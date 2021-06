Bundespolizei Bad Düben: Torsten Röser neuer Leiter

Bad Düben

Die Bundespolizeiabteilung in Bad Düben hat einen neuen Dienststellenleiter. Polizeidirektor Torsten Röser ist dieser Tage „im kleinen Rahmen“ in sein Amt eingeführt worden, wie Sprecher Michael Marx am Donnerstag mitteilte.

Torsten Röser (44) ist „waschechter“ Sachse, wohnt in Groitzsch, ist verheiratet, Vater zweier Kinder und begeisterter Hundesportler. Er freut sich auf die vor ihm liegenden Aufgaben in der Kurstadt und die bundesweiten Einsätze.

Seit 2010 bei der Bundespolizei

Röser stammt aus Borna und absolvierte nach dem Abitur das Studium der Rechtswissenschaften in Leipzig, gefolgt von einem Referendariat am Landgericht in Chemnitz. Nach einem knappen Jahr als Referent im Sächsischen Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft war er für zwei Jahre als Rechtsanwalt in Borna tätig. Verbunden mit dem Wunsch, weniger theoretisch und mehr praktisch bewegen zu wollen, bewarb er sich bei der Bundespolizei und wurde im August 2010 als Polizeirat eingestellt.

Ab April 2012 übernahm er die Funktion stellvertretender Leiter der Bundespolizeiinspektion Erfurt und unterstützte in mehrmonatigen Abordnungen die Justiziariate der Bundespolizeidirektionen Pirna sowie Hannover. Ab September 2015 fungierte er als Leiter der Bundespolizeiinspektion Erfurt. Zu seinem Einsatzgebiet gehörten sämtliche Anlagen der Deutschen Bahn in Thüringen sowie der Flughafen der Landeshauptstadt Erfurt.

Dübener Abteilung kein Neuland

Die Bad Dübener Abteilung ist für Torsten Röser kein Neuland. Bereits Ende 2010 absolvierte er im Rahmen seiner Ausbildung im höheren Dienst ein Praktikum beim damaligen Leiter Jürgen Kollenrott. Ein persönliches Highlight war für ihn damals die Hospitation im Abteilungsstab während des Castoreinsatzes in Gorleben.

Während der Amtseinführung am 2. Juni: Präsident Uwe Sieber, Polizeidirektor a.D. Jürgen Kollenrott und der Neue, Polizeidirektor Torsten Röser (von links). Quelle: Thomas Weber

„Der Einsatz in der Bereitschaftspolizei ist für mich eine neue Herausforderung und wird ganz sicher andere und spannende Erfahrungen mit sich bringen. Einige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind mir aus Einsätzen zur Unterstützung der Bundespolizeiinspektion Erfurt bereits bekannt und werden den Neustart in der Kurstadt vereinfachen“, so Torsten Röser. Für die Zukunft stehen für ihn die weitere Stärkung des Personals sowie die Entwicklung der Liegenschaftsstruktur im besonderen Fokus.

Rösers Amtseinführung wurde vom Präsidenten der Direktion Bundesbereitschaftspolizei, Uwe Sieber und im Beisein von Führungskräften und Vertretungen der Bundespolizeiabteilung vorgenommen. Als Ehrengast nahm der Vorgänger im Amt, Polizeidirektor a.D. Jürgen Kollenrott, teil.

Von LVZ