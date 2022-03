Leipzig

Die Bundeswehr soll mehr Geld bekommen. Der Bedarf dafür ist nach Einschätzung der Experten auch in Sachsen groß. Was bedeutet es für die Verbände in Sachsen, dass Kanzler Olaf Scholz (SPD) ein Sondervermögen von 100 Milliarden Euro ankündigte und außerdem zusagte, Deutschland werde von nun an jährlich zwei Prozent des Bruttoinlandsprodukts in seine Verteidigung investieren. Vorausgegangen war dem ein Weckruf des Inspekteurs des Heeres, Alfons Mais, der angesichts des russischen Angriffs auf die Ukraine bekannte, dass die Truppe nach Jahren einer deutschen Sparpolitik „mehr oder weniger blank“ dastehe. Eine Bestandsaufnahme und Analyse.

Wie viel Bundeswehr gibt es in Sachsen?

Zu den wichtigen Einrichtungen der Bundeswehr in Sachsen zählen das Ausbildungskommando des Heeres in Leipzig, die Panzergrenadierbrigade 37 „Freistaat Sachsen“ in Frankenberg, die Heeresoffizierschule in Dresden und die Unteroffizierschule in Delitzsch. Das Leipziger Ausbildungskommando koordiniert bundesweit die Ausbildung aller Soldaten der Landstreitkräfte. Am Standort selbst sind etwa 1000 Soldaten und Soldatinnen. Zur Panzergrenadierbrigade 37 gehören rund 5000 Soldatinnen und Soldaten, die aber nicht nur in Sachsen, sondern auch in Thüringen und Baden-Württemberg stationiert sind. Ein wichtiger Teil der Brigade ist das Panzergrenadierbataillon 371 im erzgebirgischen Marienberg mit 650 Soldaten und Soldatinnen. Wie Oberstleutnant Eric Gusenburger, der Sprecher der Bundeswehr in Sachsen, der LVZ sagte, zählt der Freistaat insgesamt rund 5000 Bundeswehrangehörige, darunter 1700 Zivilbeschäftigte.

Überblick über die Bundeswehr-Standorte in Sachsen. Quelle: Bundeswehr/Andre Klimke/Grafik LVZ

Im Zuge mehrerer Bundeswehrreformen nahm die Zahl der Standorte in Sachsen stetig ab. So wurde die Gebirgsjägerkaserne in Schneeberg geschlossen und die 13. Panzergrenadierdivision in Leipzig, der 12 500 Soldatinnen und Soldaten unterstellt waren, aufgelöst.

Wie kommt die Ankündigung, die Bundeswehr zu modernisieren, im Freistaat an?

„Das wurde wirklich Zeit, dass wir die Bundeswehr ordentlich ausstatten. Es geht nicht um eine Aufrüstung, sondern um eine Grundausstattung, also um Panzer, die auch fahren, und Flugzeuge, die auch fliegen“, sagt der sächsische CDU-Bundestagsabgeordnete und Verteidigungsexperte Jens Lehmann der LVZ. Er habe vor einer Woche noch die Verdoppelung des Verteidigungsetats gefordert. „Da haben mich alle angeguckt, als ob ich vom andern Stern bin“, sagt der Leipziger, der seit Jahren im Verteidigungsausschuss des Bundestages sitzt. „Die komplette Kehrtwendung“ unter dem Eindruck des Überfalls auf die Ukraine habe ihn total überrascht, aber auch erfreut, weil es die Linie ist, die er seit vielen Jahren vertrete. Die Gefahr sei jetzt für alle greifbar.

Der Leipziger Bundestagsabgeordnete Jens Lehmann (CDU) sitzt als Experte im Verteidigungsausschuss des Bundestages. Quelle: Foto: PF

Begrüßt wird die Ankündigung des Kanzlers ebenso vom Ausbildungskommando und vom Landeskommando der Bundeswehr in Sachsen. Auch die Militärs beim Ausbildungskommando, die die aktuelle Lageentwicklung in der Ukraine mit Sorge betrachten, waren überrascht. Es gehe zunächst überhaupt um eine Ausrüstung der Bundeswehr und nicht um eine Aufrüstung, heißt es aus dem Kommando. Der Sprecher des Landeskommandos, Gusenburger, sagte: „Das Sondervermögen von 100 Milliarden Euro wird helfen, die Bundeswehr stark aufzustellen und somit als verlässlicher und leistungsfähiger Bündnispartner eine uns angemessene Rolle in der Allianz zu übernehmen.“ Die Landes- und Bündnisverteidigung bleibe die Kernaufgabe der Bundeswehr. Dafür müsse sie auch „vollumfänglich ausgestattet sein“.

