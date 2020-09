Bundespolizeiabteilung Bad Düben: 13 neue Polizeimeister und Kommissare legen Eid ab

Bad Düben

Die Bundespolizeiabteilung Bad Düben hat 13 neue frischgebackene Polizeimeister und Polizeikommissare. Im Rahmen einer feierlichen Zeremonie, die vom Klassischen Bläserquintett des Bundespolizeiorchesters Berlin musikalisch umrahmt wurde, legten die jungen Frauen und Männer nun ihren Eid auf das Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland ab. Als Gäste wohnten die Bad Dübener Bürgermeisterin Astrid Münster sowie Amtsleiter Thomas Brandt der Feierlichkeit bei.

Polizeidirektor und Abteilungsführer Jürgen Kollenrott wünschte den vereidigten Kollegen alles Gute für ihre Arbeit in ganz Deutschland. Quelle: Steffen Brost

Anzeige

Begrüßung vom Abteilungschef

In einer kurzen Ansprache begrüßte Abteilungsleiter und Polizeidirektor Jürgen Kollenrott seine neuen Kollegen. „Sie sind angekommen. Wir sind sehr froh, Sie hier zu haben. Denn wir brauchen Sie als hochmotivierte und gut ausgebildete Polizisten“, so Kollenrott. Er machte deutlich, dass es gerade in der aktuellen Zeit wichtig ist, bei Einsätzen in ganz Deutschland den Menschen mit Hochachtung und Respekt entgegenzutreten. „Ihr Beruf wird Sie jeden Tag fordern. Sie üben nicht nur einen Job aus, sondern es ist ein lebenslanges Bekenntnis, als Polizist zu arbeiten. Sie werden bei künftigen Einsätzen oft Ihre Komfortzone verlassen müssen. Dafür wünsche ich Ihnen in Zukunft viel Erfolg.“

Weitere LVZ+ Artikel

Auch Bürgermeisterin Astrid Münster schloss sich den Wünschen ihres Vorredners an. „ Bad Düben und die Bundespolizeiabteilung sind seit vielen Jahren enge und feste Partner. Sie als frischgebackene und vereidigte Bundespolizisten sind diejenigen, die die Krisen an vorderster Front miterleben. Sie sind für uns die, die das Schild der Freiheit oben halten. Viel Erfolg“, wünschte Münster.

Bad Dübens Bürgermeisterin Astrid Münster begrüßte in ihrer Ansprache die frischgebackenen Polizeimeister und Polizeikommissare in der Kurstadt und wünschte ihnen viel Erfolg bei ihrer verantwortungsvollen Aufgabe. Quelle: Steffen Brost

Ausbildung erfolgreich abgeschlossen

Die jungen Bundespolizisten, die ihre Ausbildung an der Bundespolizeiakademie Lübeck sowie in den Bundespolizeiaus- und -fortbildungszentren Bamberg, Eschwege und Neustrelitz erfolgreich abgeschlossen haben, werden künftig Dienst in der Bundespolizeiabteilung Bad Düben verrichten. Die Kurstadt in Nordsachsen ist einer von nur zehn Standorten von Bundespolizeiabteilungen in ganz Deutschland. „In den nächsten Wochen erwartet die Neuen eine sogenannte Einführungsfortbildung, die schwerpunktmäßig dazu dient, die Kolleginnen und Kollegen auf den verbandspolizeilichen Einsatz vorzubereiten. Danach werden sie an der Seite älterer und erfahrener Beamter weiter Erfahrungen im Einsatz sammeln“, sagte Polizeisprecher Michael Marx.

Während es für die vereidigten Bundespolizisten jetzt verstärkt zu Einsätzen geht, begann parallel die Ausbildung des zweiten Dienstjahres in der Außenstelle Bad Düben des Bundespolizeiaus- und -fortbildungszentrums Eschwege ( Hessen). Mit Beginn des Septembers haben auf dem Sportplatz der Abteilungsführer und der Außenstellenleiter des Aus- und -fortbildungszentrums, Polizeihauptkommissar Thomas Bock, die ersten drei Lehrklassen mit 60 Polizeimeisteranwärtern aus dem Bundespolizeiaus- und -fortbildungszentrum Diez begrüßt. Dort absolvierten sie ihr erstes Dienstjahr bei der Bundespolizei.

Praxisnahe Ausbildung

„Mitte des Monats kommt zudem die vierte Lehrklasse mit 23 Polizeimeisteranwärtern von Eschwege nach Bad Düben. Die vier Lehrklassen können aufgrund der schwierigen Raumsituation, Unterbringungs- und Schulungsraumkapazität nur im Wechsel in Bad Düben sein. Das zweite Dienstjahr ist geprägt durch praxisnahe Ausbildung und Praktika in Dienststellen der Bundespolizei an den Grenzen, auf Bahnhöfen, Flughäfen und natürlich der Bereitschaftspolizei. Unterstützt wird die Ausbildung durch Fachlehrer und Lehrkräfte unserer Abteilung“, sagte Marx.

Von Steffen Brost