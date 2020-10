Wer nun selbst einmal die Burg Posterstein besuchen möchte, hat in den nächsten Wochen die perfekte Gelegenheit dazu: Denn es gibt gleich zwei neue Ausstellungen im Burgmuseum.

Die Doppel-Ausstellung „Wir werden 125! – Peter Zaumseil & Ludwig Laser – Malerei, Grafik & Keramik“ zeigt Malerei, Holzschnitte, Grafiken und Keramikarbeiten der beiden befreundeten Künstler, darunter auch kristallglasierte Doppelwandgefäße aus Porzellan des Thüringer Keramikers Laser. „Mit ihrer schillernden Glasur und ihrer Größe sind sie nicht nur ein Blickfang“, heißt es vom Museum, „ihre Herstellung erfordert auch handwerkliche Meisterschaft.“ Die Ausstellung wird bis zum 15. November im Burgmuseum zu sehen sein.

Die zweite Ausstellung ist besonders an junge Besucher und Familien gerichtet: „Aus dem Alltag eines Burgherrn“ lässt die Kleinen selbst mit einer Schatzkarte auf Entdeckungsreise in der Kinderburg gehen. Im Fokus steht der Alltag der Burgbewohner im Mittelalter. Fragen wie „Durfte der Burgherr eigentlich alles?“ oder „Was gab es zu essen?“ werden spielerisch mit Film, Ton und Text beantwortet. Dabei können die Kinder auch selbst Rätsel auf ihrer Karte lösen und damit an einem Weihnachts-Gewinnspiel der Burg teilnehmen. Die Familienausstellung wird bis zum 28. Februar 2021 zu sehen.