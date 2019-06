Neukieritzsch

Eigentlich wollten Lieselotte und Julius Heuss nur ein paar Tage bleiben – nun sind es drei Wochen geworden. „Wir haben immer wieder verlängert, weil wir es hier so schön finden“, sagt die Touristin aus Franken, die zum ersten Mal mit ihrem Mann das Leipziger Land besucht. Vergnügt sitzen die beiden vor ihrem Wohnwagen, der auf dem terrassenartig angelegten Platz steht – mit Blick aufs Wasser.

Das Ehepaar im Ruhestand kam durch eine Fernsehsendung über das Neuseenland auf die Idee, an den Hainer See zu fahren. Die beiden sind Tatort-Fans, ließen sich für die Sendung aber den zeitgleichen Krimi entgehen. „Wir finden die Region mit den Tagebauseen sehr spannend und hatten Lust, uns das mal anzuschauen.“

Lob von Gästen: „Das Wasser am Hainer See ist sehr sauber“

Sie kommen aus der Kurstadt Bad Kissingen – und sind vom Neuseenland begeistert, besonders vom Hainer See. „Das Wasser ist sehr sauber. Der Campingplatz gefällt uns, die Sanitäranlagen sind ordentlich. Es ist schön ruhig“, zählt Lieselotte Heuss die Vorteile auf. Ihr Mann ergänzt: „Wir fahren hier viel Fahrrad.“ Die Radwege seien einwandfrei und überhaupt nicht überlaufen. Nur bei der Beschilderung gebe es Nachholebedarf. An mehreren Seen hat sich das Ehepaar schon verfahren.

Gern gehen sie schwimmen. Das Wetter passt, auch wenn es fast zu heiß sei. Julius Heuss meint: „Wenn wir zum Gardasee gefahren wären, hätten wir das Gleiche gehabt – aber es wäre voll, viel teurer und der See nicht so sauber gewesen.“

Mit dieser Meinung stehen die Franken nicht alleine da. „Camping Hain“ erfreut sich großer Beliebtheit. Seit 2015 gibt es den Platz „und er wird immer besser angenommen“, sagt Claudia Müller, Mitarbeiterin der Blauwasser Seemanagement GmbH, die Betreiberin des Hainer Sees ist.

Erweiterung für Dauercamper war sofort ausgebucht

Neu in dieser Saison ist eine Erweiterung für Dauercamper oberhalb des Radweges – „die ist ausgebucht“. Für einen Saisoncampingplatz bis hundert Quadratmeter zahlt man im Jahr 990 Euro.

Für Touristen gibt es hundert Stellplätze. Diese würden immer besser angenommen. „In den Ferien und am Wochenende sind wir komplett belegt“, meint die Mitarbeiterin. Auch Ostern, Pfingsten und Himmelfahrt war „alles voll“. Nur innerhalb der Woche gebe es derzeit noch freie Plätze. Man sei „superfroh mit der Auslastung“.

Viele Besucher kommen aus der näheren Umgebung, aus Chemnitz, Leipzig, Zwickau und Altenburg. Aber auch von auswärts, zum Beispiel aus Dänemark und England. Claudia Müller betreute schon Planung und Bau des Campingplatzes, sah ihn Stück für Stück wachsen und freue sich, was heute daraus geworden ist. Eine nochmalige Erweiterung sei derzeit nicht geplant. Strände und ein Hafendorf beschäftigen derzeit die Seemanagement GmbH.

Einer der Dauercamper ist Winfried Vökler aus Leipzig-Lützschena. Sein Sohn, der mit Familie in Borna wohnt, entdeckte den Platz. Zunächst sei die Familie oft übers Wochenende dagewesen. „Aber dann haben wir uns für Dauercamping entschieden statt immer auf- und abzubauen“, sagt der 63-Jährige. Seit der Flugzeugtankwart in Rente ging, ist er ganz oft am See und findet’s wunderbar. Bevor er sich für diesen Platz entschied, besuchte er mehrere andere im Leipziger Raum, „da gibt es schon Unterschiede“.

Auch die Familie seines Sohnes, deren Wohnwagen nur einige Meter entfernt steht, liebt diesen See und den Campingplatz. „Wenn ich nach einem stressigen Tag hier runter fahre, kann ich abschalten. Wasser, Ruhe – herrlich“, sagt Schwiegertochter Sandra Vökler.

Silvester feiern im Wohnwagen am Hainer See

Mit ihrem Mann und dem zwölfjährigen Sohn Paul verbringt sie hier auch den Sommerurlaub. Es gebe gute Wassersportmöglichkeiten zu erschwinglichen Preisen. „Überhaupt ist es nicht so voll und teuer wie an der Ostsee“, meint die 39-Jährige. Dass Espenhain jetzt einen Supermarkt hat, sei für die Camper ebenfalls günstig.

Dem Platz gibt sie gute Noten. Eigener Badestrand, Spielplatz, Feuerschale, Sanitäranlagen: „Das ist alles topp“. Inzwischen sei auf „Camping Hain“ eine Gemeinschaft gewachsen. Die Dauercamper kennen sich und „achten aufeinander, zum Beispiel wenn der Sturm mal was umwirft“. Längst sind Vöklers nicht nur in der schönen Jahreszeit in ihren Wohnwagen. „Wir feiern hier auch Silvester und fahren hinten auf dem Berg Schlitten“, sagt die Bornaerin.

