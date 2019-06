Görlitz

Der CDU-Politiker Octavian Ursu wird neuer Oberbürgermeister in Görlitz. Nach dem vorläufigen Endergebnis gewann der 51-Jährige am Sonntag die Stichwahl gegen Sebastian Wippel (36) von der AfD deutlich mit 55,2 zu 44,8 Prozent. Die Wahlbeteiligung lag bei 56 Prozent – und damit etwas geringer als beim ersten Urnengang.

Wie Wahlleiterin Cornelia Herbst sagte, bekam Ursu 14.043 Stimmen, für Wippel votierten 11.390 Wähler. „Ich freue mich“, sagte Ursu der Deutschen Presse-Agentur. „Nun geht es darum, auf die anderen zuzugehen, die mich nicht gewählt haben.“

In der ostsächsischen Stadt waren rund 46.000 Wahlberechtigte erneut zur Stimmabgabe aufgerufen. Der zweite Wahlgang galt auch als Stimmungstest für die Landtagswahl in Sachsen am 1. September und erregte bundesweit Aufmerksamkeit. Wippel wäre im Falle eines Sieges der erste AfD-Oberbürgermeister geworden.

Octavian Ursu (CDU) mit seiner Frau. Quelle: Sebastian Kahnert/dpa-Zentralbild/dpa

Viele Prominente, vor allem Schauspieler, hatten vor dem zweiten Wahlkampf indirekt dafür geworben, nicht den AfD-Kandidaten zu wählen. In Görlitz wurden wegen der historischen Allstadt viele Filme gedreht, darunter auch mehrere Hollywood-Produktionen. Die Stadt wird deshalb auch Görliwood genannt.

Vor knapp drei Wochen hatte Wippel noch mit 36,4 Prozent gewonnen, die damals nötige absolute Mehrheit aber verfehlt. Ursu lag damals bei 30,3 Prozent, die beiden Kandidatinnen Franziska Schubert von den Grünen und Bürgerbündnis (27,9 Prozent) sowie Jana Lübeck von der Linken (5,5 Prozent) zogen vor der zweiten Runde zurück.

Von LVZ