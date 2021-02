Breitenau

Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) will sich nicht auf die Dauer der Kontrollen bei der Einreise aus Tschechien und Tirol festlegen. Das könne man derzeit beim besten Willen noch nicht sagen, sagte er am Donnerstag bei einem Besuch an der deutsch-tschechischen Grenze an der Autobahn A17 im sächsischen Breitenau.

„Ich glaube, die Wahrscheinlichkeit ist sehr hoch, dass wir verlängern müssen, weil sich die Mutationslage noch nicht entscheidend verändert hat.“ Ob das über den 23. Februar oder den 3. März hinausgehe, ist laut Seehofer noch unklar. Anfang kommender Woche wolle man das in der Bundesregierung und mit Bayern und Sachsen beraten.

Zugleich äußerte sich der Minister kritisch zur Europäischen Kommission: „Dass man sich in dieser Situation nicht hinreichend beschäftigt, mit welchen Maßnahmen wir jenseits der Impfung das Ausbreiten eines gefährlichen Virus in Europa eindämmen können, das hat mich enttäuscht.“

Er nahm sich in Begleitung des sächsischen Innenministers Roland Wöller (CDU) gut eine Stunde Zeit, um sich im Gespräch mit Bundespolizisten und sächsischen Landespolizisten über die Lage an der A17 zu informieren. Dort rollte am Donnerstag zumindest der Lkw-Verkehr reibungslos.

Der CSU-Politiker verteidigte noch einmal die Grenzkontrollen. Ihr einziger Grund sei, die Bevölkerung vor einem hochinfektiösen und potenziell tödlichen Virus zu schützen. Vergleichbare Maßnahmen gebe es gegenüber allen Ländern der Erde, in denen das Virus mutiert sei. Auch Tschechien habe ein Interesse an den Kontrollen und bekomme durch eine höhere Dichte an Tests Informationen zum Infektionsgeschehen.

Von dpa, liko