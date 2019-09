Burg Mildenstein – per Smartphone-App ins Mittelalter

Leisnig

Das Projekt ist so interessant wie anspruchsvoll: Per Smartphone-App soll künftig ein Rundgang durch die Burg Mildenstein und damit durch das Leben im Mittelalter möglich sein. Seit Mai wird dran gearbeitet, woran zehn Schüler der Peter-Apian-Oberschule großen Anteil haben. Am Freitag ging es nun für Fotos und Videoaufnahmen auf die Burg Mildenstein.Letztlich werden drei weitere Schulen und drei weitere Burgen eingebunden sein.

Und das ist in Leisnig los: Thematisch gegliedert, werden kurze Videosequenzen aufgenommen. Die Schüler schlüpfen dafür in die Rollen von Personen aus dem Mittelalter, und jeder findet sein Gegenüber in der Jetztzeit, zum Beispiel: Was für die Jungs von heute das Fußballspielen ist, das war für Gleichaltrige vor etwa einem halben Jahrtausend der Umgang mit Pfeil und Bogen. Man hat sich darin gemessen.

Zur Galerie Für eine Smartphone-App wurden die Video-Sequenzen und Fotos für eine Art Escape-Spiel aufgenommen. Im Frühjahr geht alles ins Internet.

Mit korrekter Antwort ins nächste Level

Der virtuelle Rundgang im Netz durch die Burg wird auch zur Herausforderung: Wer an der ersten Station die dort gestellte Frage nicht korrekt beantwortet, gelangt nicht ins nächste Level sprich in den nächsten Raum. Es geht also nicht nur ums Herumschlendern, sondern: Der virtuelle Rundgänger muss sich zuvor Wissen angeeignet haben.

„Der Freitag war der Höhepunkt des Projektes, was die von außen wahrnehmbare Arbeit anbelangt,“ sagt Schulleiterin Kristin Dorias-Thomas. Auf dem Burghof, in der Schwarzküche, auf dem Übungsplatz für das Bogenschießen – überall wurde mit den Schülern gedreht und fotografiert, zuvor auch auf dem Schulhof.

Der Döner halb aufgegessen und keinen Hunger mehr? Dann weg mit dem angebissenen Fladenbrot in den Papierkorb. Als noch echtes mittelalterliches Leben auf und in Burg Mildenstein war, hätte es so etwas nie gegeben. Und nicht nur, weil der Döner damals noch nicht erfunden war, sondern: Essen war kostbar, weil viel Arbeit darin steckte, es zu sammeln, aufzubewahren, zuzubereiten. In dem mittleren und unteren Gesellschaftsschichten kam Fleisch zum Beispiel gar nicht so selbstverständlich auf den Tisch, Pfeffer und Salz im Übrigen auch nicht. Gewürzt wurde mit Kräutern.

In der Schwarzküche lodert das Feuer

Was wie funktionierte in der Küche und am Herd, wird in der Schwarzküche aufgenommen. Dort lodert ein offenes Feuer, über dem ein Süppchen köchelt. Wie gestaltete man die Freizeit, was spielten die Kinder? Wie organisierte man die Partnerwahl? Von einem der Lebensbereiche zum nächsten bewegt sich der virtuelle Burgbesuch.

So jedenfalls der Plan. Der Fotograf Marcel Weidlich aus Oelsnitz im Erzgebirge steht mit seinem Unternehmen 360 Grad hinter der technischen Seite des Projekt. Mit Unterstützung der Firma soll auch die App entwickelt werden, mit deren Hilfe sich der virtuelle Burgbesucher auf Mildenstein rein klickt. Doch auch dafür muss noch Programmierungsarbeit geleistet werden. Die Schüler werden wiederum dazu herangezogen. In jeden der Schritte werden sie mit eingebunden.

Getragen wird das Projekt vom Planungsamt des Landratsamtes Mittelsachsen. Bernd Voigtländer als der dortige Verantwortliche betrachtet das Projekt als Regionalentwicklung durch Kultur. Die Fördergesellschaft Regio Döbeln hat sich zu einer Anschubfinanzierung in Höhe 10.000 Euro für dieses landkreisweite Projekt bekannt. Insgesamt sind vier Schülerprojekte miteinander verknüpft, neben der Leisniger Oberschule noch Gymnasiasten Hartha, Augustusburg und Rochlitz. Nach Abschluss des Projektes stellen sich die Schüler gegenseitig ihre Arbeiten vor. Dann soll die Seite online gehen und damit auch verlinkbar sein – für die beteiligten Burgen, unter anderem die Augustusburg und Kriebstein, stehen die Auftritte dann auch als Marketinginstrument zur Verfügung.

Von Steffi Robak