Bunte Schönheiten: Diskusfische gehen von Nordsachsen in die ganze Welt

Gaaaanz ruhig. Das ist ein Motto, das in diesen Zeiten sehr weit vorn steht. Da machen diese Haustiere alles richtig: Feengleich schwebend agieren sie in ihrem Element. Sie tragen geheimnisvolle Familiennamen wie Barra Mansa, Red Dragon, Red Melon, White Butterfly oder Blue Angel. Es sind Diskusfische. Bei Bettina und Helge Mußtopf in Löbnitz werden sie gehalten, gezüchtet. Von Löbnitz aus werden sie weltweit versandt.

Die Frequentierung des Ladengeschäfts ging in den vergangenen Monaten mit den Corona-Beschränkungen und dem Lockdown natürlich zurück. Der Trend zu Online-Bestellungen legte in den vergangenen Jahren zwar generell zu, aber einen gewissen Einbruch gibt es doch. „Wenn Kurzarbeit angeordnet ist, Unsicherheit herrscht, wird das Geld eher zurückgehalten“, stellt Helge Mußtopf fest. „Diese Situation wird uns sicher noch ins Jahr hinein begleiten.“

Versand geht bis nach Übersee

Sonst kamen Aquarienfreunde durchaus von weit her, um ihre potenziellen Haustiere zu besichtigen und auszusuchen. So war der 200 Quadratmeter große Laden mit den vielen Aquarien und Hunderten Fischen zur Adventszeit oft voller Besucher. „Wir hatten dann auch Aktionen wie ’Nimm drei und zahl zwei’. Aber das wollten wir diesmal lieber nicht machen“, erzählt der Löbnitzer. Deshalb gab es eine auf mehrere Wochen gestreckte Aktion mit Staffelrabatten, um den Zustrom zu entzerren. Aber schließlich blieb nur noch das Online-Geschäft. Der Versand geht ins gesamte Gebiet der Europäischen Union, manchmal auch nach Übersee, vor allem aber natürlich nach Deutschland und nach Österreich.

Blue-Diamond-Exemplare schweben stolz durchs Aquarium. Quelle: Wolfgang Sens

Die Diskusse sind nicht billig. Es kommt auf die Farbe, auf vollendete Proportionen, auf die Größe an. Weniger ausgewogene und kleinere Exemplare sind weniger teuer. Es gibt Stars wie die Blue Diamonds. Die großen, 15 bis 16 Zentimeter messenden stehen mit 229 Euro auf der Liste des Online-Versands. Aber im Geschäft schwimmen noch größere Exemplare. Die kleineren, sieben bis acht Zentimeter langen Blauen Diamanten sind dagegen schon für 50 Euro pro Exemplar zu haben. Durchschnittlich wird mit einer Lebensdauer von acht bis zehn Jahren gerechnet, manche werden aber auch bis zu 15 Jahre alt.

Besser in Gemeinschaft

Es ist auch besser, gleich einen kleinen Schwarm, der in diesem Fall „Schule“ heißt, ins Aquarium zu setzen. Nicht allein der Ansicht wegen. Diskus-Buntbarsche sind soziale Tiere, die sich in größeren Gruppen wohler fühlen. Und sie sind lernfähig. Sie wissen, wann es Futter gibt, erkennen die Schritte ihres Pflegers. Helge Mußtopf fährt ein bisschen an der Aquarienscheibe der großen Red Valentines entlang. Schon kommen die orangefarbenen Schönheiten mit gemessenem Flossenschlag, aber neugierig herbeigeschwommen, um zu erkunden, was sich da Interessantes tut.

Viele der Diskus-Züchtungen zeigen farbenfrohe exotische Muster. Quelle: Wolfgang Sens

Der Diskus ist ein Zierfisch, der Karibikflair ins Heim bringt. Dass er im Süßwasser lebt, macht seine Haltung praktikabler als die von Meerwasserbewohnern. Aber er ist der König unter den Süßwasser-Aquarienfischen, und er stellt seine Ansprüche an Temperaturführung, Wasserreinheit, an das Futter. „Solch einen Fisch kauft jedenfalls kein Anfänger“, fasst Helge Mußtopf zusammen.

Untertanen im Wasserreich

Aber in einigen der Wasserbecken des Diskus-Markts schwimmen auch die Untertanen der schwebenden Schönheiten. Zierfische, mit denen die Aquarianer die von ihnen geschaffenen Welten etwas vervollständigen. Vor allem einige Welsarten bieten sich als Mitbewohner der Diskusse an. Nicht nur weil sie am Boden herum wuseln, sie fressen dort auch gern, was die über ihnen Schwebenden an Futter fallen lassen. Diskusfische sind trotz aller Friedfertigkeit Barsche und damit keine Vegetarier. Rinderherz, Garnelen, Spinat, Vitamine und Mineralstoffe stehen auf ihrem Speiseplan.

