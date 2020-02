Busfahrer in Eilenburg lässt Rollstuhlfahrerin stehen

Eilenburg

Die Stadt Eilenburg gilt nicht gerade als Vorreiter beim Thema Barrierefreiheit. Für Rollstuhlfahrer gibt es dort viele Hürden. Zahlreiche Geschäfte sind nur über Stufen zu betreten. Der Umbau des Eilenburger Bahnhofs stockt. Nun sagt eine Rollstuhlfahrerin: Ein Busfahrer ließ mich an der Haltestelle stehen.

Vom Busfahrer ignoriert

Der Vorfall ereignete sich am Morgen des 19. Februar am Dr.-Külz-Ring. Aufgrund einer spastischen Lähmung kann die 38-jährige Tabea Dansmann selbst nicht davon erzählen, ihr Betreuer Enrico Methner von der Lebenshilfe Eilenburg schildert das Geschehen. „Wir wollten an dem Tag zur Messe Haus-Garten-Freizeit in Leipzig“, so der 46-Jährige. „Vereitelt wurde dieser Plan schon in Eilenburg am Dr.-Külz-Ring, da die Linie 212 vom Omnibusverkehr Leupold keinen Stellplatz für einen Rollstuhl zur Verfügung hatte.“

Was Dansmann und Methner besonders ärgerte: „Der Busfahrer ignorierte uns als Fahrgäste zunächst komplett.“ Erst auf Nachfrage habe er erklärt, dass eine Fahrt mit dem Rollstuhl angemeldet werden müsse.

Busunternehmen: Thematik ein „zweischneidiges Schwert“

Der Busbetrieb Leupold mit Sitz in Krostitz erklärt auf Nachfrage der LVZ: „Der betreffende Bus ist mit 54 Sitzplätzen ausgestattet und verfügt über einen Lift“, so die Geschäftsführerin Sophia Leupold-Dross. „Um einen Rollstuhl zu befördern, müssen 4 Sitze ausgebaut werden, um den dafür benötigten Platz zu schaffen. An diesem Tag hatten wir vorher eine Sonderfahrt mit Schülern, bei der jeder Sitzplatz benötigt wurde.“ So sei es zeitlich nicht möglich gewesen, die Sitze danach wieder auszubauen. Die Busse im Schulverkehr seien grundsätzlich sehr voll, sodass einige Schüler regelmäßig stehen müssten. „Was immer wieder den Unmut der Eltern hervorruft.“

Die Thematik sei daher für das Unternehmen ein zweischneidiges Schwert. „Wir versuchen, es jedem recht zu machen. Daher bitten wir auch darum, eine Fahrt mit dem Rollstuhl vorher anzumelden, auch wenn es für den Betreffenden natürlich unschön ist, nicht spontan sein zu können.“

„Wir bedauern den Vorfall und hoffen auf Verständnis“

Sollte doch etwas schief gehen, schlägt Leopold-Drose vor, sich direkt an den Busbetrieb zu wenden. „Wir sind in der Lage, flexibel zu reagieren und hätten einen Kleinbus beziehungsweise Transporter losgeschickt, um schnell Abhilfe zu schaffen. Anstatt alle Medien gleich zu mobilisieren, wäre eine einfache Lösung gewesen, uns direkt zu kontaktieren. Wir bedauern diesen Vorfall und hoffen auf das Verständnis der betroffenen Dame und ihres Begleiters.“

Methner und Dansmann wollen mehr

Methner und Dansmann fordern jedoch ein Umdenken bei den Unternehmen. „Im letzten Jahr hat es übrigens super auch ohne Anmeldung mit der Linie 212 geklappt. Wie kann dann so etwas passieren, dass mobilitätseingeschränkte Personen von den ganz normalen und alltäglichen Situationen ausgeschlossen werden?“ Auch für Rollstuhlfahrer sei es eine Alltagssituation, mit dem Linienbus zu fahren. „Da muss im Jahr 2020 nichts mehr angemeldet werden, als wollten Außerirdische verreisen.“

Kein rechtliche Grundlage für Beförderungsanspruch

Anne Hähnel ist Projektkoordinatorin beim Landesverband Selbsthilfe Körperbehinderter Sachsen in Dresden. Sie sagt: „Zum jetzigen Zeitpunkt gibt es noch keine rechtliche Grundlage für einen Beförderungsanspruch für rollstuhlnutzende Fahrgäste im öffentlichen Personennahverkehr.“ Dieser gelte laut dem bundesdeutschen Nahverkehrsgesetz erst ab 2022. Deswegen rät auch Hähnel dazu, mindestens 24 Stunden vorher mit dem zuständigen Verkehrsunternehmen Kontakt aufzunehmen. Völlige Sicherheit böte dieser Ansatz allerdings auch nicht. Sollte der vorgesehene Stellplatz durch andere Fahrgäste besetzt sein, müsse man eine Beförderung aus Sicherheitsgründen ablehnen.

Kritik äußert Hähnel an der übermittelten Reaktion des Busfahrers. „Wir gehen davon aus, dass es sich hier um einen Einzelfall handelt. Wir empfehlen jedoch, solche ,Vorkommnisse’ immer möglichst kurzfristig dem Busunternehmen mitzuteilen, damit eine Klärung mit dem jeweiligen Mitarbeiter erfolgen kann.“ Mobilitätstrainings für Fahr- und Servicepersonal, wie sie beispielsweise das Selbsthilfenetzwerk Sachsen anbietet, könnten hier Abhilfe schaffen.

MDV empfiehlt Anmeldung zwei Tage vorher

Der Mitteldeutsche Verkehrsverbund (MDV) bestätigt die Aussage Hähnels. „Wir empfehlen im Regionalbusverkehr, die Fahrt mit dem Rollstuhl zwei Tage vorher anzumelden, da Regionalbusunternehmen nicht auf jeder Fahrt niederflurige Fahrzeuge einsetzen können“, so Sprecherin Juliane Vettermann. Mobilitätseingeschränkte Personen dürften dennoch nicht zurückgewiesen werden, sofern keine Sicherheitsbedenken vorliegen. Allerdings: „Die Entscheidung über die Mitnahme liegt beim Betriebspersonal.“

Happy End im Regen

Ein Happy End gab es für Tabea Dansmann und ihren Betreuer Enrico Methner an diesem Tag schließlich doch noch. Mit viel Aufwand habe man es noch zur Messe Haus-Garten-Freizeit in Leipzig geschafft. „Dank der Handy-App für öffentlichen Nahverkehr und viel Willenskraft wurde eine neuer Plan geschmiedet“, erzählt Methner. Mit einer anderen Buslinie und einem Gang durch den Regen, der mittlerweile eingesetzt hatte, habe man am Bahnhof in Eilenburg-Ost noch die S-Bahn Richtung Leipzig erwischt. „Die Logistik, die man als mobilitätseingeschränkte Person bewältigen muss, ist für die meisten Menschen unvorstellbar“, kommentiert Methner die aktuelle Situation in Eilenburg.

Von Bastian Schröder