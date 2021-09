Leipzig

Generalmajor Norbert Wagner (59), der scheidende Kommandeur des Ausbildungskommandos des Heeres der Bundeswehr, wünscht sich eine größere Wertschätzung der Soldatinnen und Soldaten. Im Interview spricht er über den Afghanistaneinsatz, radikale Tendenzen und den Ausbildungsstand der Truppe. Am 29. September übergibt er bei einem feierlichen Appell in Leipzig nach vier Jahren das Kommando an seinen Nachfolger General Michael Hochwart.

In Sachsen würden Fachlichkeit, Haltung und Charakter des deutschen Heeres der Zukunft geprägt, sagte vor gut acht Jahren der damalige Bundesverteidigungsminister Thomas de Maizière (CDU), als das Ausbildungskommando in der Messestadt seine Arbeit aufnahm. Wie steht es heute damit?

Wir erstellen die Grundlagen für die gesamte Ausbildung im Heer und kontrollieren das. Dazu gehören die Lehrpläne für alle 23 Ausbildungseinrichtungen. Sie umfassen die politische Bildung und Erziehung sowie die handwerklichen Grundlagen für Soldaten. Ganz wichtige Arbeit leisten hier die Offiziersschule des Heeres in Dresden und die Unteroffiziersschule in Delitzsch. Insofern stimmt es schon, dass in Sachsen das Können, die Haltung und der Charakter des Heeres geprägt werden.

“Radikale Tendenzen haben keinen Platz in der Bundeswehr“

Aber offensichtlich sind rechtsradikale Tendenzen in der Truppe ein Problem, selbst beim Kommando Spezialkräfte, der Eliteeinheit.

Das Entscheidende ist doch, dass diese radikalen Tendenzen nicht unter den Teppich gekehrt, sondern festgestellt und öffentlich gemacht werden. Da hat sich im Vergleich zu früheren Jahren viel geändert. Wir haben die Truppe dafür sehr sensibilisiert, sodass auch schon Verdachtsfälle gemeldet werden. Jeder einzelne Soldat weiß, dass er für die demokratische Grundordnung eintreten muss. Deshalb spricht er darüber auch mit seinen Kameraden und meldet seinem Vorgesetzten, wenn ihm etwas auffällt.

Aber wenn jetzt jeder jeden in der Truppe beobachtet, was er am Handy und überhaupt so macht, könnte das gerade hier im Osten, wo es bittere Erfahrungen mit der Stasi gibt, Assoziationen zum Bespitzelungsapparat auslösen.

Das ist kein Bespitzeln, wenn man auf die Einhaltung der demokratischen Grundwerte achtet, auf die jeder von uns seinen Eid geschworen hat. Das weise ich entschieden zurück. Aber radikale Tendenzen haben in der Bundeswehr keinen Platz.

„Bundeswehr hat in Afghanistan ihren Auftrag erfüllt“

In Afghanistan haben die radikalen Taliban das Land in Windeseile überrannt. Die afghanische Armee, die die Bundeswehr mit ausgebildet hat, löste sich in Luft auf. Waren die angeblichen Ausbildungserfolge nur erfunden? Haben wir uns selbst belogen?

Das Militärische ist nur ein Aspekt des großen Themas Afghanistan. In den letzten 20 Jahren hat die Bundeswehr dort vor Ort für Sicherheit gesorgt – zusammen mit den Alliierten und der afghanischen Armee. Insoweit haben wir unseren Auftrag erfüllt. Wenn aber in der Zwischenzeit in allen anderen Bereichen nicht die erwarteten Erfolge kommen, muss dort nachgefragt werden, warum der afghanische Staat am Ende nicht funktioniert hat. An der Bundeswehr lag es nicht.

Sie haben auch Soldatinnen und Soldaten für den Afghanistan-Einsatz ausgebildet. War alles umsonst?

Die Soldaten waren alle bestens ausgebildet. Wir haben permanent nachgesteuert in der Ausbildung. Sie haben ihre Aufgaben vor Ort hervorragend erfüllt. Ihre Schuld ist der jetzige Zustand nicht.

„Sie haben für ihren Eid ihr Leben geopfert“

In der Leipziger General-Olbricht-Kaserne, in der das Ausbildungskommando sitzt, gibt es einen Ehrenhain für in Afghanistan gefallene Soldaten. Was empfinden Sie dabei?

Immer, wenn ich an dem Denkmal stehe, empfinde ich Hochachtung und großen Respekt. Die Soldaten, derer wir dort gedenken, haben den Eid wahr gemacht, der Bundesrepublik treu zu dienen und Deutschland tapfer zu verteidigen. Die Politik hat die Bundeswehr nach Afghanistan geschickt. Und sie haben diesen Auftrag angenommen, erfüllt und sogar für ihren Eid ihr Leben geopfert.

Afghanistan-Einsatz nicht auf das Militärische reduzieren

Welche Konsequenzen ziehen Sie aus dem Afghanistan-Debakel für die künftige Ausbildung bei der Bundeswehr?

