft hat. Einem CSU-Abgeordneten geht es auch so. Ich finde da eigentlich nichts dabei, denn ausnahmslos alle kapitalistischen Unternehmer nutzen die Angst „ihrer“ Mitarbeiter aus, um sie an der Kandare zu halten. Das Schlimme ist, die Regierung macht mit – aber alle! Sie nehmen sich das, was sie brauchen – Diäten, Diäten, Diäten ... (Peter Heerklotz, 04289 Leipzig)

Erschrocken angesichts bevorstehender Wahlen

Alte Volksweisheiten wie „Gelegenheit macht Diebe“ sind wieder mal eindrucksvoll bestätigt. Nachdem es jahrelang große Widerstände zum Beispiel gegen ein Lobby- register gab, ist man nun angesichts bevorstehender Wahlen erschrocken. Dabei droht die Frage nach den Geldgebern solch exorbitanter Schmiergeldsummen völlig aus dem Blickwinkel zu geraten. Wird hier vorrangig eigenes Klientel, oft verniedlichend auch „scheues Reh“ genannt, aus der Schusslinie genommen? In der besonders sensiblen Seuchensituation gehören klar Ross und Reiter genannt, damit das viel beschworene Vertrauen in die medizinische Notwendigkeit der Maßnahmen nicht weiter erodiert. (Richard Jawurek, 04416 Markkleeberg)

Politikerin sollte die Geschichte kennen

Zum Artikel „Regieren geht auch mit Familie“ vom 6./7. März: In dem Beitrag fiel mir auf, dass Annalena Baerbock (40, Grüne) nur für Westdeutschland spricht, wenn sie ausführt, dass vor 60 Jahren Frauen in Deutschland vorm Errichten eines Bankkontos die Erlaubnis ihres Mannes einholen mussten. Sie beachtet dabei nicht, dass diese Handlungsweise nur für Westdeutschland galt.

Vor 60 Jahren hatte ich bereits einen Ingenieur-Abschluss und war weit davon entfernt, mich mit solchen Handlungsweisen zu beschäftigen.

Wenn Frau Baerbock als Hannoveranerin seit 2009 in Brandenburg einen Vorsitz bei den Grünen innehat oder hatte, müsste man doch denken, dass sie sich mit der Geschichte beschäftigt hat. Schließlich will sie Kanzlerin aller Deutschen werden! (Stefanie Strehler, per E-Mail)

Sprache im Land der Dichter und Denker

Zur geschlechtergerechten Sprache: Liebe Leser und Leserinnen, Abonnenten und Abonnentinnen, nachdem wir zurecht die Ärzte und Ärztinnen, Pfleger und Pflegerinnen, Sanitäter und Sanitäterinnen gewürdigt haben, möchte ich doch noch einmal auf die Polizisten und Polizistinnen zurückkommen, die sich um die Fußgänger und Fußgängerinnen, Radfahrer und Radfahrerinnen, Autofahrer und Autofahrerinnen, Raser und Raserinnen kümmern müssen. Aber auch um Demonstranten und Demonstrantinnen, Querdenker und Querdenkerinnen, Einbrecher und Einbrecherinnen, Terroristen und Terroristinnen.

Ich bin so froh, im Land der Dichter und Dichterinnen, Denker und Denkerinnen zu leben. Wie sehen das nur die Franzosen und Französinnen, Polen und Polinnen, Finnen und Finninnen ... dummerweise geht es ausgerechnet bei Deutschen nicht! (Günther Stephan, 04105 Leipzig)

Weniger Service bei der Deutschen Bahn

Zum Artikel „Bahn setzt beim Ticketkauf auf Digitalisierung“ vom 11. Februar: Die Deutsche Bahn entwickelt sich immer mehr zu einer Stelle mit weniger statt mehr Service für die Kundschaft. Fahrkarten im Zug nachlösen sollte immer möglich sein. Natürlich muss man sich wie „früher“ unaufgefordert nach Zustieg beim Schaffner melden. Dabei ist es eine schreiende Unverschämtheit, 17 Euro Bordzuschlag zu verlangen. Noch mehr ist es in meinen Augen abwegig, diese Möglichkeit ab 2022 ganz zu streichen. Analog sieht es bei den S-Bahnen aus, wie will man attraktiver werden/sein, und Leute auf die „Öffis“ bringen mit solch unterirdischem Service?

Die privaten Bahn-Anbieter beherrschen es doch auch, Automaten in den Wagen aufzustellen oder wie selbstverständlich Fahrkarten beim Schaffner lösen zu können. Natürlich normalpreisige, vergünstigt muss das ja gar nicht sein. Das versteht man unter minimal erforderlichem Service. Und nur so überzeugt man Leute, auf die Bahn umzusteigen, statt Auto zu fahren. (Joachim Weigelt, per E-Mail)

