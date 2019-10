Bundeswehr-Soldat schreibt in Afghanistan Geschichte für Tochter in Machern

Machern

Berufssoldat Hartmut Berge ist ein Vater wie er im Bilderbuch steht: Um seiner damals sechsjährigen Tochter Vanessa zumindest in Gedanken nahe zu sein, schrieb er ihr im fernen Afghanistan eine eigene Gute-Nacht-Geschichte. Er schickte die Manuskriptseiten aus dem Bundeswehr-Camp in Mazar-e Sharif mit der Feldpost direkt nach Machern, wo Ehefrau Nicole auf der Bettkante zur allabendlichen Überbringerin des väterlichen Küsschens wurde.

Die fantasievolle Story handelt von Finja. Die kleine Fee lebt eigentlich im siebten Himmel. Der Regenbogen ist ihr Lieblingsspielplatz. Doch eines Tages rutscht sie genau dort aus und landet auf der Erde. Nun weiß sie nicht mehr, wie sie zurück ins Feenreich kommt. Sie lernt Rudi Riesenrad, den Spinnenmann, kennen. Der wiederum hat von einer tausendjährigen weisen Schildkröte gehört – die könne doch bestimmt helfen, meint er.

Särge werden durchs Lager gefahren

Auch Hartmut Berge hatte sich plötzlich in einer für ihn fremden Welt wieder gefunden. Als Teil des Vorauskommandos gehörte er im Februar 2003 zu den allerersten Bundeswehrsoldaten, die am Hindukusch eintrafen. Was er dort in der Folgezeit erleben sollte, war alles andere als jugendfrei: Bei einem schweren Sprengunfall nahe Kabul starben drei Dänen und zwei Deutsche. Es war nicht das einzige Mal, dass Särge durchs Lager gefahren wurden.

„Nein, das geht nicht spurlos an dir vorüber“, sagt der heute 54-Jährige. Als Apotheker der Truppe sah er sich oft direkt mit Leid und Trauer konfrontiert. Ganz zu schweigen von den unsäglichen Zuständen in lokalen Krankenhäusern. „Hierzulande kann sich niemand vorstellen, wie schlimm dort die hygienischen Verhältnisse sind. Etwa in der Säuglingsstation: Im Brutkasten lagen mitunter drei, manchmal vier Kleinkinder gleichzeitig.“

Geschichte erscheint jetzt als Buch

In Afghanistan lernte der studierte Pharmazeut die gebürtige Iranerin Siba Shakibkennen. Die bekannte Schriftstellerin und Filmemacherin arbeitete für die dortige UN-Friedenstruppe ISAF, später auch für die Nato, insbesondere die Bundeswehr als Dolmetscherin. Ihr Buch„Nach Afghanistan kommt Gott nur noch zum Weinen“ war die Nummer eins der Spiegel-Bestsellerliste, wurde in 16 Länder verkauft und in 27 Sprachen übersetzt.

Hartmut Berge war also nicht der einzige, der in Afghanistan „Geschichte schrieb“. Für seine Gute-Nacht-Geschichte aus der Hölle sprudelte es nur so aus ihm heraus. Nach nur vier Wochen war sie fertig. Was er zu dem Zeitpunkt nicht ahnen konnte: Im nächsten Monat bringt der Phonus Verlag Leipzig, ein kleiner Kunstverlag, „Finjas fantastische Reise“ als Buch für alle Kinder heraus. Emmeli Hahn und Vincent Müller illustrierten die Geschichte mit 40 Zeichnungen.

Entweder Profifußball oder was Solides

Hartmut Berge – der Bilderbuchvater. In seiner Kindheit schoss er manches Bilderbuchtor. Bis zu seinem Abi kickte der begeisterte Fußballer für den CSC 03 Kassel. Danach musste er sich entscheiden: Entweder Profifußball oder was Solides. Er ging zur Bundeswehr, studierte und blieb der Truppe bis zu seinem 52. Geburtstag treu. Seitdem arbeitet der Autor als nunmehr ziviler freiberuflicher Apotheker und – als Mannschaftsleiter des U17-Bundesligateams von RB Leipzig.

Wie bitte? „Ja, wirklich. 2003 wurde unser Sohn Justin geboren. Auch er war von Anfang an ein begeisterter Fußballer, spielte in Bennewitz, Grimma und Naunhof. Irgendwann hatte ich ihn in den Schulferien zur RB-Fußballschule begleitet.“ Dabei kam der Vater, der eine Trainerlizenz besitzt, mit den Organisatoren ins Gespräch und leitet inzwischen selbst solche Camps. Justin ist mittlerweile 16 und mit Recht stolz auf seinen Papa.

Auf Sumatra sieben Operationen am Tag

Was hat der nicht alles erlebt: In seiner Bundeswehrzeit war Hartmut Berge nicht nur sieben Mal für einige Monate in Afghanistan. Er betrieb seine Apotheken auch in Mazedonien, im Kosovo und in Indonesien. Im Tsunami-Katastrophengebiet von Banda Aceh auf der Insel Sumatra war er als Pharmazeut hautnah dabei, als täglich bis zu sieben schwer Verletzte operiert wurden: „Die Unglückswelle war 36 Meter hoch, auf fünf Kilometern alles zerstört – unfassbar.“

Aus allen Krisenregionen kehrte der Soldat gesund heim – wie seine Finja im Buch, die nach einer langen Reise ebenfalls zurück in ihr Feenreich findet. Die Abenteuer rund um Finjas Freunde, etwa den Hahn Kikowitsch, der jeden Morgen auf dem Misthaufen steht und mit großer Klappe alle Bewohner des Bauernhofes weckt, kommen sehr gut an, weiß Hartmut Berges Frau Nicole: „Unsere Tochter Vanessa fand die Geschichte toll. In Gedanken träumte sie sich so ihren Papa herbei.“

Tochter Vanessa unterstützt Begleitfilm

Jahre später fiel Hartmut Berge die Geschichte erneut in die Hände. Er, der Vorsitzende eines Theatervereins, brachte die Story als Musical zur Aufführung. Unterstützt wurde er von Annika Kersten, die in diesem Jahr keinen geringeren als Schauspieler Heinz Hoenig geheiratet hatte. Zurzeit dreht der junge Leipziger Regisseur Stephan Taubert einen kurzen Begleitfilm zum Buch. Den Text aus Finjas Sicht spricht – na wer schon: Hartmut Berges Tochter Vanessa, inzwischen 18.

Die Geschichte von Hartmut Berge kommt demnächst als Buch „Finjas fantastische Reise“ heraus. Quelle: Thomas Kube

Das Buch „Finjas fantastische Reise“ erscheint im Phonus Verlag Leipzig (ISBN 978-3-944950-10-5). Das Buch hat 96 Seiten und kommt bis spätestens Mitte November auf den Markt. Es hat eine Auflage von 2000 Exemplaren und kostet 18,90 Euro.

Von Haig Latchinian