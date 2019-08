Leipzig

Wie teuer wird der Klimaschutz für Autofahrer oder Lkw-Fahrer? Erst vor kurzem hatte Bundesumweltministerin Svenja Schulze ( SPD) konkrete Vorschläge unterbreitet. Wissenschaftler gehen danach bei der neuen Steuer von etwa 50 Cent mehr pro Liter Kraftstoff aus. Bei einem heutigen Benzinpreis von 1,40 EUR würde der Liter Super mit CO2-Steuer dann 1,90 Euro pro Liter kosten.

Verband: „Steuern mit Steuer“ funktioniert nicht

Der Automobilclub „Mobil in Deutschland“ hat jetzt einmal die Belastung durchgerechnet und urteilt: Die neue Steuer ist ungerecht und für einige Berufszweige gar existenzbedrohend. Vom Logistikverband Netzwerk Mitteldeutschland heißt es: Das kann für einige Spediteure das Aus sein, diese Mehrkosten könne man in dieser Höhe nicht mehr auf den Kunden umlegen. Ebenso klar das Urteil des Steuerzahlerbundes Sachsen: Die CO2-Steuer ist falsch. Das Prinzip „Steuern mit Steuer“ habe noch nie funktioniert.

77 Prozent Steuern auf 1 Liter Sprit

Besonders in der Kritik steht die erneut steigende Steuerbelastung, obwohl bereits jetzt der Staat beim Tanken fleißig mitkassiert. „Schaut man sich die Kosten eines Liters Kraftstoff an, gibt es heute bereits drei Steuerarten, die mit jedem Mal Tanken bedient werden: Die Mineralölsteuer, die Ökosteuer und darauf noch die Mehrwertsteuer. Bei einem Benzinpreis von 1,40 Euro pro Liter werden heute schon knapp 88 Cent an den Staat gezahlt. Das sind 62,75 Prozent Steuern“, so Michael Haberland, Präsident von Mobil in Deutschland. Mit einer neuen CO2-Steuer würde das noch getoppt werden: Insgesamt läge dann die Steuerbelastung bei knapp 1,45 Euro, also 77 Prozent Steuern. „Ein Unding!“, so Haberland, „denn dazu sollte man wissen, dass die Erhöhung des Spritpreises von 50 Cent doppelt versteuert wird.“ Auf die 50 Cent CO2-Steuer kämen also noch einmal 19 Prozent Mehrwertsteuer obendrauf.

Im Jahr würden je nach Fahrleistung den Bürgern etwa 500 bis 600 Euro an Mehrkosten fürs Tanken drohen. Heißt: Vor allem Job-Pendler und Vielfahrer wären betroffen, die weit mehr als 10 000 km im Jahr unterwegs und oft für ihren Beruf auf das Auto angewiesen sind. Für Mobil-in-Deutschland-Chef Haberland steht daher fest: „Wir lehnen eine CO2-Steuer als weitere Abzocksteuer für Autofahrer daher klar ab.“

Kleineren Spediteuren droht das Aus

Kritisch sieht die mögliche neue Steuer auch der Verband Netzwerk Logistik Mitteldeutschland. „Natürlich ist Klimaschutz wichtig und geht alle an. Aber muss es immer nur über eine Steuerlösung gehen? Wir brauchen dringend Alternativvorschläge, da höre ich leider bisher nichts“, sagt Netzwerk-Vorstand Toralf Weiße. Seine Befürchtung: Bei 50 Cent pro Liter mehr blieben die Spediteure auf einem Großteil der Kosten sitzen. „In dieser Größenordnung kann man das nicht mehr auf den Kunden weitergeben“, so Weiße. Die Folgen für die Branche könnten auch in Mitteldeutschland gravierend sein. „Ich kann nicht ausschließen, dass es dann besonders kleinere Logistikunternehmen trifft, die unter diesem Wettbewerbsdruck nicht mehr weitermachen können.“

Harte Folgen für Pendlerland Sachsen

Doch auch Otto-Normalbürger würde die neue Abgabe schmerzhaft spüren, glaubt Thomas Meyer, Präsident des Steuerzahlerbundes in Sachsen: „Eine nationale CO2-Steuer bedeutet unabsehbare Zusatzlasten für Bürger und Betriebe. Insbesondere Sachsen als klassisches Pendlerland wäre hart betroffen.“ Hintergrund: Tatsächlich fahren immer mehr Berufstätige für ihren Job in andere Bundesländer. In den vergangenen zehn Jahren stieg die Anzahl der Pendler um etwa ein Zehntel auf knapp 134 000. Etwa jeder fünfte Auspendler geht in Bayern einer Arbeit nach. Danach folgen Sachsen-Anhalt (16,9 Prozent), Thüringen (12,5) und Brandenburg (8,7). 2015 lag die Auspendlerquote bei 8,6 Prozent.