Die Frage nach den Defiziten muss doch gesamtstaatlich gestellt werden. Im militärischen Bereich sehe ich da im Moment den geringsten Nachsteuerungsbedarf. Wir haben dafür gesorgt, dass sich 20 Jahre der Terror dort nicht ausgebreitet hat und dass etwa Mädchen in die Schule gehen konnten.

Aber es gibt ja Afghanistan-Veteranen, die jetzt tief enttäuscht sind und das Gefühl haben, alles war umsonst.

Es tut uns weh, wenn der Afghanistan-Einsatz manchmal auf das Militärische reduziert wird. Das war nicht umsonst. Aber das hat auch mit der fehlenden Wertschätzung der Bundeswehr zu tun. Das spüren die Soldaten.

Wo bleibt die Anerkennung für den Einsatz der Soldaten?

Vermissen Sie die politische und gesellschaftliche Anerkennung für die Arbeit der Bundeswehr?

Das ist unterschiedlich. Hier in Leipzig spüren wir das Interesse und die Unterstützung der Politik und von Teilen der Stadtgesellschaft. Dafür sind wir dankbar. Denn das ist nicht überall so. Ein großer Teil der Bevölkerung interessiert sich überhaupt nicht für die Bundeswehr und bringt ihr keine Wertschätzung entgegen. Da fragt sich schon mancher Soldat: „Wenn wir schon vom Parlament in den Einsatz geschickt werden, und wir erfüllen diesen Auftrag, wo bleibt dann die Anerkennung dafür?“

Trifft die fehlende Wertschätzung auch auf die Politik zu? Die letzten Rückkehrer aus Afghanistan sind Ende Juni gelandet, ohne dass Verteidigungsministerin Kramp-Karrenbauer oder ein anderer prominenter Politiker sie begrüßt hat.

Am 22. September gab es eine sehr würdige Veranstaltung, bei der die Kanzlerin und die Verteidigungsministerin der Bundeswehr für die Luftbrücke aus Kabul gedankt haben. Dass die Verteidigungsministerin unseren Einsatz in Afghanistan anerkennt, da bin ich mir sicher. Aber ob das jeder Politiker auch so sieht, bezweifele ich..

Ausbildungskommando des Heeres Das Ausbildungskommando wurde am 1. Juli 2013 neu aufgestellt und in Leipzig angesiedelt. Es bündelt die gesamte Ausbildungskompetenz des Heeres. Ihm sind bundesweit elf Ausbildungseinrichtungen an 23 Standorten mit 10.000 Soldaten und zivilen Mitarbeitern unterstellt. Dazu zählen unter anderem die Offiziersschule des Heeres in Dresden, die Unteroffiziersschule des Heeres in Delitzsch, die Infanterieschule in Hammelburg, das Ausbildungszentrum Spezielle Operationen in Pfullendorf und das Gefechtsübungszentrum des Heeres in Letzlingen. Jährlich nehmen rund 44.000 Soldatinnen und Soldaten an Lehrgängen teil, die in Leipzig konzipiert werden. Im Leipziger Kommando in der General-Olbricht-Kaserne sind 300 Soldatinnen und Soldaten beschäftigt. Zudem befinden sich hier ca. 300 Soldatinnen und Soldaten in der zivilen Aus- und Weiterbildung. Es gibt zudem eine Fahrschule und die Feldjäger. Insgesamt sind am Standort Leipzig 1000 Soldaten. A. K.

Hat sich die Ausbildung verändert durch neue Entwicklungen?

Die Bundeswehr fokussiert sich jetzt auf die Landes- und Bündnisverteidigung. Das hat die Konsequenz, dass wir uns verstärkt auf den Kampf konzentrieren, bis zum Einsatz des eigenen Lebens für das eigene Land oder das Bündnis. Das ist deutlich fordernder als die Vorbereitung auf einen Auslandseinsatz. Diese Kampffähigkeiten bilden wir aus, stoßen aber immer wieder an Grenzen, weil Material und Ausrüstung fehlen.

Es fehlen moderne Funkgeräte und computergesteuerte Leitsysteme

Was fehlt denn?

Nachtsichtgeräte, moderne Funkgeräte, Drohnen, computergesteuerte Lenk- und Leitsysteme, die Möglichkeiten Künstlicher Intelligenz, um überhaupt die Waffensysteme zum Einsatz zu bringen und mit den Amerikanern und anderen Verbündeten zu kommunizieren. Im Rahmen der Digitalisierung nützt zum Beispiel ein Einzelfahrzeug nichts. Auch eine Haubitze braucht eine Funkverbindung, damit sie gesteuert werden kann und Aufklärungsergebnisse, damit klar ist, wo sie hinschießen soll.

