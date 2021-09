Die AfD schickt sich an, erneut stärkste Kraft in Sachsen zu werden. Das hat weniger mit ihrer Wahlkampfstrategie als mit der Schwäche der CDU zu tun.

Bundestagswahl: Warum die AfD in Sachsen so stark ist

Die AfD lag zuletzt in allen Umfragen in Sachsen vorn. Am Wahlsonntag könnte sie erneut stärkste Kraft werden. Es würde ihren Anspruch untermauern, in Sachsen Volkspartei zu sein. Unser Foto zeigt einen Teilnehmer des AfD-Parteitags 2019 in Markneukirchen.