Steuerzahlerbund : Pendler müssen 50 Euro mehr pro Monat zahlen

Und schon heute zahlten die sächsischen Verbraucher erhebliche Beträge für Umweltsteuern, so Meyer. Mit der Energiesteuer für Kraftstoffe und fürs Heizen, Kfz-Steuer, Luftverkehrssteuer, Stromsteuer und diverse Stromumlagen summiere sich bei einem durchschnittlichen Arbeitnehmer-Haushalt die Belastung schon jetzt auf rund 100 Euro im Monat. Käme die neue CO2-Steuer, hieße das: „ Pendler und Vielfahrer müssten noch einmal 50 Euro monatlich drauflegen.“

Steuerzahlerbund-Chef Meyer ist zudem überzeugt: „Eine CO2-Steuer kann klimapolitisch wenig erreichen. Die deutschen Energiepreise werden weiter steigen, ohne das die Emissionen weltweit substanziell sinken.“ Meyer schlägt andere Lösungen vor: Zertifikate-Handel ausbauen, staatliche Erlöse aus Zertifikatsversteigerungen zur steuerlichen Entlastung von Bürgern und Betrieben einsetzen; Streichung von staatlichen Subventionen bei Nichterreichung der CO2-Einsparziele.

Kretschmer : „Keine CO2-Steuer mit mir!“

Aus der Landespolitik gab es am Wochenende ablehnende Signale. Regierungschef Michael Kretschmer sagte im „Interview der Woche“ des Deutschlandfunks: „Eine CO2-Steuer wird es mit mir nicht geben.“ Eine solche Steuer wäre ein „großer Fehler“ und ein „Ablasshandel“. Diejenigen, die es sich leisten könnten, bezahlten dabei für Flüge und Autofahrten. Die Frage aber bleibe, wer an Leute mit kleinen Einkommen und an den ländlichen Raum denke, meinte der sächsische Ministerpräsident. Es störe ihn, dass es in der aktuellen Diskussion nur noch um Verbote und Verteuerung gehe. Dies sei nicht die Politik der CDU.

CDU-Verkehrsexperte Nowak : Anreize statt Verbote

Auch der Verkehrsexperte der sächsischen CDU Andreas Nowak stellte auf Anfrage von LVZ.de klar: Eine vierte Steuer auf Treibstoff, neben Mineralöl-, Öko- und Mehrwertsteuer lehnen wir ab.“ Es sei Ziel, die Abgasbelastung spürbar zu senken. „Dies kann aber nur gelingen, wenn die Bürger die Maßnahmen als gerecht empfinden und aktiv beim Umweltschutz mitmachen. Deshalb setzen wir auf Anreize, nicht auf Verbote und Steuererhöhungen.“

Steuererhöhungen kosten Arbeitsplätze

Die Folgen einer erneuten Mehrbelastung seien schlicht nicht tragbar. So sei die Logistikwirtschaft ein wichtiger Arbeitgeber, gerade in Leipzig. „Sie wird auch gern die Schiene nutzen, ob Güterschienenverkehr oder „rollende Landstraße“ – wenn die Deutsche Bahn endlich die Rahmenbedingungen und passende Angebote schafft. Steuererhöhungen hingegen kosten nur Arbeitsplätze, die anderswohin verlegt werden.“

Ebenso müssten Pendler in Sachsen oft weite Strecken fahren – etwa jeder fünfte Auspendler arbeitet in Bayern. „Sie nehmen dies Fahrwege aber nicht auf sich, weil sie es wollen, sondern um ihre Arbeitsstätten zu erreichen.“ Auch sie würden sich gerne den ÖPNV oder umweltfreundlichere Antriebsarten nutzen, wenn dies realistisch möglich ist. „Dies zu ermöglichen ist die Aufgabe der Politik. Abkassieren dagegen nicht“, so Nowak.

