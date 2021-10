Leipzig

Wenn die Gespräche zur Bildung einer Ampelkoalition ab Mittwoch an Fahrt aufnehmen, wird wohl auch ein Thema diskutiert werden, das den Beteiligten am Ende als Symbol für die versprochene gesellschaftliche Modernisierung im Land dienen könnte: Die Legalisierung von Cannabis. Auch wenn SPD, Grüne und FDP im Sondierungspapier der noch illegalen Droge keine einzige Zeile gewidmet haben, plädieren alle drei Parteien für eine kontrollierte Freigabe.

In Mitteldeutschland mehren sich die Stimmen, die sich für eine Legalisierung aussprechen: So haben sich die ostdeutschen Suchtmediziner für einen Verkauf in lizenzierten Geschäften ausgesprochen. Wie der Vorsitzende der Ostdeutschen Arbeitsgemeinschaft Suchtmedizin, Peter Jeschke, der „Mitteldeutschen Zeitung“ am Freitag sagte, könne eine kontrollierte Freigabe den illegalen Handel eindämmen.

Cannabis ist die am weitesten verbreitete illegale Droge

Auch Sven Speerforck, Oberarzt an der Klinik und Poliklinik für Psychiatrie und Psychotherapie am Universitätsklinikum Leipzig, plädierte für ein Ende des Verbots. „Ich bin für eine Legalisierung, wenn sie handwerklich gut gemacht ist“, sagte Speerforck. Erforderlich seien demnach eine gute Planung sowie eine gesundheitspolitische Begleitung.

Verhalten äußerte sich die Suchtbeauftragte der Stadt Leipzig, Sylke Lein. „In Sachsen haben sich die Beratungsfälle aufgrund einer cannabisbezogenen Problematik von 2014 auf 2019 mehr als verdoppelt“, betonte sie. Auch in Sachsen gilt Cannabis demnach als die verbreitetste illegale Droge. Die Suchtbeauftragte verwies zudem auf die gesundheitlichen Gefahren: Durch den stark zunehmenden Wirkstoffgehalt THC, Verunreinigungen in Substanzen auf dem unkontrollierten Schwarzmarkt und neue synthetische Cannabinoide hätten sich diese zuletzt erhöht.

Für medizinische Zwecke ist Cannabis seit 2017 erlaubt

Marihuana wird vor allem geraucht, zudem kann die pflanzliche Droge auch verarbeitet werden – etwa in Backwaren. In Deutschland dürfen Ärzte seit 2017 Cannabis für medizinische Zwecke verschreiben, etwa zur Schmerzlinderung bei Schwerkranken.

Handel, Besitz und Anbau der Droge sind in Deutschland illegal – der Konsum selbst nicht. Wer Gras rauchen möchte, muss einen Joint aber erst einmal besitzen, entsprechend schnell wird also die Grenze zur Illegalität überschritten. Vor diesem Hintergrund gingen die Beamten „konsequent im Rahmen der rechtlichen Möglichkeiten mit offenen und verdeckten Maßnahmen gegen Betäubungsmitteldelikte“ vor, wie die Polizeidirektion Leipzig mitteilte. In den vergangenen vier Jahren hatte es im Zuständigkeitsbereich der Behörde im Schnitt 1600 Straftaten im Zusammenhang mit Cannabis gegeben, so geht es aus Zahlen hervor, die die Behörde der LVZ vorgelegt hat. Im vergangenen Jahr wurden demnach 1454 Fälle erfasst, im Jahr davor waren es 1671 Straftaten.

Ein Coffeeshop in Amsterdam: In den Niederlanden wird der Besitz von Cannabis toleriert. Quelle: Thomas Burmeister

Alkohol ist tückischer, mahnt ein Mediziner

Im Hinblick auf entsprechende Statistiken betonen Befürworter einer Legalisierung, dass bei einer kontrollierten Abgabe Strafverfolger entlastet würden. Im Nachbarbundesland Thüringen hat die Gewerkschaft der Polizei (GdP) diese Überlegungen allerdings bereits relativiert, so werde eine Legalisierung lediglich zu einer „Verschiebung der Arbeitsfelder“ führen. Demnach müsse deutlich mehr Zeit in Prävention und Aufklärung investiert werden. Kritiker führen zudem an, Marihuana sei eine Einstiegsdroge und der Weg zu anderen illegalen Subtanzen nicht mehr weit.

Wie Sven Speerforck von der Leipziger Uniklinik betonte, lasse sich umgekehrt behaupten, dass Alkohol und Nikotin eine „Einstiegsdroge in den Substanzkonsum sind“. Insgesamt führe Alkohol zu mehr Folgeerkrankungen und Folgekosten im Gesundheitssystem als Cannabis. Das Problem bei Letzterem seien die Auswirkungen auf die Psyche der Menschen, etwa in Form von Psychosen. Vor allem bei jungen Leuten könne der Konsum die individuelle Entwicklung be- und verhindern. Verschiedene Studien führen zudem Auswirkungen auf die kognitiven Fähigkeiten und die Entwicklung des Gehirns an.

Substanzqualität gilt als Vorteil

Chancen sieht er indes in puncto Sicherheit. So mehrten sich zuletzt Berichte, dass Cannabis zunehmend mit Kokain gestreckt wird. In dem Hinblick werden Erinnerungen an einen Vorfall wach, der im Jahr 2007 Schlagzeilen machte: Damals wurde eine Massenvergiftung durch mit Blei gestrecktes Marihuana im Raum Leipzig aufgedeckt. Auch heute komme es laut Speerforck häufiger vor, dass Patienten mit Intoxikationen eingeliefert würden. „Die Substanzqualität ist eine der großen Vorteile einer Legalisierung“, konstatierte er.

Als Problemfeld führt der Experte zudem die gesellschaftliche Stigmatisierung an: So sei der Konsum von Cannabis gesellschaftlich belastet, Betroffene von Suchterkrankungen würden dadurch noch mehr in die Ecke getrieben. „Diese Debatten sind wichtig, um Menschen in Not nicht noch zusätzlich auszugrenzen“, sagte Speerforck.