Ein Fisch geht auf Reisen: Ein Leopard Green wird aus dem Aquarium geholt. Quelle: Wolfgang Sens

Aber wie wird ein Fisch versandt? Das ist gar nicht so schwer. Helge Mußtopf zeigt es: Der Fisch wird vorsichtig aus dem Aquarium gekeschert und in einen bereits mit Wasser befüllten Plastebeutel entlassen. Die Tüten sind doppelwandig, damit nichts schiefgeht und der Fisch am Ende auf dem Trockenen sitzt. Es wird Sauerstoff aufgepumpt. Der Beutel mit Clips fest verschlossen. Der Fisch im Beutel und seine Sauerstoffreserve kommen in eine Styroporbox. In der aktuellen Jahreszeit gibt es noch ein Heatbag dazu. Diese Wärmekissen werden bei Luftkontakt aktiviert und geben bis zu drei Tage lang Wärme ab. So reist der Fisch bei molligen 25 Grad Celsius und mit einem speziellen Tierspediteur in kürzester Zeit ins neue Heim. Das, in dem er bis dahin lebte, ist ebenfalls gemütlich temperiert. Am Löbnitzer Familienarbeitsplatz herrscht somit entspannte Amazonas-Atmosphäre.

Ein Fisch geht auf Reisen: Der Leopard Green sitzt im mit Wasser befüllten doppelwandigem Reisebeutel, der in der Weihnachtszeit entsprechend bedruckt ist. Helge Mußtopf gibt noch Sauerstoff obenauf. Quelle: Wolfgang Sens

„Unsere Diskuslaufbahn begann 1983 mit sechs kleinen Türkis-Diskusfischen. Nach zum Teil anfänglichen selbstbereiteten Problemen hatten wir gut ein Jahr später unseren ersten Zuchterfolg“, so die Mußtopfs über ihr Unternehmen. Die ersten Einnahmen gingen in den Sportwagen für die große Tochter. Also nicht etwa ein Automobil. Mit Sportwagen wurde in jenen Jahren noch der Kleinkinderwagen bezeichnet.

Fisch aus dem Amazonasgebiet Diskusfische oder Diskusbuntbarsche sind eine Gattung der Süßwasserfische in der Familie der Buntbarsche. Sie stammen aus dem Amazonasstromsystem im tropischen Südamerika. Charakteristisch ist der stark zusammengedrückte und hochrückige Körperbau. Mit dem rundlichen Stirnprofil und dem kleinen Maul erinnert seine Optik an eine runde Scheibe, einen Diskus also. Für seine erfolgreiche Haltung werden große Aquarien gebraucht. Zudem fühlt sich der Diskus in Gruppen von mindestens vier bis fünf Tieren am wohlsten. Damit alle ausreichend Platz haben, wird ein Volumen von 50 bis 60 Litern Wasser pro Fisch empfohlen. In Amazonien sind Süßwasserfische für viele Menschen die wichtigsten tierischen Eiweißlieferanten. Auch Diskusbuntbarsche werden zu diesem Zweck geangelt, harpuniert oder mit Netzen gefangen. Allerdings spielt ihr Anteil an der Gesamtmenge zum Verzehr gefangener Süßwasserfische keine bedeutende Rolle. Aber für relativ viele Familien ist der Lebendfang für die Aquaristik eine wichtige Einnahmequelle und nicht selten die einzige Lebensgrundlage.

1990 entschieden sie sich, das Hobby zum Beruf zu machen. Mit den eigenen Züchtungen konnten sie der steigenden Nachfrage nicht mehr gerecht werden. So kooperierten sie mit einem bekannten Züchter, exportierten selbst bis nach Japan. Reisen führten nach Japan, Südostasien und Brasilien, es wurden Kontakte für den Import und Export von Diskusfischen geknüpft. In diesem Jahr wird das Geschäft Diskus-Markt in Löbnitz 25 Jahre alt. Es ist im Dezember 1996 eröffnet worden. Und die Mußtopfs sind mittlerweile 30 Jahre hauptberuflich für die Diskusfische unterwegs.

Fachliche und optische Faszination

Helge Mußtopf schrieb schon eine ganze Reihe von Artikeln über die Zucht und Haltung der Diskusfische in verschiedenen Magazinen der Szene. Gemeinsam mit Bernd Degen verfasste er das Buch „Rund um den Diskus“, das 1994 erschien. Auch im 2008 erschienenen „Das große Diskusbuch“ von Bernd Degen wirkte Helge Mußtopf unter anderem als Autor mit. „Wir beraten auch gern, geben unsere Erfahrungen weiter“, betont er. Und auch wenn er gemeinsam mit seiner Frau bereits Tausende Fische in die weite Welt geschickt hat – die Bilder, die die bunten Tiere immer wieder neu bilden, faszinieren ihn nach wie vor. Ja, und manchmal schaut sich Helge Mußtopf einfach mal die Aquarien an, hört das sanfte Brummen der Pumpen und entspannt.

