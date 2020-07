Wer mit überhöhter Geschwindigkeit in eine Radarfalle tappt, muss laut neuem Bußgeldkatalog tiefer in die Tasche greifen. Der ist allerdings außer Kraft gesetzt. Ein Prießnitzer wurde jetzt in Borna geblitzt – und soll den neuen Satz zahlen. Das findet er nicht in Ordnung. Die Stadt ist da selbst nicht mehr so sicher.