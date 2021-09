Leipzig

Beginnen wir doch mit dem, was wir wissen: Die Kanzlerinnenschaft von Angela Merkel ist Geschichte. Wann genau sie endet – das wiederum liegt nun nicht mehr in Merkels Händen. Die neue deutsche Unübersichtlichkeit, keine Partei reicht über die 30-Prozent-Marke, bringt es mit sich, dass am Wahlabend noch nicht so recht klar ist, von wem die Bundesrepublik künftig regiert wird. Klar ist nur: Es werden wohl drei Parteien sein – und Grüne sowie FDP könnten Königsmacher sein.

Alle drei Kanzlerkandidaten durften einmal träumen, Merkel zu beerben: Baerbock im Frühjahr, Laschet im Sommer, Scholz in den vergangenen Wochen. Die beiden Herren träumen noch immer. Auch wenn die Union trotz prozentualer Augenhöhe mit der SPD reichlich gerupft dasteht. Wie es dazu kommen konnte, ist bereits im Vorfeld reichlich analysiert worden – doch wie geht es weiter?

Es wird ein Neustart

Wenn die „Wir haben gewonnen“-Folklore der Parteioberen abgeklungen ist, wird es konkret. Auch wenn das Abklopfen der Koalitionen ja schon längst begonnen hat. Sicher ist: Es wird ein Neustart, so und so. Die Drohkulisse, es sei mit diesem oder jenem Kandidaten bloß eine Manifestierung des Bestehenden, wird sich schnell als Wahlkampfgetöse entblättern. Denn alle Parteien sind sich einig: Es muss viel passieren in diesem Land. Vor allem die Grünen und/oder die FDP werden innerhalb einer neuen Regierung ihre Kernthemen lautstark einbringen.

Machen wir weiter mit dem Blick auf Sachsen: Wieder ist die AfD stärkste Kraft bei dieser Bundestagswahl – diesmal sogar mit Abstand. Die Stärke der AfD in Sachsen ist auch die Schwäche der CDU, die diesmal wohl sogar hinter der SPD liegt. Es reicht auch nicht mehr, pauschal zu erklären, die starke AfD sei ein ostdeutsches Phänomen. Hochprozentig ist sie vor allem in Sachsen und im Nachbarland Thüringen. Woran liegt das?

Die CDU nicht konservativ genug

Während die Republik also in den kommenden Tagen in der Wahlanalyse wieder mal einen Scheinwerfer hierher richten wird, verwundert es dann doch vor Ort wenig. Das starke Ergebnis der AfD in Sachsen hat sich in vielen Jahren aus Unzufriedenheit, Wut, Unsicherheit und Sorge aufgebaut – und ist dennoch nicht allein damit zu erklären. Die Chrupalla-Partei sammelt nach und nach – besonders in bestimmten Regionen unseres Landes – eben auch all diejenigen ein, denen die CDU nicht mehr konservativ genug ist.

Es zeigt sich aber auch: Einige Menschen hierzulande können mit der Politik so nichts mehr anfangen, haben nicht erst seit dem Corona-Zick-Zack-Kurs das Vertrauen immer mehr verloren, dass die Politik für die Bürger da ist – und nicht umgekehrt. Obgleich der Anspruch an „die Politik“ immens gestiegen ist: Sie müsse sich kümmern, Ungerechtigkeiten beseitigen, den ländlichen Raum nicht vergessen und das am besten für jeden persönlich. Und das hat längst nichts mehr mit einer Frage des Alters zu tun, denn so viel wir wissen, wird die AfD gerade auch von jungen Menschen in Sachsen gewählt.

Ein Aufbruch für die Gesellschaft?

Die Politik, der Staat, das sind immer auch alle Menschen. So hart es ist: Vielleicht müssen wir in Sachsen auch mehr darüber reden, was Demokratie eigentlich bedeutet und politische Bildung nach vorn auf die Agenda schieben. Nicht nur für die sächsische Polizei, die in diesem Feld nun aus gegebenem Anlass Nachhilfe bekommen soll. Dass gerade in Sachsen Wahlkampfstände und Plakate besonders häufig angegriffen wurden, Politiker besonders heftig beschimpft und beleidigt werden, ist nur ein weiteres Indiz dafür, dass sich Politik und einige Teile der Bevölkerung voneinander entfernt haben.

Eine Wahl, ein Regierungswechsel, kann auch ein Aufbruch für uns als Gesellschaft sein. Um wenigstens einen Moment innezuhalten und zu reflektieren: Was wollen wir für ein Land sein? Wie wollen wir miteinander umgehen? Hören wir einander zu, nehmen einander ernst? Differenzieren wir mehr – in der öffentlichen Debatte, den politischen Entscheidungen, dem persönlichen Gespräch im Alltag? Lassen wir andere Meinungen als die unsere zu oder canceln wir sie ab? Machen wir einen Unterschied zwischen berechtigter Unzufriedenheit und offenkundiger Staatsfeindlichkeit? Lassen wir zu, dass Extremismus in unserem Land Sachsen weiter Raum hat oder stemmen wir uns dagegen?

Die Menschen wollen das Land mitgestalten

Gut ist: Den Menschen in Deutschland war diese Wahl doch wichtig. Eine offenbar höhere Wahlbeteiligung als bei der vergangenen Bundestagswahl könnte eine der besten Nachrichten des Wahltages sein. Sie zeigt, dass den Menschen etwas daran liegt, dieses Land mitzugestalten.

Für die neue Bundesregierung heißt das, gerade mit dem Blick aus Sachsen: Sie muss den im Wahlkampf beschworenen Aufbruch nun auch politisch untermauern. Entscheidungen für die Zukunft treffen, nicht im Hinblick auf eine einzelne Klientel. Vertrauen gewinnen und behalten. Erklären, verstehen, ohne zu beschönigen. Das wären gute Startbedingungen für eine neue politische Zeit.

Von Hannah Suppa