Fehlt es der Bundeswehr in Sachsen an Ausrüstung?

„Es gibt bereits seit vielen Jahren eine zum Teil erhebliche Differenz zwischen dem Ausstattungs-Soll, also dem, was wir hier auf dem Papier haben sollten, und dem tatsächlichen Ist, also dem, was auf dem Hof steht und dann auch einsatzbereit ist“, so der Kommandeur des Ausbildungskommandos, Generalmajor Michael Hochwart, gegenüber der LVZ.

Volle Zufriedenheit herrscht dagegen derzeit in Frankenberg. „Wir sind wahrscheinlich die derzeit am besten ausgestattete Brigade im deutschen Heer“, sagt Hauptmann Renzo Di Leo, Sprecher der Panzergrenadierbrigade 37 „Freistaat Sachsen“. Erst im September 2021 wurden der Einheit 34 Kampfpanzer vom Typ Leopard 2 A7V überstellt, die modernsten der Truppe. Dazu gab es noch den modernen Schützenpanzer Puma als Ausstattung.

Der Grund dafür ist, dass die Brigade für drei Jahre, von 2022 bis 2024, zur schnellen Eingreiftruppe, der Nato Response Force, gehört. Im kommenden Jahr stellt die Panzergrenadierbrigade 37 auch „den Leitverband für die multinationalen Landanteile der Nato Very High Readiness Joint Task Force (VJTF), der so genannten Speerspitze der Nato“, erklärt Brigadekommandeur Oberst Alexander Krone. Dafür gibt es eine erstklassige Ausstattung durch die Bundeswehr, besser als sie andere Verbände des Heeres haben. „Dies wird bereits bei der persönlichen Ausstattung der Soldaten deutlich, welche unter anderem verbesserte Handschuhe, Kampfbekleidung mit Protektoren, besseren Kälte- und Nässeschutz sowie eine optimierte Schutzweste umfasst“, erläutert Krone.

Oberst Alexander Krone, Kommandeur der Panzergrenadierbrigade 37 „Freistaat Sachsen“ in Frankenberg. Quelle: Sven Fischer

Die modernen Kampfpanzer Leopard 2 A7V stehen beim zur Brigade 37 gehörigen Panzerbataillon 393 im thüringischen Bad Frankenhausen, das den deutschen Gefechtsverband für die VJTF 2023 stellt.

Fehlt es an Material für die Ausbildung der Soldaten?

Es fehle durchaus an Material und Ausbildungsgerät, heißt es aus dem Leipziger Kommando. Um überall bei jährlich immerhin rund 20 000 Lehrgangsteilnehmern die Ausbildung abzusichern, werde deshalb Material und Gerät flexibel zwischen den Dienststellen hin- und hergeschoben, wo es gerade gebraucht wird.

Wo liegen die größten Versorgungsmängel bei der Truppe?

Das fange an bei der persönlichen Ausstattung, wie Schuhen, Schutzwesten oder Nachtsichtgeräten, erklärt Lehmann, der für die CDU/CSU im Bundestag als Berichterstatter für das Heer fungiert. Viele Soldaten würden sich ihre Ausstattung privat besorgen. Das könne aber nicht sein, empört sich der Politiker. Diese Teile seien jedoch schnell zu beschaffen. Langfristige Projekte allerdings, wie der Puma, der zu einer neuen Generation von Schützenpanzern gehört und den die Frankenberger für ihren Einsatz im Nato-Rahmen jetzt haben, müssten forciert werden. Gebraucht würden laut Lehmann weitere 350 Stück, um die gesamte Bundeswehr damit auszurüsten. „Dringend gebraucht werden auch Hubschrauber, weil die jetzigen mehr zur Reparatur als in der Luft sind.“

Was erwartet die Truppe von der Politik hinsichtlich der Ausrüstung?