Generalmajor Norbert Wagner Generalmajor Norbert Wagner (59) übernahm am 31. Mai 2017 das Kommando über das Ausbildungskommando des Heeres in Leipzig. Der gebürtige Nürnberger kam 1981 zur Bundeswehr und begann seine Ausbildung zum Offizier beim Panzerbataillon in Stadtallendorf. Er studierte in München Wirtschafts- und Organisationswissenschaften, war später im Bundesverteidigungsministerium zuständig für die Heeresentwicklung. Von 2014 bis 2017 war er Kommandeur des Ausbildungszentrums Munster. Am 30. September 2021 übernimmt General Wagner bei der Nato das Kommando über das Joint Force Training Centre (JFTC) in Bydgoszcz, Polen. Er ist verheiratet und hat vier Kinder.

Ist wenigstens das Niveau der Rekruten auf den Level geblieben wie zu Zeiten der Wehrpflicht?

Ja, hier gibt es keinen Abfall bei der Qualifikation. Wir haben genügend gut gebildete, hochmotivierte Bewerberinnen und Bewerber. Die Schwächen der Ausbildung liegen wirklich beim fehlenden Material. Da wurde in den letzten Jahren zu viel gespart. Wir können zwar viel simulieren. Aber irgendwann müssen wir auch mal mit militärischem Großgerät auf dem Platz üben. Doch es fehlt auch an Großgeräten. Wir haben nur noch 60 bis 80 Prozent des früheren Bestandes, weil alles reduziert wurde. Und das, was wir haben, ist zum Teil sehr überaltert.

In den Standort Leipzig wird viel investiert

Leipzig sei ein Vorzeigestandort, sagte die 2018 Verteidigungsminister Ursula von der Leyen bei einem Besuch in der Messestadt. „Weil uns Leipzig so wichtig ist als Bundeswehrstandort, werden wir hier in den nächsten fünf Jahren neun Millionen Euro investieren,“, war ihre Ansage. Was ist daraus geworden?

Das wurde und wird investiert in die Infrastruktur am Standort in der General-Olbricht-Kaserne, zum Beispiel in die Digitalisierung der Ausbildung. Es wurde viel saniert und umgebaut, etwa der große Versammlungsraum. Die Bedingungen hier sind gut.

Haben Sie viele Soldaten mit Migrationshintergrund?

Ja, sehr viele. Darauf sind wir auch stolz. Es kommen viele Rekruten mit Migrationshintergrund, die sagen: „Das ist ein Staat, der hat es verdient, dass ich für ihn kämpfe.“

Und sind Frauen inzwischen selbstverständlich bei der Bundeswehr?

Absolut. Ohne die Soldatinnen könnten wir unseren Auftrag nicht erfüllen.

Sind eigentlich alle Soldatinnen und Soldaten gegen Corona geimpft?

Wir haben allen geraten, sich impfen zu lassen. Die Soldaten sind Impfungen gewohnt, etwa vor Einsätzen. Doch genaue Daten haben wir nicht

Sie gehen jetzt nach Polen? Was machen Sie da?

Ich werde dort Kommandeur der Nato im Joint Force Training Centre. Deutschland hat da für die nächsten drei Jahre die Führung. Dort üben hohe Stäbe der Nato für ihre Einsätze. Marine, Luftwaffe, Heer, Cyber, alles wird dabei zusammengeführt.

Kommt die Familie mit?

Wir sind bereits umgezogen nach Bydgoszcz, mein 12-jähriger Sohn geht schon in Polen zur Schule seit dem 1. September.

Interview: Anita Kecke

Der neue Kommandeur des Ausbildungskommandos: General Hochwart Michael Hochwart kennt sich in Leipzig aus. Die General-Olbricht-Kaserne war schon von 2005 bis 2008 sein Arbeitsplatz. Damals war der gebürtige Pforzheimer Chef des Stabes der 13. Panzergrenadierdivision in Leipzig. In diese Zeit fiel auch sein Einsatz in Afghanistan, als er das Wiederaufbauteam im afghanischen Feisabad leitete. Zuvor sammelte er bereits Auslandseinsatzerfahrungen im Kosovo. Der 62-Jährige begann 1979 seine Laufbahn bei der Bundeswehr. Er studierte an der Bundeswehrhochschule in München Wirtschaftswissenschaften und absolvierte die Führungsakademie der Bundeswehr in Hamburg. Reichlich Praxiserfahrung sammelte er als Zugführer, Kompaniechef und Bataillonskommandeur. Hochwart studierte und unterrichtete auch an der School of Advanced Military Studies in Fort Leavenworth in den USA. Von 2013 bis 2015 war er Kommandeur der Technischen Schule Landsysteme und der Fachschule des Heeres für Technik. Danach wechselte er ins Kommando Heer nach Strausberg. Zuletzt war er dort als Abteilungsleiter verantwortlich für Einsatz, militärisches Nachrichtenwesen und Ausbildung. Michael Hochwart ist verheiratet und Vater von fünf Kindern. A. K.

Von Anita Kecke