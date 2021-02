Leipzig/Berlin

Der Bund soll in den kommenden fünf Jahren jeweils 500 Millionen Euro zur Verfügung stellen, um die von der Corona-Pandemie gebeutelten Innenstädte zu retten. Das hat der Deutsche Städtetag (DST) nach einer Hauptversammlung mit mehr als 100 Bürgermeisterinnen und Bürgermeistern gefordert. Etliche Ladenbesitzer haben schon aufgegeben oder stehen kurz davor, Schaufenster sind leer. Der Umsatz im stationären Einzelhandel sei teils bis zu 70 Prozent zurückgegangen. „Das treibt uns um, wir sind in großer Sorge, die Veränderung ist rasant“, sagte Burkhard Jung (SPD), Städtetagspräsident und Leipziger Oberbürgermeister. „Wir brauchen jetzt einen starken Impuls vom Bund – das ist eine nationale Aufgabe; die europäische Stadt lebt vom Mix in den Innenstädten.“ Neben dem geforderten Rettungsprogramm in Höhe von insgesamt 2,5 Milliarden Euro müssten die Wirtschaftshilfen des Bundes schnell und unbürokratisch an notleidende Betriebe ausgezahlt werden, forderte Markus Lewe, OBM in Münster und DST-Vizepräsident.

„Innenstadt für Zusammenhalt wichtig“

Die Bedürfnisse der Kunden und ihr Einkaufsverhalten hätten sich deutlich verändert, so der DST. „Innenstädte leben aber von ihrer Dichtheit“, erklärte Jung. Deshalb müsse etwas passieren, der rasante Wandel gestaltet werden. Andernfalls gehe die Innenstadt als Identifikationsort verloren, „auf den man stolz ist und der für den Zusammenhalt der Stadt wichtig ist“, sagte Markus Lewe. Jung erklärte, Handwerker, Künstler, Schulen und Wohnmöglichkeiten müssten wieder verstärkt in die Innenstädte rücken. Es brauche neue Ideen, neuen Mut, die Zusammenarbeit von Vermietern, Kulturschaffenden und Kreativen. Und dazu brauche es eben Geld. „Das können wir als Kommunen nicht allein bewerkstelligen“, so Lewe.

Neue Konzepte und City-Managements fördern

Mit dem Hilfsprogramm solle die vorübergehende Anmietung von leeren Ladenlokalen ermöglicht werden, um neue Nutzer zu finden. Schlüsselimmobilien, etwa leer stehende Kaufhäuser, müssten die Kommunen vorübergehend zum Verkehrswert kaufen können – sie müssten dazu das Vorkaufsrecht erhalten, forderte Burkhard Jung. So könnten Nutzungen vor dem Weiterverkauf erprobt werden. Mit der erhofften Geldspritze sollten zudem neue Innenstadt-Konzepte sowie City-Managements gefördert werden.

„Immobilienkauf durch Kommunen ist Ultima Ratio“

„Der Kauf durch Kommunen ist eine Ultima Ratio, aber wir müssen etwas tun, die Verödung nimmt zu“, erklärte Jung. Eigentlich habe man „Null Interesse daran, Immobilien zu erwerben“, so Helmut Dedy. Insbesondere bei leer stehenden Kaufhäusern könne das jedoch ein Weg sein, erklärte der DST-Hauptgeschäftsführer und nannte als Positiv-Beispiele den Kauf alter Hertie-Häusern in Gera (Thüringen), Hamm (Nordrhein-Westfalen) oder Delmenhorst (Niedersachsen), wo die Gebäude gemeinschaftlich genutzt würden.

„Teststrategie als Grundlage für Öffnungsschritte“

Mit Blick auf Perspektiven in der Corona-Pandemie fordert der DST von Bund und Ländern „abgesicherte und verlässliche Öffnungsschritte“ sowie ein einheitliches Auftreten. „Für umfassende Öffnungen sehen wir derzeit allerdings noch keinen Spielraum“, betonte Jung. An erster Stelle stehe die Öffnung von Kitas und Schulen. Das schlimmste Szenario sei ein dritter Lockdown nach einer vorschnellen kompletten Öffnung, sagte Markus Lewe, der sich auch vorstellen kann, dass Kommunen den Aufbau zusätzlicher Schnelltest-Zentren unterstützen. Denn: Jeder weitere Öffnungsschritt müsse zwingend mit einer passenden Teststrategie verbunden werden. „Nur wenn ausreichend Menschen getestet werden, können wir besser einschätzen, wo und wie sich das Virus ausbreitet“, erklärte Jung. „Dann haben wir eine Grundlage für mögliche Öffnungsschritte.“ Leipzigs OBM stellte auch klar: „Dieser Lockdown hat Tausende Leben gerettet.“

Von Björn Meine