Leipzig

Die Kohleländer bekommen einen Geldregen! Was, einen Geldregen? Mitnichten. Auf den ersten Blick lesen sich die 40 Milliarden Euro für die Lausitz und das Mitteldeutsche Revier um Leipzig sowie das Rheinische Revier wie ein Segen, der den Eindruck erweckt, aus den Vollen schöpfen zu können. Doch der am Mittwoch, rein zufällig kurz vor den Landtagswahlen in Sachsen und Brandenburg im Bundeskabinett beschlossene Gesetzentwurf ist trügerisch – und weist noch erhebliche Defizite auf.

Man sollte sich nicht von den 40 Milliarden Euro blenden lassen, von denen Sachsen bis zum Jahr 2038 immerhin ein Viertel erhalten soll. Bis dato ist die Rede von „bis zu“ 40 Milliarden Euro – mit dem Gesetz werden bislang nur 14 Milliarden Euro zugesichert. Die restliche Summe soll durch Umschichtungen im Haushalt ermöglicht werden: Diese schwammige Formulierung muss schleunigst gestrichen werden. Sachsen fordert zu Recht einen Staatsvertrag, um die Gelder tatsächlich abzusichern und weitere Überweisungen nicht von der Kassenlage abhängig machen zu lassen. Der Bund, der den Kohleausstieg beschlossen hat, muss zu seinen Zusagen stehen.

Tausende Jobs betroffen

Vom Kohleausstieg sind allein in der Lausitz bis zu 10 000 Jobs betroffen. Hinzu kommt in etwa die gleiche Größenordnung an Beschäftigten, die indirekt – bei Dienstleistern oder Zulieferern – mit dem Revier verbunden sind. Im Mitteldeutschen Revier sind es weitere 10 000 Menschen. Dass in dem Gesetzentwurf nun Verpflichtungen zu Ansiedlungen von Bundesbehörden und Forschungseinrichtungen sowie Investitionen in Straßen- und Schienennetze verankert sind, ist zwar gut und belegt ein hartes Stück Arbeit der sächsischen Regierung – es löst aber das Grundproblem noch nicht: den Wegfall von Arbeitsplätzen vor allem in der Produktion.

Allein darauf zu hoffen, dass durch Leuchtturmprojekte auch private Investoren angezogen werden, könnte sich als Fehler erweisen. Entscheidend ist einerseits, dass es gelingt, einen ausgewogenen Branchenmix aus Industrie, Dienstleistungen und Handwerk zu erhalten. Daher muss diese Förderung explizit in das Gesetz aufgenommen werden, bevor das Papier endgültig beschlossen wird. Daneben geht es auch um schnellere Genehmigungsverfahren, Steuererleichterungen und Zuschüsse – auch das lässt das vorliegende Hilfspaket weitgehend offen. Andererseits sollte der Strukturwandel nicht „von oben“ verordnet werden, sondern durch die Menschen in den Regionen – auch mit speziellen Budgets – mitgestaltet werden.

Ausstiegsregelung steht noch aus

Schließlich offenbart das Gesetz über die Strukturhilfen ein weiteres Manko: Die Regelung des konkreten Ausstiegs steht immer noch aus. Das bedeutet auch, dass weitere Tagebaue in Sachsen und Brandenburg geplant sind. Das verunsichert nicht nur die Menschen in den von der Abbaggerung betroffenen Dörfern, sondern bremst auch Investitionen jenseits der Braunkohle. In der Summe heißt das: Der Gesetzesentwurf kann nur ein Anfang sein – wenn der Bund wirksam helfen will, muss zwingend nachgebessert werden.

Von Andreas Debski