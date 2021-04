Berlin/Dresden

Droht nun doch eine schnellere Schulschließung im bundesweit einheitlichen Lockdown? Die Koalitionsfraktionen von CDU/CSU und SPD wollen nach einem Bericht der „Welt am Sonntag“ den Entwurf der Bundesregierung zum Infektionsschutzgesetz noch einmal verschärfen. Die Union bestand nach Informationen aus Koalitionskreisen darauf, dass die Schulen nicht erst ab einer Sieben-Tage-Inzidenz von 200 schließen sollen, sondern früher. In der Diskussion ist demnach, dass verbindliche Vorgaben für Schulschließungen bereits ab einer Inzidenz von 100 greifen könnten.

Schulschließungen ab Inzidenz 100: Widerstand aus Sachsen

Die 200er-Inzidenzregelung ist bislang in dem Entwurf der Bundesregierung vorgesehen, wird aber von Gesundheitsexperten als nicht ausreichend angesehen. Die Länderchefs wehren sich allerdings dagegen, dass der Bund Vorgaben für die Schulen schon ab einer Inzidenz von 100 machen will. Deutliche Kritik daran kommt auch aus Sachsen. „Es entsetzt, dass das Recht der Kinder auf Bildung und Teilhabe keine Gültigkeit mehr haben soll. Ich dachte wir wären schon weiter gewesen“, sagte Kultusminister Christian Piwarz (CDU) der Leipziger Volkszeitung. „Wenn wir die 100er Inzidenz zum Maßstab erheben, dann droht, dass die Schulen bis zum Sommer nicht mehr öffnen können. Ein so fatales Signal an Kinder und Eltern können die Abgeordneten nicht ernsthaft senden wollen.“

Ruft Bundesrat den Vermittlungsausschuss an?

Am Montag soll es sowohl bei der SPD als auch bei der CDU/CSU Sonder-Fraktionssitzungen zum Infektionsschutzgesetz geben. Die zweite und dritte Lesung im Bundestag ist für Mittwoch vorgesehen. Der Bundesrat wird sich voraussichtlich am Donnerstag damit beschäftigen. Allerdings ist der Gesetzentwurf als sogenanntes Einspruchsgesetz formuliert. Das macht es der Länderkammer schwerer, ihn aufzuhalten. Mit einer Mehrheit von 35 der 69 Stimmen könnten die Länder jedoch den Vermittlungsausschuss von Bundestag und Bundesrat anrufen, um das Gesetz nachverhandeln zu lassen.

Im sächsischen Kultusministerium denkt man derweil über die weiteren Folgen des Corona-Schuljahres nach. Weil die Lernlücken durch den lange Zeit fehlenden Präsenzunterricht bei vielen größer werden, sollen unter anderem die Lehrpläne ausgedünnt und die Lernziele verringert werden. Zudem sollen Schülerinnen und Schüler von Abschlussklassen das Schuljahr freiwillig wiederholen dürfen (LVZ berichtete).

Kultusministerium drängt auf Versetzungen

Das gilt offenbar aber nicht für alle anderen Klassen: Wie die „Freie Presse“ berichtet, drängt das Kultusministerium darauf, das selbst leistungsschwache Schülerinnen und Schüler in diesem Schuljahr möglichst versetzt werden. Dies gehe aus Vorgaben hervor, die das Ministerium am Freitag an Schulleiter verschickt habe. Zwar würden die Versetzungsregeln nicht ausgesetzt, die Zeugnisnoten seien weiterhin maßgeblich, heißt es darin. Trotz Corona-Pandemie sollten aber versetzungsgefährdete Schüler nicht sitzenbleiben, „wenn sie aufgrund ihrer Leistungsfähigkeit und bisherigen Gesamtentwicklung den Anforderungen der nächsthöheren Klassenstufe voraussichtlich gewachsen sein werden“. In dem Schreiben spricht das Kultusministerium – außer bei den Abschlussklasssen – auch gegen ein freiwilliges Wiederholen aus und spricht von einer „unverhältnismäßigen Zeitinvestition“. Vor allem aber werden Kapazitätsprobleme an vielen Schulen befürchtet. Im Schreiben heißt es deshalb, eine Klassenwiederholung sei weder personell noch räumlich umsetzbar.

Jugendämter rechnen mit deutlich mehr Schulabbrechern

Die Jugendämter in Deutschland rechnen zudem, dass als Folge der Pandemie die Zahl der Schulabbrecher stark ansteigt. „Mit Blick auf die beiden Abschlussjahrgänge droht sich die Zahl der Schulabbrecher zu verdoppeln“, sagte Lorenz Bahr, Vorsitzender der Bundesarbeitsgemeinschaft der Landesjugendämter, der Funke Mediengruppe. Anstatt der zuletzt 104 000 Schulabbrecher rechnen die Landesjugendämter mit 210 000 Schulabbrechern 2020 und genauso vielen noch einmal in diesem Jahr.

