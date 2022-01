Bundesweit niedrigste Inzidenz – so wurde Sachsen vom Hotspot zum Primus

Leipzig/Dresden

Vom Corona-Hotspot zum Schlusslicht bei der Inzidenz: Das Infektionsgeschehen in Sachsen hat sich erfreulich entwickelt – inzwischen verzeichnet der Freistaat den bundesweit niedrigsten Inzidenzwert. Das Robert Koch-Institut (RKI) gab die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner binnen einer Woche in Sachsen am Mittwoch mit 239,5 an. Im bundesweiten Durchschnitt beträgt der Wert 407,5. Welche Ursachen hat der deutliche Rückgang im Freistaat?

Kontakte um 50 Prozent reduziert

Gesundheitsministerin Petra Köpping (SPD) führte die gesunkenen Fallzahlen in der Kabinettspressekonferenz am Mittwoch auf die Corona-Regeln zurück: „Es waren harte Maßnahmen und harte Einschnitte.“ Auch für die Epidemiologen der Universität Leipzig ist klar: Der so genannte Wellenbrecher-Lockdown vom 22. November hat einen großen Anteil an der positiven Entwicklung. Im Gegensatz zu vielen anderen Bundesländern wurden in Sachsen weitgehende Beschränkungen eingeführt – mit 2G-Regelungen und geschlossenen Kulturbetrieben. „Diese Maßnahmen haben unzweifelhaft zum Brechen der Delta-Welle beigetragen“, konstatiert eine Expertengruppe um Professor Markus Löffler, Direktor des Instituts für Medizinische Informatik, Statistik und Epidemiologie an der Medizinischen Fakultät. Im zeitlichen Zusammenhang mit dem Wellenbrecher stehe etwa ein Rückgang der Kontaktintensität in den Altersgruppen ab 16 Jahren um rund 50 Prozent, wie die Gruppe schon im epidemiologischen Bulletin vom Dezember festgestellt hatte. Das ist sogar mehr als beim Lockdown vom Dezember 2020. Unter den Null- bis 15-Jährigen falle der Rückgang mit nur knapp 20 Prozent geringer aus, „was aufgrund der in 2021 geöffneten Kitas und Schulen plausibel ist“, so die Experten. Die in der vierten Welle ausgeweiteten Schnelltests an den Schulen hätten ebenfalls zur Kontrolle der Pandemie beigetragen sowie ein moderater Rückgang der Mobilität. Und: Ein Abknicken der Welle sei auch deshalb erwartet worden, „weil es schon eine gewisse Durchseuchung mit Delta in der Bevölkerung gibt“, so der Leipziger Epidemiologe Professor Markus Scholz.

Ähnliche Tendenz in Bayern

„Die strengen, frühen und lange beibehaltenen Maßnahmen“ hatten Einfluss auf die Fallzahlen, meint auch Dr. Nils Kellner, Leitender Oberarzt in der Klinik für Infektiologie am Klinikum St. Georg in Leipzig. Diesen Schluss lasse überdies ein Blick nach Bayern zu, wo ein ähnlicher Weg beschritten wurde und die Lage jetzt gleichfalls entspannter ist, so Kellner. Andersherum sei in Bremen, wo es Ende 2021 wenig Maßnahmen und sogar Weihnachtsmärkte gab, die Inzidenz deutlich gestiegen (1297).

„Die Ruhe vor dem Sturm“

Bei aller Freude über die aktuellen Zahlen: Es wird nicht so bleiben. In Leipzig deutet sich diese Entwicklung schon an: Die Inzidenz (332) ist hier innerhalb Sachsens am höchsten. Möglicherweise als Folge eines weniger vorsichtigen Verhaltens im Vergleich zu stärker betroffenen Regionen im Freistaat und von mehr Begegnungen in der Großstadt. Und auch die deutlich infektiösere Omikron-Variante mischt hier bereits kräftig mit. Die Virusmutante sei in Leipzig „möglicherweise schon weiter verbreitet“, erklärt der Leipziger Epidemiologe Scholz. Deren prozentualer Anteil an den Corona-Infektionen in Leipzig habe sich zuletzt mindestens verfünffacht, sagt Infektiologe Kellner. Erwartet wird nun ein schneller Anstieg spätestens Ende übernächster Woche. Ministerin Köpping sprach am Mittwoch von der „Ruhe vor dem Sturm“.

Von bm