„Das zum Teil veraltete Gerät aus dem Ist-Zustand bedarf einer dringenden Erneuerung“, fordert General Hochwart. Als Beispiele nannte er die Ausstattung für die „Führungsfähigkeit und Gerät für die Digitalisierung“. Es müssten durch den Bund jetzt die Voraussetzungen geschaffen werden, um das angekündigte Investitionsvolumen schnellstmöglich zu investieren und als Material und Gerät der Truppe zur Verfügung zu stellen, mahnt der Chef-Ausbilder des Heeres. „Wir müssen die PS jetzt auf die Straße bringen. Hier gilt es vor allem, das Monster der Bürokratie in der Beschaffung zu modernisieren und zu vereinfachen“, so Hochwart.

Generalmajor Michael Hochwart, Chef des Ausbildungskommandos des Heeres, in der Leipziger General-Olbricht-Kaserne. Quelle: Andre Kempner

Die Friedensdividende sei nicht aufgegangen, es werde daher Zeit, die Bundeswehr mit modernem Material und Gerät auszustatten, fordert auch Uwe Köpsel, Chef des Bundeswehrverbandes Sachsen und des Landesverbandes Ost. „Man darf sich nicht an den Kriegen von gestern orientieren, sondern muss vorausblicken auf das, was morgen ist“, unterstreicht er.

Wie schnell kann das fehlende Material auch für die Standorte im Freistaat beschafft werden?

Am schnellen Tempo der Investitionen gibt es allgemein Zweifel. Ein Sprecher des Bundesverteidigungsministeriums wies gegenüber der LVZ daraufhin, dass man nach der Rede des Bundeskanzlers am Sonntag erst einmal dabei sei, sich auf die neue Situation einzustellen und entsprechende Priorisierungen vorzunehmen. Konkreteres könne man nicht sagen. Zunächst müsse sichergestellt werden, dass das Geld, was zur Verfügung gestellt wird, auch wirklich schnell investiert werden könne, sagt auch Major Susanne Rehwagen, Pressesprecherin des Ausbildungskommandos. Und welche Vorhaben bei den einzelnen Teilstreitkräften priorisiert werden. Auch Jens Lehmann weist daraufhin, dass neue Kapazitäten in der Rüstungsindustrie erst aufgebaut werden müssten. Er warnt vor der Illusion, dass die Neuausstattung schnell gehen werde. „Die modernen Panzer und andere Geräte stehen schließlich nicht im Autohaus herum, sondern müssen entwickelt und gebaut werden.“

Kann noch politisch auf die Bremse getreten werden?

Diese Befürchtung äußert Wehrexperte Lehmann. Er habe den Eindruck, dass die Rede des Kanzlers auch Teile der SPD und der Grünen überrascht habe. Er hoffe, dass sich die Ankündigung auch in parlamentarischen Mehrheiten niederschlägt. „Das ist viel Geld, gerade wo wir auch noch mit der Pandemie zu tun haben, und das wird auch wehtun“, prognostiziert er.

Welche Rolle sollte der Osten bei der Beschaffung spielen?

Lehmann fordert: „Der Osten soll beim Aufbau neuer Produktionskapazitäten eine große Rolle spielen.“ Es seien schließlich „unser aller Steuergelder“, die für eine zeitgemäße, moderne Verteidigung eingesetzt würden. Der Osten dürfe dabei kein Bittsteller sein.

Mit über 50 Milliarden Euro für 2022 bekommt die Bundeswehr schon viel Geld. Werden die zusätzlichen Milliarden auch effektiv eingesetzt?

Daran gibt es aus den Erfahrungen der Vergangenheit Zweifel, so Verteidigungsexperte Lehmann. „Was wir nicht brauchen, ist, dass das Bundesbeschaffungsamt noch um 10 000 Mann aufgebläht oder ein neues Amt geschaffen wird, das das alte Amt überwacht. Das Geld muss in die Truppe fließen“, fordert er. „Wir haben nicht nur ein finanzielles Problem bei der Bundeswehr, sondern ein massives strukturelles Problem bei der Beschaffung“, kritisiert er. Da seien viel zu viele Leute beteiligt, die sich gegenseitig im Wege stünden. Es gebe zu viel Bürokratie und einen Riesenaufwand. Auch General Hochwart hat die Bürokratie kritisiert.

Von Anita Kecke