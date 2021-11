Leipzig

Den arbeitsfreien Buß- und Bettag verbringen die Sächsinnen und Sachsen auf verschiedene Art und Weise. Die einen genießen den Feiertag mit der Familie in den eigenen vier Wänden, Menschen mit großem Fernweh zieht es auf die Messe Touristik & Caravaning und andere wollen einfach nur in Ruhe shoppen. Alle Jahre wieder ist für einige der Buß- und Bettag ein Einkaufstag. Und weil es so nahe liegt, zieht es viele aus Leipzig und der Region ins Einkaufszentrum „Nova“ in Günthersdorf (Sachsen-Anhalt). Dabei spielen auch die drohenden Verschärfungen für Ungeimpfte eine Rolle.

Staufrei ins Nachbarbundesland

Ohne Stau geht es am Mittwochmorgen von der Leipziger City über die Merseburger Straße in 30 Minuten direkt nach Sachsen-Anhalt. Punkt 10 Uhr zur Ladenöffnung stehen auf dem gut gefüllten Parkplatz vor allem sächsische Kraftfahrzeuge mit den Kennzeichen ASZ, MTL, DZ, DL, TDO und L wie Leipzig. In Mitteldeutschlands größtem Einkaufszentrum bleibt das ganz große vorweihnachtliche Gedränge aus – es bleibt genug Abstand in den Shops, in den Cafés, an den Süßigkeiten-Ständen.

Kinderfrei genießen

Lutz und Stefanie Wassilonga aus Döbeln nutzen den Feiertag für Dinge, die sie im sonst stressigen Arbeitsalltag mit Jobs und Kita nicht schaffen. Er ist Fleischer, sie arbeitet als Chemielaborantin und ihre beiden Kinder sind drei und sechs Jahre alt. Beide haben sich am Dienstag zum spontanen Einkaufsbummel entschieden. „Meine Mutter hat uns geraten, schon frühzeitig loszufahren. Auf dem Rasthof gab es noch einen Kaffee“, plaudert die Döbelner ganz entspannt. Tochter Franziska und Sohn Alexander verbringen den Tag bei den Großeltern auf dem Hof. „Wir kaufen Weihnachtsgeschenke für unsere Kleinen, auch im Namen der Urgroßeltern. Sie sind über 85 sind und wissen nicht, was Schleichtierchen sind. Zudem ist vieles im Internet nicht mehr bestellbar“, erklärt ihr Mann. Mit einem Dinosaurier-Set und einem bunten Puppenbackofen unterm Arm schlendern die beiden weiter – immer im Hinterkopf, dass es für sie als Ungeimpfte ab nächste Woche weitere Einschränkungen beim Einkaufen gibt.

Geburtstagsgeschenk für Papa

Christian Menge aus Leipzig-Engelsdorf hat für seinen Vater ein Geburtstagsgeschenk gekauft. Quelle: André Kempner

Bequeme Polsterbänke neben geschmückten Plastikweihnachtsbäumchen laden zum Verweilen ein. Der Leipziger Christian Menge, der mit Frau und Sohn in Engelsdorf lebt und gerade ein Haus ausbaut, macht eine kurze Pause. Der 43-Jährige ist am Morgen gezielt ins „Nova“ gefahren, um seinen Vater Roland zum 70. Geburtstag mit einer Armbanduhr zu überraschen. Die Feierlichkeiten am Sonnabend seien wegen Corona noch ungewiss. „Ich habe bewusst meinen arbeitsfreien Tag genutzt, um das Geschenk zu besorgen. Meine Frau muss arbeiten und vielleicht kann ich sie mit einem kleinen Geschenk überraschen“, lacht der Vater eines elfjährigen Sohnes.

Einkaufen bevor 2G-Regel in Kraft tritt

Nicole und Patrick Reiche sind mit Tochter Mia (11) aus Neusornzig auf der Suche nach Winterklamotten. Quelle: André Kempner

Nicole und Patrick Reiche aus Neusornzig bei Mügeln ziehen mit ihrer elfjährigen Tochter Mia und einer befreundeten Familie aus Heyda bei Waldheim durch die Shopping-Mall. „Wir sind entspannt um neun Uhr daheim gestartet. Unsere Kinder brauchen Winterklamotten und Schuhe, vielleicht schauen wir auch nach Weihnachtsgeschenken.“ Besser schon jetzt, es soll ja Lieferengpässe geben.

„Unsere Familie ist groß – Oma, Opa, Geschwister und Eltern. Wir lassen uns inspirieren, schauen und genießen einen entspannten Einkaufsbummel, so lange das für uns noch möglich ist“, sagt der 36-jährige Familienvater. Der Grund: Er hat sich wie seine Frau gegen eine Corona-Schutzimpfung entschieden.

Spontan-Ausflug

Veronika und Hans-Jürgen Zok aus Oschatz genießen eine entspannte Einkaufstour durch das „Nova“ in Günthersdorf. Quelle: André Kempner

Für das Ehepaar Zok aus Oschatz ist es eine Premiere, am Buß- und Bettag zum Einkaufen ins nahe Sachsen-Anhalt zu fahren. „Wir genießen unser Rentnerdasein, freuen uns an gemeinsamen Erlebnissen und entscheiden vieles spontan am Frühstückstisch. So wie diesen Ausflug“, plaudert die 67-jährige Veronika, die als Kindergartenhilfe gearbeitet hat. Sie sei Kleiderfan und freue sich, hier ein neues Teil gefunden zu haben. „Ein Schlumperkleid aus Cord für zu Hause“, strahlt die Sächsin. Ehemann Hans-Jürgen ist noch nicht fündig geworden: „Vielleicht sehe ich eine schöne Steppjacke, dann schlage ich auch zu“, sagt der 70-Jährige und zieht suchend weiter.

Impfen ohne Termin

Derweil schlendern die Familien mit ihren Kindern, für die das „Nova“ abenteuerliche Spielgeräte wie eine große Rutsche und ein Schiff bereit hält, durch die schon festlich geschmückten Passagen. Es duftet nach gebrannten Mandeln und süßem Gebäck. Nur im Obergeschoss des Centers schlängelt sich am späten Vormittag eine Menschentraube – eine Impfstation zwischen Parfümerie und Designer-Geschäft lädt zum Spontan-Immunisieren ein. Viele nutzen das Angebot und holen sich den wichtigen Piks.

Leipzig-Update – Der tägliche Newsletter Die wichtigsten Nachrichten aus Leipzig und Sachsen täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Von Regina Katzer