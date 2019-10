„Bundeswehr hat derzeit genügend Ärzte und Sanitäter“

Leipzig

Die Bundeswehr habe derzeit genügend Ärzte und Sanitäter. Das sagt der Inspekteur des Sanitätsdienstes der Bundeswehr, Generaloberstabsarzt Dr. Ulrich Baumgärtner (59), in Leipzig am Rande des 50. Kongresses der Gesellschaft für Wehrmedizin und Wehrpharmazie, der noch bis zum Samstag geht.

„Erstmals seit die Bundeswehr existiert, können wir die Dienstposten aller Sanitätsoffiziere besetzen. Bei den Feldwebeln, also den Notfallsanitätern und Krankenpflegern, sieht es ähnlich gut aus“, so der Inspekteur. Einige seien noch in der Ausbildung, würden aber dann alle Dienstposten füllen.

Zwei Gründe für gute Personalausstattung

Damit geht es der Bundeswehr besser als den meisten Krankenhäusern und medizinischen Einrichtungen, in denen an allen Ecken und Enden das Personal fehlt. Einen Grund dafür sieht Baumgärtner darin, dass die Einstellungsquote für das medizinische Personal rechtzeitig erhöht wurde. Den zweiten Grund nennt sein Stellvertreter, Dr. Stephan Schoeps (61).

Die Bundeswehr sei ein attraktiver Arbeitgeber, so der Generalstabsarzt. So erhielten die Medizinstudenten bei der Bundeswehr ein gestaffeltes Ausbildungsgeld von etwa 1800 bis 2500 Euro monatlich. Während der Semesterferien machen sie Truppenpraktika. Sie haben die Verpflichtung, einschließlich des Studiums, mindestens für 17 Jahre beim Bund zu bleiben.

Ähnlich sieht das auch der Tagungspräsident des Kongresses, Dr. Andreas Hölscher. „Das Medizinstudium beim Bund ist aus meiner Sicht sehr attraktiv. Man studiert zivil, bekommt aber das Gehalt vom Bund. Bei den medizinischen Assistenzberufen haben wir auch Bedarf und konkurrieren natürlich mit dem zivilem Gesundheitssystem“, sagt er.

Bundeswehr bildet auch für zivilen Bereich aus

Die Bundeswehr bildet insofern auch für den zivilen Bereich aus, als die Ärzte und Sanitäter die Truppe nach Dienstende wieder verlassen. Aufgrund ihrer hohen Qualifikation seien sie sehr gefragt in der zivilen Medizin, sagt Baumgärtner. „Sie erwerben bei uns Erfahrungen, die sie im zivilen Bereich nicht bekommen“, unterstreicht der Inspekteur.

Knapp 3000 Ärzte bei der Bundeswehr

Derzeit hat die Bundeswehr laut Schoeps knapp 3000 Ärzte, außerdem 3900 Zahnärzte, Apotheker und Veterinäre sowie etwa 9000 Feldwebel (Sanitäter, Notfallsanitäter, Krankenpfleger, also die so genannten Gesundheitsberufe).

Dr. Ulrich Baumgärtner auf dem 50. Kongress der Deutschen Gesellschaft für Wehrmedizin und Wehrpharmazie in Leipzig. Quelle: Christian Modla

„Wir haben aktuell keine Personalsorgen bei der Besetzung der Dienstposten, aber wir haben insofern Probleme, weil wir mehr Dienstposten brauchen“, räumt Inspekteur Baumgärtner dann doch noch ein. Der Sanitätsdienst müsse zukünftig gestärkt werden für die weitere Entwicklung der Bundeswehr, damit sie ihren Aufgaben gerecht werden könne. Das Sanitätspersonal werde daher aufgestockt. Vor allem mehr Notfallsanitäter und Krankenpfleger würden gebraucht. Dann könnte es doch noch knapp werden.

Auf dem Wehrmedizin-Kongress wird sich ein Arbeitskreis auch mit den Gesundheitsfachberufen beschäftigen.

Von Anita Kecke