Schkeuditz

Auf diesen Tag haben die Piloten von Cargo Logic Germany (CLG) seit Monaten gewartet: Am Mittwoch nahm die vor einem Jahr neu gegründete Airline in Schkeuditz endlich ihren Betrieb auf – zumindest offiziell. Die Airline, die zum Umfeld des russischen Antonow-Betreibers Volga-Dnepr gehört, darf endlich abheben.

Wirklich los geht es aber erst kommende Woche. Voraussichtlich am Montag werde der erste Frachtflieger abheben, sagte CLG-Chef Johannes Jähn beim feierlichen Betriebsstart am Mittwoch am Airport.

Start mit 40 Mitarbeitern und zwei Maschinen

„Damit wird der Standort Leipzig/Halle als Luftfrachtdrehkreuz weiter gestärkt“, sagte Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer ( CDU) bereits im Vorfeld. „Durch den Aufwuchs der Airline werden nicht nur bei der CLG sondern auch im Umfeld weitere hochqualifizierte zukunftsfähige Arbeitsplätze entstehen.“ Bei der bei der Feier zum Betriebsstart wollte er die Gäste eigentlich mit einem Grußwort empfangen. Wegen der laufenden Koalitionsgespräche mit SPD und Grünen musste er aber kurzfristig absagen.

40 Mitarbeiter hat CLG-Chef Johannes Jähn bereits an Bord, darunter 20 Piloten. Bis Jahresende könnt sich die Zahl auf 80 verdoppeln. Jähn, bis Juni Chef des Flughafens Leipzig/Halle, war erst im September an die Spitze der neuen Airline gewechselt. Die ersten beiden zu Frachtern umgebauten Boeing 737 waren bereits Anfang des Jahres in Schkeuditz angekommen, ein dritter soll bald folgen. Langfristig soll die Flotte auf bis zu zehn Frachtmaschinen anwachsen.

Langes Warten auf Betriebserlaubnis

Die Airline, die zum Umfeld des russischen Antonow-Betreibers Volga-Dnepr gehört, hatte erst am 13. September vom Luftfahrtbundesamt die Betriebserlaubnis erhalten. Eigentlich wollte die Airline schon im Februar abheben. Doch die Prüfung durch die Behörde zog sich immer länger hin. Hinter CLG steht der russische Oligarch Alexej Isaikin, dem auch Volga-Dnepr gehört, ist nach eigene Angaben aber nicht Teil der Volga-Dnepr-Gruppe, die in Schkeuditz mehrere Antonows stationiert hat.

Die beiden zu Frachtern umgebaute Boeing 737, die seit Monaten in Schkeuditz auf ihren Erstflug warten, durften bisher nur ohne Fracht zu Testflügen abheben. Künftig sollen sie vor allem Expressfracht befördern und Waren für Online-Händler ausliefern. Für den Flughafen Leipzig/Halle ist es die dritte Airline, die hier ihre Heimatbasis hat – nach European Air Transport ( DHL) und Aerologic (Gemeinschaftsunternehmen von DHL und Lufthansa Cargo).

Von Frank Johannsen