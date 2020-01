CDU und Linke in einem (Regierungs)Boot? Bisher galt das als Tabu in Deutschland. Eine spitzfindige Konstruktion könnte das aber zumindest in Thüringen ändern – auf Kosten anderer Parteien. Derweil will Maaßen einen eigenen CDU-Ministerpräsidenten, gegebenenfalls gewählt mit AfD-Stimmen.