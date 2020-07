Leipzig

Beim Streit um die sogenannten Ewigkeitslasten im Braunkohlebergbau ist nun doch eine Lösung in Sicht. Wie Sachsens Umweltminister Wolfram Günther (Grüne) auf LVZ-Anfrage bestätigte, wird sich der Deutsche Bundestag am Freitag, wenn Kohleausstiegs- und Strukturstärkungsgesetz beschlossen werden, auch mit dieser Frage beschäftigen. „Über die Grünen-Fraktion im Bundestag und unsere Koalitionspartner in Sachsen haben wir Druck aufgebaut. Deshalb wird es am Freitag einen Entschließungsantrag im Bundestag geben, der festhält, dass das Thema Wassermanagement verlässlich geregelt wird und wer dafür verantwortlich ist“, so Günther.

Günther : Bund und Bergbauunternehmen in der Pflicht

Für die Kosten der DDR-Bergbaufolgen sehe man den Bund in der Pflicht, für die Bergbaufolgen aus der Zeit nach 1990 primär die Bergbauunternehmen selbst. Günther: „Deshalb wollen wir, dass das Wasserthema verbindlich in einem Gesetz geregelt wird.“

Schätzungen des Umweltministeriums gehen davon aus, dass rund zehn Milliarden Euro notwendig wären, um die sogenannten Ewigkeitslasten langfristig in den Griff zu bekommen. Das entspräche der Gesamtsumme, die nach Sachsen fließen soll, um mit innovativen Projekten die strukturellen Folgen des Braunkohlebergbaus zu lindern. Sie ergibt sich aus den Erfahrungen bei der Sanierung der alten DDR-Tagebauflächen. In Brandenburg wären wohl drei Milliarden Euro erforderlich.

60 bis 70 Jahre nötig

Damit könnten dann Grundwasserspiegel angehoben, ein Austrocknen von Flüssen und das Auswaschen von Sulfaten verhindert werden. Über die finanziellen Folgen einer solch gigantischen Aufgabe jetzt nicht zu sprechen, wäre unverantwortlich für den Freistaat gewesen, betonte Günther. „Um die Bergbaufolgen im Bereich Wasser in den Griff zu bekommen, rechnen wir mit einem Zeitraum von 60 bis 70 Jahren.“

Bundestag und Bundesrat wollen an diesem Freitag zentrale Gesetze zum Kohleausstieg beschließen. Am Montag hatte die große Koalition eine Einigung in letzten strittigen Fragen erzielt und damit den Weg für die Gesetze frei gemacht. Es geht um ein Gesetz mit einem konkreten Fahrplan zum Ausstieg aus der klimaschädlichen Kohleverstromung bis spätestens 2038 sowie um ein Gesetz zur Strukturstärkung.

Von Roland Herold